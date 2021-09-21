【五倍券數位綁定攻略】9/22上午9時起跑，8大部會加碼券同時登記開抽

行政院主導「振興五倍券」9月22日準備開跑，個人數位券綁定及要抽哪些部會「加碼券」，都必須下好離手，一旦確認完成就「不能更改」，僅共同綁定中的被綁定人，退出綁定後才能重選。本次一樣分為紙本、電子兩種領取方式。其中紙本可透過平台、超商預定和郵局領取；電子則可選用信用卡、電子票證及行動支付方式綁定，且8大部會同時加碼。

振興五倍券紙本如何領取？

平台、超商預定領取時間

第一梯次

預訂2021/09/25（六） 9:00至2021/10/01（五） 22:00

領取2021/10/08（五） 至2021/10/21（四）

第二梯次

預訂 2021/10/25（一） 9:00至2021/10/31（日）22:00

領取 2021/11/08（一） 至2021/11/21（日）

郵局預約、領取時間

預約 2021/10/04（一）起開放預約

領取 2021/10/12（二）至2021/10/30（六）上班日受理預約民眾領券

2021/10/16、2021/10/23兩個週六支局全日服務（機關、學校內之郵局除外）

呼籲民眾不用急著搶第一時間預訂，以協助分流，在7天預訂期內完成都可以。

以上管道，首要確認身分，方式包含：在家讀卡機插入健保卡、自然人憑證，或透過健保快易通APP取得一次性密碼輸入；第二步是選擇領取的通路，含四大超商、全聯、美廉社、屈臣氏及康是美。

振興五倍券電子如何綁定？

時間：2021年9月22日（三）至2022年4月30日（六），綁定成功後不得變更。

主綁人先至數位支付業者網站或APP完成個人綁定，再至官網或四大超商事務機進行共同綁定，主綁人及共同綁定人合計至多5人。

2021年9月22日（三）至2021年10月1日（五），僅允許共同綁定人新增或退出綁定。

2021年10月2日（六）至2021年10月6日（三）中午12時前僅允許共同綁定人退出綁定。

選擇以信用卡、行動支付或電子票證的民眾，可直接上各業者網站或從五倍券官網連結過去綁定，透過帳戶或簡訊認證即可確認身分，免用讀卡機。

數位綁定成功後將取得一組「交易序號」，其為綁定順序。數字在前400萬名內，可獲得經濟部500元「好食券」；而後各家業者會將民眾引導回五倍券官網進行共同綁定；完成數位綁定後不得換領紙本券。

共同綁定期間為今年「9月22日至10月1日」，人數上限5位，含1名已完成個人數位綁定的主綁人及4名被綁定人，非家人也能「揪團」消費；被綁定人若反悔想退出，最晚要在10月6日中午12時以前完成。

共同綁定人須以「健保卡」驗證，可使用讀卡機驗證健保卡，或是使用健保快易通APP取得一次性密碼輸入；若前兩項工具都沒有，可到超商使用多媒體事務機，如7-11的i-bon、全家的FamiPort等插入健保卡完成。

8大部會同時加碼須登記、抽籤

今年共有8個部會推出加碼券，除經濟部「好食券」直接以五倍券數位綁定順序來決定外，其餘7種統一在官網登記抽籤，期間為今年9月22日至10月29日。

由「開始預訂與查詢」選項點入，找到「加碼券登記」，輸入手機、身分證字號等基本訊息，選取要抽哪些加碼券即可完成，想抽哪幾種都能勾，最多可全選；若為共同綁定，每個人都能選取自己要抽的加碼券組合，不需與主綁人相同。

個人一旦選好要抽哪些加碼券就不能反悔，若是共同綁定，被綁定人退出共同綁定後，才能重選；此外，原民會的「i原券」及國發會的「地方創生券」雖然是人人都可登記抽籤，但中籤後，消費時只限以台灣Pay做支付。

至於抽籤方式，關貿表示，7種加碼券會有統一的電腦抽籤方式，細節仍在規劃中；加碼券的領取、使用方式，則由各部會自行設計、公布。

包含五倍券綁定狀況、加碼券登記、中籤情形，都可在官網查詢確認；此外，等數位券開放使用時，也將新增「數位標章」查詢功能，可顯示五倍券5000元額度是否已用完，並產生QR Code讓店家掃碼確認，供店家判斷是否提供五倍券專屬優惠

加碼券怎麼抽？

由五倍券官網左下角「加碼券登記」選項點入。

各加碼券於10月11日至11月5日每週抽籤，一旦中籤，當週就不能再抽其他加碼券。一人最多有4次中籤機會，每種券別僅可中籤一次，也就是每人最多可抽中4種加碼券。

若有中獎將會收到簡訊通知，也可至五倍券官網查詢是否中獎。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航