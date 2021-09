拜登聯合國大會演說處女秀：美國回來了！但無意挑起新冷戰

美國時間9月20日,美國總統拜登(Joe Biden)於聯合國大會開始前一天,會面聯合國秘書古特瑞斯 (António Guterres)。雙方重申美國與聯合國合作的重要性,特別是在普世人權、基本人權、國際法等普世價值上。並且,雙方也討論多邊主義、捍衛民主和以規則為基礎的國際秩序的重要性。

此外,雙方也討論要如何協同聯合國會員們解決現今的重大挑戰,特別是在遏止新冠疫情、全球健康、打擊氣候變遷、強化糧食安全及系統、應對人道救援需求以及提倡和捍衛世界各地的人權議題等。

聯合國秘書長呼籲美、中要避免「新冷戰」,美國稱競爭不等同於冷戰

會面前一日,古特瑞斯接受《美聯社》的專訪,他指出,雖然美中在人權、經濟、網路安全和南海問題上有所矛盾,但美中兩大經濟強權仍應該在氣候議題上合作,並在貿易和技術方面進行更有力的談判。如果國際社會少了強國建構的關係,就難以解決疫苗、氣候等全球性的挑戰。

《霧谷晶策》觀察,聯合國秘書長的看法確實沒有錯,但從「現實」的角度來看,目前美、中緊張的關係下,要在任何一個議題上取得共識,甚至是進展都相當困難。

舉例來說:不久前美國白宮氣候變遷大使凱瑞(John Kerry)訪問天津時,曾視訊會面中共中央外事工作辦公室主任楊潔篪和中國外長王毅,當時就曾被多次「暗示」:「若美國不在其他議題上『退讓』,那中國也不會願意與美方在氣候議題或其他議題上合作。」

專訪中,他特別指出:「第二次世界大戰後,美國與蘇聯陷入冷戰關係,不過當時雙方都體認到核能所帶來的風險,並建立明確的規則確保事情不會失控。」但古瑞塔斯認為,如今新冷戰可能會陷入更危險的境地:「現在每件事情的不確定性更高,過去危機處理的經驗也已經不復存在。」

他表示:「我們需要不惜一切代價去避免一場過往不同、可能更危險且更難控制的新冷戰。」(“We need to avoid at all cost a Cold War that would be different from the past one, and probably more dangerous and more difficult to manage” )

對此,白宮發言人莎琪(Jen Psaki)在21日的例行記者會表示,拜登認為美中關係不是衝突,而是競爭。並且,拜登9日曾與中國國家主席習近平進行長達90分鐘的通話,內容涵蓋多項議題,緊張關係並沒有升級。

值得注意的是,美國白宮、國務院都曾多次強調,美中關係並非衝突,而是競爭,且無意要促使競爭轉變成衝突。

拜登聯大「處女秀」演說準備登場

隨著第76屆聯合國大會登場,美國總統拜登在紐約聯合國總部,親自發表任內首場聯合國大會演說。

相較於去(2020)年因疫情以線上會議舉辦的聯合國大會,此次聯合國的193個會員國中,有約三分之二的國家領袖親自抵達紐約參與大會,剩餘的三分之一則延續去年線上的方式透過視訊與會。

作為拜登任內首次的聯合國大會「處女秀」,美國在過去幾個月正面臨「阿富汗撤軍亂象」、「AUKUS後遺症」等爭議,因此各界相當關注此次拜登的發言內容。

除此之外,相較於「美國優先」的前任美國總統川普(Donald Trump),外界多將拜登視為「多邊主義」更好的實踐者,因此拜登是否能具體行動說服世界「美國回來了」(American Is Back),也成關注重點之一。

據美國白宮官網的公告,拜登政府資深官員表示:「此次演講內容將圍繞在終結20年的阿富汗戰爭和透過團結盟友、合作夥伴和機構來面臨這個時代的重大挑戰,展開密集外交(intensive diplomacy)的新篇章。上述提到的重大挑戰包含了:新冠疫情、氣候變遷、新興科技、貿易和經濟規範、現代基礎設施、現代反恐以及激烈但非冷戰的大國競爭。」

美國「聯合國外交」蓄勢待發

去年因疫情,聯合國大會因疫情採取線上視訊方式舉行,使得以往能透過此場合進行「會外會」的外交機會大幅減少,然而,隨著此次多數聯合國會員國領袖及其外交高層聚首紐約,各國之間在外交上的交流雖然仍不能恢復疫情前的水準,但一定程度的交流勢必會出現。

而美國作為「東道主」,勢必不會放過這機會。拜登將先在紐約以「會外會」方式與澳洲總理莫里森(Scott Morrison)會面,並在返回華府後,先後與英國首相強森(Boris Johnson)、印度總理莫迪(Narendra Modi)和日本首相菅義偉會唔。

並且,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在20日會面完英國外相特拉斯(Liz Truss)後,也預計在聯大場邊與多國外長舉行雙邊、多邊會議,而其中就包含了日本與韓國。不過,根據美國國務院資深官員巴克斯拉格樂斯(Erica Barks-Ruggles)今日在一場電話簡報會中表示,中方代表團多透過視訊方式參與聯大,因此布林肯的對口也不會親自出席,目前並無與中方會談的規劃。

除此之外,拜登也將先後於23、24日舉行新冠高峰會(COVID-19 Summit)、四方安全對話(Quad)領袖峰會以及與主要經濟體論壇(Major Economies Forum)的成員國們舉行氣候峰會,替10月底與蘇格蘭格拉斯哥聯合國氣候峰會(COP26)做準備。

《霧谷晶策》分析,對於拜登政府來說,除了利用此次的機會向各國證明「美國回來了」以外,也應該會利用此次機會,設法與法國去協商AUKUS所引發的「後續爭議」。並且應該會與歐洲各國討論阿富汗問題、AUKUS組成後與美國在印太區域上的合作。

最後,拜登政府是否能透過此次聯合國大會或近期的幾個國際多邊會議上,提出「實質方案」(如:新氣候倡議方案、疫苗捐贈等)證明美國與世界合作的決心,也會是觀察重點。

