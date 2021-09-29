國民黨中常會通過朱立倫10/5「提早上任」，首要任務聚焦罷免陳柏惟、林昶佐

國民黨在25日選出新任黨主席朱立倫，黨主席江啟臣當天隨即宣布總辭，並將交接工作交給副秘書長李彥秀；雖然距離10月30日的全代會還有1個多月，本來這段時間就會是「看守期」，但國民黨中常會今（29）日提案通過讓朱「提早上工」，下週二（10月5日）就頒發當選證書給朱立倫，並即會由朱主持召開中常會。而朱立倫這段時間則拜會其他三位候選人，包括本次選舉的勁敵張亞中。

國民黨今天下午在中常會後透過新聞稿表示，林金結等28位常委於今日常會中提案，為無縫接軌黨務、籌募黨務經費發放黨工薪資，及有效指揮罷免、公投案推進，建請中常會通過新當選主席提前就任案，此提案獲常會無異議通過。下周中常會提前於下周二（10/5）上午10時召開，先由中央選監委員會召集人曾永權致送新任主席當選證書後，隨即進行黨主席交接儀式。中常會今天也通過江啟臣主席與秘書長、副秘書長、一級黨務主管總辭案。

拜會江啟臣、張亞中

朱立倫28日拜訪本次選舉的「黑馬」孫文學校總校長張亞中，兩人面談70分鐘後共同接受媒體訪問，朱也表示，兩人都是國民黨員，都是為了黨好盡心盡力。

朱立倫表示，與張亞中談了很多，2人各有專長、所學，彼此相互尊重、學習，張亞中很多論點他都尊敬與贊成，雖然在兩岸論述上有不同意見，但可以討論，大家都是為了台灣、中華民國好。他希望成立藍軍大智庫，囊括國民黨智庫、孫文學校、藍軍基金會等，在很多重要議題相互合作，外界解讀朱試圖拉攏張亞中，張亞中則則送給朱立倫「依法不依人，依智不依識」10字箴言，認為這是作為團結的重要基礎。

不過《新頭殼》報導，張亞中事後受訪時則稱，國民黨的「一中各表」和朱立倫的「求同尊異」將害了台灣。朱立倫現在的方式就是在「拖」、「溫水煮青蛙」，只會反台獨，兩岸關係卻不解決，。張亞中還說，朱立倫給中國國家主席習近平賀電回函所提的「求同尊異」，但兩岸最大的差異就是兩岸定位，中國跟170個國家有外交關係，台灣只有15個，天天講「一中各表」還要「尊異」，「北京笑死了！」

張亞中說明，國民黨表的「一中」是「中華民國」，北京表的「一中」是「中華人民共和國下面的台灣」，那全世界要聽誰的；朱立倫說「尊異」再把差異弄大，敵對狀況一樣解決不了，兩岸歧見仍然存在；而這樣民進黨最高興，國民黨又天天講兩岸要經貿交流，但經貿交流越密切，政治敵對越嚴重，「那國民黨不就變成買辦了嗎？」

至於另一位對手江啟臣則和朱立倫於27日時會面，《自由時報》報導，江啟臣會後也表示，過去新主席上任是在全代會，但今年因為疫情的關係，選舉、全代會都延後，現在既然已完成選舉，新任主席可以馬上上任沒問題。他去年補選後也是隔2天就由選監小組召集人主持就任，之後才開全代會追認，重點在黨務工作可以來無縫接軌的來交接，讓後續的黨務工作順利推展。

朱立倫則表示，不只罷免案，接下來公投案等每項工作，江啟臣永遠是國民黨團隊最重要的一份子，都會一起來，原來推動的時候，「他是現任主席，我是前任主席」，現在「我是現任主席，他是前任主席」，怎說有分彼此？都是團隊的一份子。

Photo Credit: 中央社

朱立倫談習近平賀電：雙方共同決定

中國共產黨總書記習近平在26日發出賀電，朱立倫也隨即覆電。

朱立倫今天表示，當選後對岸立即表達要發賀電，他也決定覆電，但有人問為什麼是隔天上午9時，「這是我們的共同決定，我們希望隔天上午9時，對岸與我們同時能夠表達祝賀之意」。至於賀電的內容，最重要的目標就是重啟兩岸溝通的平台、交流的管道，將來農民、台商、學生、以及任何台灣同胞在大陸遇到問題，都能透過國民黨，以服務、幫助同胞的精神，幫忙解決。

朱立倫也說，他這幾天已經收到來自美國、日本、新加坡和歐盟的賀電，國民黨不只重啟兩岸，也重新受到國際重視，接下來國民黨一定連結國際、交流兩岸；對於媒體詢問接下來是否有前往中國訪問的計畫？朱立倫並未正面回應，只表示接下來會重啟兩岸溝通的平台。

首要任務：陳柏惟與林昶佐罷免案

朱立倫日前在新北市議會謝票時曾表示，10月23日罷免台中立法委員陳柏惟不只是台中海線的事情，希望全黨一致共同支持。接著又提到，未來罷免中正萬華的立委林昶佐時，新北民代會全部出動，要將這個惡質又造成最大破口，不關心萬華民眾的立法委員罷免掉。

朱立倫說，台中的陳柏惟罷免案，黨內要一致，共同支持，共同支援，希望各位好朋友能幫忙的就幫忙，罷掉這些違反民意、每天只關心政治議題，脫序演出的立委。他今天更呼籲民進黨，不要因為意識形態，就要支持陳柏惟或攻擊國民黨。另外接下來的就是「萬華罷昶」。

朱立倫表示，已決定提早就任黨主席，一定會全力以赴，呼籲大家站在民意這邊，踴躍出來投票。至於明年2022的地方選舉，在桃園的布局，朱立倫僅說，他在各縣市都會全力以赴，就任後會成立選戰策略小組，在各縣市推出最好的戰將，然後在最後贏得勝選。

林昶佐則在臉書表示，這一年多來國民黨在立院使用鐵釘、鐵棍乃至於豬腦、豬內臟一再癱瘓議事，在地方則四處推動罷免來操作對立與仇恨，這些行為是否對台灣有益，台灣最大在野黨是否應該繼續高舉這個路線，「朱立倫先生可以更理性務實地來思考」。

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核稿編輯：翁世航