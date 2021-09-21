陰暗悲涼的《屎撈人》：屎我係一督屎，命比蟻便宜

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

麥兜、麥嘜，香港知名動漫，盡顯本土特色。紙包雞，雞包紙，戲謔常見的煮食節目；魚蛋粗，無粗麵；常餐即是特餐、快餐等，港式無厘頭，偶見悲哀，仍讓我們爆笑。

謝立文之作，尚有另一系列，「屎撈人」。周星馳《喜劇之王》的插曲，《屎我係一督屎》，原是屎撈人的主題歌，香港底層之辛酸。麥兜是明，屎撈人是暗，共同奏出小城故事。

聖誕節晚，麥兜爆石，拉出有生命的屎撈人。屎撈人靈感來自童話《The Snowman》。沒雪之美，屎為主角，看似噁心，屎尿屁卻是日常必要。就算生而為屎，被社會厭棄，仍有夢想。

〈跌落屎坑〉，一條屎撈人，沖到地下水道。看似輕鬆，卻像存在主義說，被抛擲於世，隨時一次沖廁，即有屎撈人被沖走死去。無法自主的生命，來去勿勿，唯及時行樂。

圖片由作者提供

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這是屎撈人的世界觀，也恰和現世一樣，我們唯有在短短一生，創造意義，如愛情。〈永結同屎〉，萬千屎群之中，屎屎相遇。

屎界結婚，可以選兩屎打結，離婚時能解開，又或將兩條屎尾，絞碎合一，永不分離。正當他們決定後者時，水突然沖走女屎，他把餘下的屎，合在己身，比常屎更加高。

「可讓他較接近夜裡孤獨的天空。」「雖然，在屎渠，根本看不見天空。」

屎撈人愈是堅持追求意義，現實愈見殘酷。別名「浮屎六記」，名自清代沈復《浮生六記》，又《莊子》曰：「其生若浮，其死若休。」浮生若夢，為歡幾何？觸及人世的命限。

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「屎向下沉」，但〈浮出水面〉記上流之夢，四年一度的屎運會，眾屎選手，跳落大海。此時，其他觀眾卻離去，皆因自古以來，從來沒有一條屎，能夠浮起來，都被吞噬。

「要是他們真的會浮，當初他們根本不會落入屎坑啊，傻瓜！」

屎撈人，夢想自己能浮起來，在浴缸練習，報名屎運會。他連屎渠追擊、真屎也看完，庸俗的下流人生，他已經夠了，走到外面看著月亮，據說他跳下去，也許沒有。

「但據說他有，據說他真的就在那夜，當盪漾在水面的一片月，像他最美麗的夢，他跳入大海，他多麼的想，身體浮在月上⋯⋯」

但如果一切皆是虛無，現實永不成功，那做一條屎撈人，會否太灰，沒有意義，我們這些屎尿屁的生命，只能甘於如此？

屎撈人最出名的故事，〈屎鈎船長〉，YouTube有梁智添畫的版本，可供細看。大意是，船長夢想離開大海，另覓土地，在花田之間，化成花肥，化作花香。

船長備受嘲笑，終於和疏堂表弟出海，表弟被大魚吃掉，餘下他像《老人與海》和眾魚大戰，經歷有如折磨的猛烈陽光，以及無數孤獨的夜晚，他的夢粉碎了。

「他們是對的，我只不過是一條不自量力的屎⋯⋯」

這時，他看見表弟浮在水面，如陌路人。原來魚吃了屎，還是要屙屎，屎終會復活。船長把故事寫在廁紙，四散各方漂流，投身大海，可能被魚吃掉，可能溶解了。

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這些我們都不知道，我們只得到一張紙：

看到這紙的屎：你可能是，又或者，你身體的一部分，曾經是我。希望你，記起自己，記起你未完成的旅程。再見到自己，真好！

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

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