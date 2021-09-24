【國民黨主席 X 青年】幕僚看朱立倫：他將是馬英九後最有實權的黨主席，改造國民黨貫徹到底
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朱立倫在這次選戰中，主打的青年培育政策，就是要替國民黨引進企業常見的「MA儲備幹部制度」，用企業化思維與模式找到各類專長的年輕人。
（本報導由朱立倫競選團隊的青年幕僚受訪，朱立倫則透過文字回應採訪）
國民黨25日即將舉行黨主席選舉，面對即將到來的年底公投、2022與2024選戰，國民黨必須決定由誰來帶領他們走下一步；而這次主席選戰中，曾在2015年擔任黨主席，後來遭遇總統大選大敗，2019年又在黨內初選失利的朱立倫，回歸民間2年後，再次回到國民黨盼能再戰一場；對於企圖爭取連任的現任主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源與民調崛起的張亞中，過去因為「太正常」被邊緣化的朱立倫，打算怎麼做出差異？他的青年幕僚又是如何看待他的回歸？
青年幕僚不覺得朱立倫是老人：他能讓國民黨和社會重新連結
朱立倫表示，現在和他一起日常工作打拼的競選團隊，幾乎都是30歲左右的年輕幕僚，「我的幕僚們很可愛，他們有時會跟我分享他們最近學到的哏啊、流行語。我們也會在辦公室一起看政治脫口秀或各國的流行節目，一起看看現在不只是台灣、全世界的年輕人他們流行什麼？」朱立倫認為，在這個過程當中不分世代的思維自然就會同步，不用很刻意去接近年輕人，年輕人就是他生活與工作日常的一部分。
朱立倫本次競選團隊的發言人凌濤，從朱立倫在競選新北市長時就擔任新聞公關，後來又隨著朱到新北市政府的任民政局機要秘書，朱立倫在2016年敗選後回歸民間，凌濤也出國讀書，在2019年，隨著朱立倫決定投入總統黨內初選，他又決定回台灣隨著朱立倫一起打選戰，也是從那時候開始，他更密切的和朱立倫一起工作。
凌濤認為，朱立倫當然在一些觀念上當然不免會有世代差異，但朱的學習力很強，也願意聽年輕人的想法，有時候溝通一些年輕人的idea一次不過，但過了一兩天想想就能接受了；在新北市政府時期，朱立倫也將經發局、環保局長的位置，留給31歲、29歲的青年，「說國民黨沒有年輕人出頭的機會，我覺得也不全然是如此。」
朱立倫也提及，過去在新北市、桃園市的施政經驗，對他來說不只是服務青年族群，而是從年輕人的思維與角度，也看到很多社會、國家的問題；而年輕人思維也有助於做出更好的公共決策，來解決青年面臨的困境。
而團隊另一位幕僚林家興，也是朱立倫2015年擔任黨主席時期的青年團團長，當時更跟著朱立倫一起赴中參加「朱習會」；林家興認為，朱立倫雖然已經60歲，但相處起來只覺得是長輩，而不是老人，重視效率和執行的朱立倫過去謹言慎行，但原本從國民黨的接班梯隊，經歷過馬王政爭、318運動、韓流等政治亂流而面臨數次敗選後，現在的朱立倫已經更「放開做自己」。
林家興直言，他相信朱立倫會是馬英九之後，國民黨最有實權的黨主席，可以重新整頓、改造國民黨，讓國民黨重新找回現代性和合理性；而國民黨要重新與社會連結，需要的是整個框架打掉重練，而不是在現有的框架中去用一點點小空間做改變。
他也坦言，國民黨在這十幾二十年，確實希望能朝民主化方向走，希望能走向多元、集體領導，但他認為國民黨的本質，這只會讓黨變成多頭馬車導致一盤散沙，現在黨需要的其實是「好人專政」並且貫徹到底，就像蔣經國當年說的「我知道自己是獨裁者，但我會以專制手段來結束專制制度。」
國民黨要如何找回青年？
朱立倫表示，國民黨作為一個政治部門，和許多青年關注的議題、有興趣的團體社群產生連結，過去這幾年做得並不夠。當大家對執政黨不滿意，罵完之後，若不會去期待國民黨可以幫忙，「這是國民黨自己要反省，連結民間力量一起打議題、規劃政策解方的能力去哪了？」
朱立倫認為，對年輕人不能說教、不是上對下，而是要與他們的思維同步，「不要讓國民黨改變年輕人，要讓年輕人進來改變國民黨」、「現在是年輕人反攻國民黨、占領國民黨、改造國民黨的時候。」而國民黨要變成健全的在野黨，要靠年輕人的力量。
林家興則表示，這社會上有群認同中華民國、意識形態「偏藍」的年輕人，在社會新創、科技、金融、美學設計、國際外交等領域表現都很傑出；但他們不一定想進入現在的國民黨工作，國民黨必須要讓年輕人感覺，這裡是他們可以放手嘗試的地方。
而朱立倫在這次選戰中，主打的青年培育政策，就是要替國民黨引進企業常見的「MA儲備幹部制度」，用企業化思維與模式找到各類專長的年輕人，讓他們歷經黨內不同部門訓練後，最後挑一個核心部門待下來，通過培訓與考驗的人，想繼續留在黨內做專業幕僚或到地方政府、其他社會團體單位去歷練，甚至未來要挑戰選舉都可以。
朱立倫的政策重點是，讓大家相信進入國民黨可以學到對兩岸、外交、財經、國防、能源、城市建設、國土規劃或各類公共政策議題的務實經驗。而只有黨中央這個心臟強起來，才能讓人才如同活水、甚至血液輸氧一般可以輸送到各個地方，成為各地執政縣市、黨部最好的人力資源後盾。資源的部分黨主席來想辦法，朱立倫自信表示「我當然有能力來處理。」
絕不接受一國兩制，「中華民國」是最佳解方
談起國民黨近年來在青年世代的「致命傷」：兩岸論述；朱立倫在本次選舉提出的兩岸路線，是應讓過去的「求同存異」進化到「求同尊異」，但台灣人仍要堅定對民主自由的態度，同時也要理解對岸的共產主義或社會主義立場，雙方相互尊重，即是所謂的「尊異」。
朱立倫表示，國民黨的兩岸政策曾經平衡美中台關係，為兩岸創造善意溝通、為區域維持繁榮與和平，更保障台灣安全。現在有機會回到這樣的各方平衡狀態，國民黨要清楚說明，堅持「中華民國，民主自由」的價值，絕對不接受「一國兩制」：
和平是青年世代重視的，沒有人希望衝突、希望打仗，但我們也不會屈服於外來的威脅，所以自己要準備好，要跟年輕世代溝通，我們一起準備好來保家衛國，不只是國防上的準備，策略上、論述上的準備都要有，國民黨在這方面最有務實經驗，準備也最全面。
面臨不斷變換的國際局勢與美中台互動歷史，我們得出一個很清楚的結論：中華民國對保障台灣安全與繁榮來說是最佳解。
至於要怎麼解決國民黨現在在兩岸問題上，被標籤化、被污名以至於年輕世代不支持等問題，林家興坦言，他覺得現在年輕人的價值觀非常流動和破碎，意識形態像水一樣在流動，看的是哪裡好玩、有趣，而國民黨要想辦法跟上這樣的社群脈動，不要再去搞過去那種八股式、很教條的東西；要讓年輕人覺得，國民黨有些有趣的東西，不是一想到國民黨就跟二二八、白色恐怖等這些包袱連在一起。
林家興也強調，不能否認國民黨過去在戒嚴時期，有很多壓傷人權、凍結憲法的作為，但國民黨也帶著台灣經濟起飛，也擋住中共入侵，保下了台灣走向民主自由的空間：
「我們要能論述、重新活化黨史，不要怕逆風，因為我們也想知道歷史真相，不是說國民黨就得高舉中華民國的意識形態或史觀，而是歷史功過可以併陳來討論，像是現在的國民黨青年團團長，就是超級本土派、超級台灣藍，幾乎是支持轉型正義，只是反對促轉會的做法，他也強烈認為國民黨應該要先反省歷史上做過的事，才有辦法和解，結果這種人就在黨內可能就被打成小綠。
那假如我們未來是一個命運共同體；國民黨現在應該要能掌握這些流動，他才可能在為來成為一個更多元開放的生態系統。」
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核稿編輯：翁世航