拜登聯合國大會演說處女秀：美國回來了！但無意挑起新冷戰

美國時間9月20日，美國總統拜登（Joe Biden）於聯合國大會開始前一天，會面聯合國秘書古特瑞斯 （António Guterres）。雙方重申美國與聯合國合作的重要性，特別是在普世人權、基本人權、國際法等普世價值上。並且，雙方也討論多邊主義、捍衛民主和以規則為基礎的國際秩序的重要性。

此外，雙方也討論要如何協同聯合國會員們解決現今的重大挑戰，特別是在遏止新冠疫情、全球健康、打擊氣候變遷、強化糧食安全及系統、應對人道救援需求以及提倡和捍衛世界各地的人權議題等。

聯合國秘書長呼籲美、中要避免「新冷戰」，美國稱競爭不等同於冷戰

會面前一日，古特瑞斯接受《美聯社》的專訪，他指出，雖然美中在人權、經濟、網路安全和南海問題上有所矛盾，但美中兩大經濟強權仍應該在氣候議題上合作，並在貿易和技術方面進行更有力的談判。如果國際社會少了強國建構的關係，就難以解決疫苗、氣候等全球性的挑戰。

《霧谷晶策》觀察，聯合國秘書長的看法確實沒有錯，但從「現實」的角度來看，目前美、中緊張的關係下，要在任何一個議題上取得共識，甚至是進展都相當困難。

舉例來說：不久前美國白宮氣候變遷大使凱瑞（John Kerry）訪問天津時，曾視訊會面中共中央外事工作辦公室主任楊潔篪和中國外長王毅，當時就曾被多次「暗示」：「若美國不在其他議題上『退讓』，那中國也不會願意與美方在氣候議題或其他議題上合作。」

專訪中，他特別指出：「第二次世界大戰後，美國與蘇聯陷入冷戰關係，不過當時雙方都體認到核能所帶來的風險，並建立明確的規則確保事情不會失控。」但古瑞塔斯認為，如今新冷戰可能會陷入更危險的境地：「現在每件事情的不確定性更高，過去危機處理的經驗也已經不復存在。」

他表示：「我們需要不惜一切代價去避免一場過往不同、可能更危險且更難控制的新冷戰。」（“We need to avoid at all cost a Cold War that would be different from the past one, and probably more dangerous and more difficult to manage” ）

對此，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在21日的例行記者會表示，拜登認為美中關係不是衝突，而是競爭。並且，拜登9日曾與中國國家主席習近平進行長達90分鐘的通話，內容涵蓋多項議題，緊張關係並沒有升級。

值得注意的是，美國白宮、國務院都曾多次強調，美中關係並非衝突，而是競爭，且無意要促使競爭轉變成衝突。

拜登聯大「處女秀」演說準備登場

隨著第76屆聯合國大會登場，美國總統拜登在紐約聯合國總部，親自發表任內首場聯合國大會演說。

相較於去（2020）年因疫情以線上會議舉辦的聯合國大會，此次聯合國的193個會員國中，有約三分之二的國家領袖親自抵達紐約參與大會，剩餘的三分之一則延續去年線上的方式透過視訊與會。

作為拜登任內首次的聯合國大會「處女秀」，美國在過去幾個月正面臨「阿富汗撤軍亂象」、「AUKUS後遺症」等爭議，因此各界相當關注此次拜登的發言內容。

除此之外，相較於「美國優先」的前任美國總統川普（Donald Trump），外界多將拜登視為「多邊主義」更好的實踐者，因此拜登是否能具體行動說服世界「美國回來了」（American Is Back），也成關注重點之一。

據美國白宮官網的公告，拜登政府資深官員表示：「此次演講內容將圍繞在終結20年的阿富汗戰爭和透過團結盟友、合作夥伴和機構來面臨這個時代的重大挑戰，展開密集外交（intensive diplomacy）的新篇章。上述提到的重大挑戰包含了：新冠疫情、氣候變遷、新興科技、貿易和經濟規範、現代基礎設施、現代反恐以及激烈但非冷戰的大國競爭。」

美國「聯合國外交」蓄勢待發

去年因疫情，聯合國大會因疫情採取線上視訊方式舉行，使得以往能透過此場合進行「會外會」的外交機會大幅減少，然而，隨著此次多數聯合國會員國領袖及其外交高層聚首紐約，各國之間在外交上的交流雖然仍不能恢復疫情前的水準，但一定程度的交流勢必會出現。

而美國作為「東道主」，勢必不會放過這機會。拜登將先在紐約以「會外會」方式與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）會面，並在返回華府後，先後與英國首相強森（Boris Johnson）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和日本首相菅義偉會唔。

並且，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在20日會面完英國外相特拉斯（Liz Truss）後，也預計在聯大場邊與多國外長舉行雙邊、多邊會議，而其中就包含了日本與韓國。不過，根據美國國務院資深官員巴克斯拉格樂斯（Erica Barks-Ruggles）今日在一場電話簡報會中表示，中方代表團多透過視訊方式參與聯大，因此布林肯的對口也不會親自出席，目前並無與中方會談的規劃。

除此之外，拜登也將先後於23、24日舉行新冠高峰會（COVID-19 Summit）、四方安全對話（Quad）領袖峰會以及與主要經濟體論壇（Major Economies Forum）的成員國們舉行氣候峰會，替10月底與蘇格蘭格拉斯哥聯合國氣候峰會（COP26）做準備。

《霧谷晶策》分析，對於拜登政府來說，除了利用此次的機會向各國證明「美國回來了」以外，也應該會利用此次機會，設法與法國去協商AUKUS所引發的「後續爭議」。並且應該會與歐洲各國討論阿富汗問題、AUKUS組成後與美國在印太區域上的合作。

最後，拜登政府是否能透過此次聯合國大會或近期的幾個國際多邊會議上，提出「實質方案」（如：新氣候倡議方案、疫苗捐贈等）證明美國與世界合作的決心，也會是觀察重點。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航