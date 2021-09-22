2021/09/22,
生活

職人自信之作 花。自慢清酒上市

職人自信之作 花。自慢清酒上市

我們想讓你知道的是

台灣菸酒公司繼去年推出好評如潮的花酵母吟釀清酒山櫻花，今年為了讓廣大朋友能更便利品飲到花酵母清酒，再推出「花。自慢清酒」，邀請喜愛清酒的朋友們一起啜飲燦爛。

台灣菸酒公司繼去年推出好評如潮的花酵母吟釀清酒山櫻花，今年為了讓廣大朋友能更便利品飲到花酵母清酒，再推出「花。自慢清酒」，邀請喜愛清酒的朋友們一起啜飲燦爛。

台灣菸酒_花自慢_A2海報
Photo Credit：臺灣菸酒

花。自慢這款作品是由桃園酒廠清酒職人選用台灣山櫻花花酵母，搭配台灣優質蓬萊米、米麴釀製而成。台酒惜用國產優質蓬萊米，經長時間精白，取其米心為原料，並嚴格控制溫度、溼度及翻拌等條件，培育出優良米麴，搭配採集自台灣山櫻花的花酵母菌種，在低溫條件下發酵釀製，經壓榨、過濾及安定等一步一步由職人小心呵護的製程下，呈現具有台灣在地風土特色之酒液。

關於品飲，花。自慢清酒散發出沈穩的香瓜及水梨香氣，伴隨著起司和優格的乳質底蘊。酒液醇和中帶些清爽，甜酸平衡，入口伴有哈密瓜及蘋果的優雅香氣，帶著旨味（うまみ）的甘甜餘韻。飲用溫度上，想要冰飲或是常溫品飲各有不同的樂趣。不管是純飲或是搭餐都相宜。餐點建議上，像是生魚片、鹽烤鯖魚、香草烤雞等帶有鹹味的食物，能提升花。自慢清酒酒液入喉的甜感及香氣，會是不錯的選擇。

台酒官網


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