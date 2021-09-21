今日本土零確診、零死亡，中秋連假亂象頻傳，指揮中心：現階段不會加嚴防疫

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增5例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入個案，分別自越南、美國、南非、史瓦帝尼、俄羅斯移入；另確診個案中無新增死亡，而中秋連假防疫亂象頻傳，指揮中心表示後續影響仍在評估，現階段不會加嚴防疫。

新增5例確定病例，分別自越南、美國、南非、史瓦帝尼、俄羅斯移入

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自越南（案16258）、美國（案16259）、南非（案16260）、史瓦帝尼（案16261）及俄羅斯（案16262）入境，入境日介於9月7日至9月10日。

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指揮中心統計，截至目前國內累計317萬3829例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含315萬6928例排除），其中1萬6152例確診，分別為1520例境外移入，1萬4578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

去（2020）年起累計840例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另11例為境外移入。

針對疫苗陸續到貨，陳時中說明民眾接種第二劑莫德納疫苗注意事項，接種後會出現的狀況，多為接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、畏寒、關節痛、噁心等反應，通常於數天內消失，超過38度的發燒約會在48小時緩解。

提醒民眾接種後應留觀15分鐘，民眾於接種後應多喝水多休息，家人也要協助留意接種者身體狀況，若持續發燒超過48小時或嚴重過敏，如呼吸困難、氣喘、全身紅疹等，請儘速就醫。

指揮中心提供

中秋連假人潮衝擊防疫？ 陳時中：持續觀察

中秋連假各地觀光景點湧入大批人潮，尤其海邊、夜市民眾沒戴口罩事件屢傳、亂象叢生，外界憂心成為防疫破口。指揮中心指揮官陳時中呼籲，民眾要做好防範措施，未來是否帶來影響還需持續觀察。

陳時中表示，以現階段而言並不會加嚴防疫措施；目前染疫者不管輕重症，均要符合標準才會解決隔離。他強調，隔離後還有症狀，要及時就醫，儘速通知衛生單位、篩檢站採檢確認。

面對外界質疑美國將於今（2021）年11月全面要求外國旅客須接種疫苗才可入境，而高端疫苗卻不在美國疫苗名單內，未來總統蔡英文和副總統賴清德是否能夠訪美受到社會關切。

日前美國疾病管制與預防中心發言人Kristen Nordlund透露，「CDC認為，完整接種FDA授權或批准的疫苗，以及WHO核准的任何一款疫苗」。

而目前最終名單尚未敲定，可能會增加。世界衛生組織現階段共核准7種疫苗，除了美國核准的莫德納、BNT及嬌生外，還有AZ、中國國藥、中國科興及Covishield（印度版AZ）。

陳時中表示，美國政策尚未完全確定，美方各部會仍在研議，目前掌握較確切訊息是針對原本有限制的國家，將其限制放寬，未來將密切注意。

他說明，總統跟副總統打高端疫苗，是對國產疫苗有信心，且有一定效果，「但是如果訪問美國，那政治意涵遠大於防疫意涵，自然會有妥適的安排。」

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航