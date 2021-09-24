【國民黨主席 X 青年】幕僚看朱立倫：他將是馬英九後最有實權的黨主席，改造國民黨貫徹到底

（本報導由朱立倫競選團隊的青年幕僚受訪，朱立倫則透過文字回應採訪）

國民黨25日即將舉行黨主席選舉，面對即將到來的年底公投、2022與2024選戰，國民黨必須決定由誰來帶領他們走下一步；而這次主席選戰中，曾在2015年擔任黨主席，後來遭遇總統大選大敗，2019年又在黨內初選失利的朱立倫，回歸民間2年後，再次回到國民黨盼能再戰一場；對於企圖爭取連任的現任主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源與民調崛起的張亞中，過去因為「太正常」被邊緣化的朱立倫，打算怎麼做出差異？他的青年幕僚又是如何看待他的回歸？

青年幕僚不覺得朱立倫是老人：他能讓國民黨和社會重新連結

朱立倫表示，現在和他一起日常工作打拼的競選團隊，幾乎都是30歲左右的年輕幕僚，「我的幕僚們很可愛，他們有時會跟我分享他們最近學到的哏啊、流行語。我們也會在辦公室一起看政治脫口秀或各國的流行節目，一起看看現在不只是台灣、全世界的年輕人他們流行什麼？」朱立倫認為，在這個過程當中不分世代的思維自然就會同步，不用很刻意去接近年輕人，年輕人就是他生活與工作日常的一部分。

朱立倫本次競選團隊的發言人凌濤，從朱立倫在競選新北市長時就擔任新聞公關，後來又隨著朱到新北市政府的任民政局機要秘書，朱立倫在2016年敗選後回歸民間，凌濤也出國讀書，在2019年，隨著朱立倫決定投入總統黨內初選，他又決定回台灣隨著朱立倫一起打選戰，也是從那時候開始，他更密切的和朱立倫一起工作。

凌濤認為，朱立倫當然在一些觀念上當然不免會有世代差異，但朱的學習力很強，也願意聽年輕人的想法，有時候溝通一些年輕人的idea一次不過，但過了一兩天想想就能接受了；在新北市政府時期，朱立倫也將經發局、環保局長的位置，留給31歲、29歲的青年，「說國民黨沒有年輕人出頭的機會，我覺得也不全然是如此。」

朱立倫也提及，過去在新北市、桃園市的施政經驗，對他來說不只是服務青年族群，而是從年輕人的思維與角度，也看到很多社會、國家的問題；而年輕人思維也有助於做出更好的公共決策，來解決青年面臨的困境。

而團隊另一位幕僚林家興，也是朱立倫2015年擔任黨主席時期的青年團團長，當時更跟著朱立倫一起赴中參加「朱習會」；林家興認為，朱立倫雖然已經60歲，但相處起來只覺得是長輩，而不是老人，重視效率和執行的朱立倫過去謹言慎行，但原本從國民黨的接班梯隊，經歷過馬王政爭、318運動、韓流等政治亂流而面臨數次敗選後，現在的朱立倫已經更「放開做自己」。

林家興直言，他相信朱立倫會是馬英九之後，國民黨最有實權的黨主席，可以重新整頓、改造國民黨，讓國民黨重新找回現代性和合理性；而國民黨要重新與社會連結，需要的是整個框架打掉重練，而不是在現有的框架中去用一點點小空間做改變。

他也坦言，國民黨在這十幾二十年，確實希望能朝民主化方向走，希望能走向多元、集體領導，但他認為國民黨的本質，這只會讓黨變成多頭馬車導致一盤散沙，現在黨需要的其實是「好人專政」並且貫徹到底，就像蔣經國當年說的「我知道自己是獨裁者，但我會以專制手段來結束專制制度。」

國民黨要如何找回青年？

朱立倫表示，國民黨作為一個政治部門，和許多青年關注的議題、有興趣的團體社群產生連結，過去這幾年做得並不夠。當大家對執政黨不滿意，罵完之後，若不會去期待國民黨可以幫忙，「這是國民黨自己要反省，連結民間力量一起打議題、規劃政策解方的能力去哪了？」

朱立倫認為，對年輕人不能說教、不是上對下，而是要與他們的思維同步，「不要讓國民黨改變年輕人，要讓年輕人進來改變國民黨」、「現在是年輕人反攻國民黨、占領國民黨、改造國民黨的時候。」而國民黨要變成健全的在野黨，要靠年輕人的力量。

Photo Credit: 中央社 登記參選國民黨主席的前新北市長朱立倫與國民黨中央委員連勝文一起與雙北參與黨 代表選舉的青年拍攝競選合照，高喊國民黨加油。

林家興則表示，這社會上有群認同中華民國、意識形態「偏藍」的年輕人，在社會新創、科技、金融、美學設計、國際外交等領域表現都很傑出；但他們不一定想進入現在的國民黨工作，國民黨必須要讓年輕人感覺，這裡是他們可以放手嘗試的地方。



而朱立倫在這次選戰中，主打的青年培育政策，就是要替國民黨引進企業常見的「MA儲備幹部制度」，用企業化思維與模式找到各類專長的年輕人，讓他們歷經黨內不同部門訓練後，最後挑一個核心部門待下來，通過培訓與考驗的人，想繼續留在黨內做專業幕僚或到地方政府、其他社會團體單位去歷練，甚至未來要挑戰選舉都可以。

朱立倫的政策重點是，讓大家相信進入國民黨可以學到對兩岸、外交、財經、國防、能源、城市建設、國土規劃或各類公共政策議題的務實經驗。而只有黨中央這個心臟強起來，才能讓人才如同活水、甚至血液輸氧一般可以輸送到各個地方，成為各地執政縣市、黨部最好的人力資源後盾。資源的部分黨主席來想辦法，朱立倫自信表示「我當然有能力來處理。」

絕不接受一國兩制，「中華民國」是最佳解方

談起國民黨近年來在青年世代的「致命傷」：兩岸論述；朱立倫在本次選舉提出的兩岸路線，是應讓過去的「求同存異」進化到「求同尊異」，但台灣人仍要堅定對民主自由的態度，同時也要理解對岸的共產主義或社會主義立場，雙方相互尊重，即是所謂的「尊異」。

朱立倫表示，國民黨的兩岸政策曾經平衡美中台關係，為兩岸創造善意溝通、為區域維持繁榮與和平，更保障台灣安全。現在有機會回到這樣的各方平衡狀態，國民黨要清楚說明，堅持「中華民國，民主自由」的價值，絕對不接受「一國兩制」：

和平是青年世代重視的，沒有人希望衝突、希望打仗，但我們也不會屈服於外來的威脅，所以自己要準備好，要跟年輕世代溝通，我們一起準備好來保家衛國，不只是國防上的準備，策略上、論述上的準備都要有，國民黨在這方面最有務實經驗，準備也最全面。 面臨不斷變換的國際局勢與美中台互動歷史，我們得出一個很清楚的結論：中華民國對保障台灣安全與繁榮來說是最佳解。

至於要怎麼解決國民黨現在在兩岸問題上，被標籤化、被污名以至於年輕世代不支持等問題，林家興坦言，他覺得現在年輕人的價值觀非常流動和破碎，意識形態像水一樣在流動，看的是哪裡好玩、有趣，而國民黨要想辦法跟上這樣的社群脈動，不要再去搞過去那種八股式、很教條的東西；要讓年輕人覺得，國民黨有些有趣的東西，不是一想到國民黨就跟二二八、白色恐怖等這些包袱連在一起。

林家興也強調，不能否認國民黨過去在戒嚴時期，有很多壓傷人權、凍結憲法的作為，但國民黨也帶著台灣經濟起飛，也擋住中共入侵，保下了台灣走向民主自由的空間：

「我們要能論述、重新活化黨史，不要怕逆風，因為我們也想知道歷史真相，不是說國民黨就得高舉中華民國的意識形態或史觀，而是歷史功過可以併陳來討論，像是現在的國民黨青年團團長，就是超級本土派、超級台灣藍，幾乎是支持轉型正義，只是反對促轉會的做法，他也強烈認為國民黨應該要先反省歷史上做過的事，才有辦法和解，結果這種人就在黨內可能就被打成小綠。 那假如我們未來是一個命運共同體；國民黨現在應該要能掌握這些流動，他才可能在為來成為一個更多元開放的生態系統。」

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核稿編輯：翁世航