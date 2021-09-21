澳法潛艦合約爭議：衝擊澳洲與歐盟自由貿易談判，拜登欲與馬克宏通話化解紛爭

澳洲為了與美國、英國訂立共同應對中國盟約（AUKUS），片面毀棄和法國共12艘核潛艇的軍售合約，轉投美、英兩國購入潛艇。法國整體合約損失金額達400億美元（新台幣1.1兆元），法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）大動作召回駐美、澳兩地大使表達強烈不滿，拜登（Joe Biden）於昨（20）日急於與馬克宏通話，欲化解兩國紛爭。

澳洲毀約棄法國，轉投英、美共訂AUKUS盟約

「這一決定已經違背了法國和澳洲之間協議，打破了兩國間的信任，」法國外交部長Jean-Yves Le Drian、國防部長Florence Parlym於9月16日聯合發表聲明指出。

隔（17）日法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）大動作召回駐華府（Washington）和駐坎培拉（Canberra）大使，表示嚴厲的抗議。

過去馬克宏為了法國和澳洲的柴油動力潛艦合約，投入了大量的政治成本，2018年他曾站在雪梨（Sydney）花園島軍事基地（Garden Island military）的一艘軍艦上，承諾法國參與印度和太平洋地區的新時代。

今（2021）年6月，馬克宏還聲援與中國關係日益惡化的澳洲。他當時於愛麗舍宮（法國總統府）中，站在澳洲總理莫里森（Scott John Morrison）旁邊表示，法國將致力捍衛「亞太地區的平衡」，並強調與澳洲是夥伴關係。

就在9月12日，莫里森卻在英國舉辦的七國集團峰會上，和美國總統拜登和英國首相強森（Boris Johnson）會晤，會中討論將放棄法國潛艇，改由美國和英國技術的核動力艦隊。

負責歐洲事務的法國國務秘書Clement Beaune接受美國新聞媒體《Politico》訪問時表示，在信任受到如此破壞下，歐洲難以繼續與澳洲進行自由貿易協議談判。

Beaune強調：「信守承諾是民主國家間和盟邦間能夠彼此信任的條件。因此要假裝什麼事都沒發生、繼續和我們不再信任的國家進行貿易談判，那是異想天開」。

面對法澳軍售爭議，英國首相強森於英國國會上表示，「我們與法國的關係，還有我們與法國的軍事交流是堅若磐石的，」他強調，AUKUS不是有意要對抗其他勢力的組織，它只是反映出我們與美國還有澳洲的關係更加密切而已。

核潛艇危機 拜登急於與馬克宏通話

法國的立場受到歐盟支持，法國媒體《rfi》報導指出，歐洲理事會主席Charles Michel在在紐約聯合國總部對媒體表示，「連接盟邦的基礎是透明和信任，然而這一事件（核潛艇毀約）透明度缺失，缺乏忠誠」。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），昨（20）日對美國有線電視網《CNN》表示，法國在這一事件中遭到「不可容忍的對待」，而歐盟希望了解事情的原委以及為什麼要這樣對待歐盟的一個成員國。

倫敦、華盛頓於週末試圖緩解與法國的緊張氣氛，美國總統拜登主動提出與馬克龍通話，美國官員向《rfi》證實，拜登「急於」與馬克宏通話，但具體日期尚未確定。

澳大利亞副總理Barnaby Joyce也試圖尋求緩和，稱澳洲不需要證明對法國的熱愛，在兩次世界大戰中，澳洲派出士兵與法國肩並肩作戰。

歐洲聯盟執行委員會，由代表27個成員國對外進行貿易談判，現今由於法國公然反對，歐洲聯盟（EU）與澳洲將很難繼續前進。

歐盟外交與安全政策高級代表Josep Borrell表示：「將利用在聯合國開會的機會討論核潛艇事件，此一狀況恐衝擊歐盟與澳洲貿易談判」。

且法國是農業大國，向來對與其他農業出口國的貿易協定持高度保守態度，對澳洲也不例外。

因此如果沒有法國的支持，歐盟將無法同意給予澳洲牛肉和乳製品進入歐盟市場的優惠權利，而這是澳洲最重視的核心項目。歐盟迄今與澳洲舉行11輪經貿會談，澳洲原本希望今年底前達成協定，但如今可能出現變數。

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核稿編輯：翁世航