若說電影界的最高殿堂是奧斯卡獎,那麼對於電視從業人員來說,最高殿堂無疑是艾美獎。第73屆艾美獎於上週末頒發技術類別獎項(Creative Arts),並於本週末美西時間9月19日晚間頒發主要獎項。

本屆艾美獎最大頭條,無疑是Netflix在徹底顛覆電視圈數年後,以當家旗艦劇《王冠》第四季,終於為Netflix拿下他們第一座最佳戲劇類影集,當然在《王冠》稱霸當晚最大獎前,已經累積了其餘10座獎項,因此最終成功問鼎也並不令人意外。

《王冠》第四季自播出以來,一直被視為是該劇第一季之後的全新巔峰。《王冠》也成為Hulu旗艦劇《使女的故事》於2017年拿下最佳戲劇類影集後,線上串流平台再一次在艾美獎奪下戲劇類影集最大獎,不過今年同樣推出第四季的《使女的故事》,本屆共入圍21項目,卻全數槓龜。

《王冠》還同時一舉包辦戲劇類男主、女主、男配、女配角四座項目,不過有不少入圍者令各家媒體感到惋惜,女主角項目若是由《艷放80》的MJ 羅德里奎茲(Mj Rodriguez)獲獎,將成為首位獲得該項目的變性女性;男主角項目,若是由《艷放80》的比利波特(Billy Porter獲獎),他將成為歷史上第一位獲得兩座艾美獎戲劇類男主角的黑人演員;男配角項目,托比亞曼齊司(Tobias Menzies)以飾演菲利普親王獲獎算是個小意外,原先多數人預料本月初過世的麥可K威廉斯(Michael K. Williams),能以《逃出絕命村》為他的表演生涯劃下完美謝幕。

Photo Credit: CATCHPLAY+提供 奧莉薇亞柯爾曼憑藉《王冠》封后。

Photo Credit: CATCHPLAY+提供 喬許歐康納憑藉《王冠》稱帝。

與Netflix在串流市場激烈較勁的Disney+,旗下首部漫威復仇者聯盟影集《汪達幻視》在本屆共獲得23項提名,為本屆提名數第二的影集,但僅僅在上週的技術類項目抱回三座獎盃。

原先眾人最看好的「幻視」保羅貝特尼(Paul Bettany),最終爆冷輸給《侯斯頓傳奇》的伊旺麥奎格(Ewan McGregor) ,不過我好奇真的有人看這部劇嗎。Disney+的另一部熱門星際大戰影集《曼德洛人》,共獲得24項提名,與《王冠》平手成為本屆獲得最多提名的影集,不過《曼德洛人》在本週的主要項目掛零作收,倒是在上一週的技術項目獲得七項獎座的肯定。

Photo Credit: CATCHPLAY+提供 伊旺麥奎格憑藉《侯斯頓傳奇》稱帝。

另外,Disney+去年將熱門百老匯音樂劇搬上平台發行的《漢密爾頓》贏得了最佳預錄綜藝節目 (該片共入圍11項),相較於2020年獲得八座獎項,Disney+於今年獲得共14座艾美獎盃。

在去年得獎數大勝Netflix的HBO,象徵著傳統有線頻道與新興串流平台的頂尖對決,本屆Netflix則是大幅超越去年21項的成績,以44座獎項遙遙領先今年所有頻道或是平台,反觀HBO加上串流HBO Max僅獲得19座獎項。

Netflix本屆的大獲全勝當然歸功於《王冠》的11項,也得歸功有限影集《后翼棄兵》另外貢獻了11項,作為2020年疫情時刻最受歡迎的影集,《后翼棄兵》在今年初搭配奧斯卡獎季的金球獎、導演公會、製片公會等獎項已經取得相當優異的成績。

經過了將近一年的歷練,即使同項目在今年冒出不少聲勢強大的勁敵,仍然深得投票會員的芳心 ,這其實也是艾美獎檔期常常令人搞混的原因,時不時會讓人有種「怎麼去年得獎的作品今年還可以參賽」的錯覺,獲得有限影集類別包括最佳影集、最佳導演等項目,證明Netflix的艾美獎季公關策略仍相當有成效,不過倒是原先備受看好的女主角安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)被半路殺出的《東城奇案》凱特溫絲蕾(Kate Winslet)搶走影后寶座。

Photo Credit: CATCHPLAY+提供 凱特溫絲蕾憑藉《東城奇案》封后。

雖說HBO本屆在得獎項目上輸給了Netflix,但旗下作品的精緻高質量依舊有目共睹,有限影集《東城奇案》共獲三座演員項目,重挫《后翼棄兵》的銳氣;另外喜劇類影集《職業槍手》也表現出色,包括抱走喜劇類最佳女主角獎的珍史瑪特(Jean Smart),獲得生涯第四座艾美獎 (她還同時以《東城奇案》入圍有限影集女配角項目);風格獨特強烈的《生命轉彎那一天》,是不少影評與媒體公認2020年的最佳影集,在本週獲得有限影集最佳劇本,為一人包辦主演、導演、編劇的米凱拉柯爾(Michaela Cole)贏得生涯第一座艾美獎。

不過,儘管本屆艾美獎的入圍者相當多元化,但米凱拉柯爾是當晚少數站上頒獎台的非白人獲獎者。《生命轉彎那一天》與Amazon的《地下鐵路》(由《月光下的藍色男孩》導演貝瑞傑金斯(Barry Jenkins)執導全季) 這兩部都是由非裔主創者主導的影集,也都被公認是近幾年最出色的小螢幕作品,雙雙在艾美獎都被忽視。

當然今年艾美獎不再是Netflix與HBO兩家獨霸的局面,搶盡鋒頭的還包括蘋果公司的Apple TV+,對比去年僅獲得一項的成績,本屆共獲得10座獎項,主要歸功於喜劇影集《泰德拉索:錯棚教練趣事多》,這部在社群網站以及媒體口碑之間爆紅的影集,成為Apple TV+的超級黑馬 (反倒是Apple TV+原先寄與厚望的幾部旗艦劇都未有斬獲),不僅僅獲得最佳喜劇類影集,還另外拿下三項喜劇類演員項目:男主、男配、女配角。

Photo Credit: CATCHPLAY+提供 最佳喜劇影集《泰德拉索:錯棚教練趣事多》。

其餘串流平台就不怎麼好過了,Amazon與Hulu兩家向來強勁的平台,今年都被打趴,雙雙掛蛋。總結本屆獲獎項目數字,以頻道與平台統計,Netflix以44項居冠,接著是HBO/HBO Max的19項、Disney+的14項、Apple TV+的10項、NBC的八項、VH1的六項、ABC的三項、FX的三項、Adult Swim的兩項、CNN的兩項、FOX的兩項、國家地理頻道的兩項等等,其餘大大小小頻道皆獲一項便不全數列舉。

以節目為單位統計,《王冠》與《后翼棄兵》兩位皇后,雙雙封后共獲11項,《週六夜現場》獲得八項,《曼德洛人》與《泰德拉索》以七項平手,《愛、死與機器人》共六項,《魯保羅變裝皇后秀》共五項,《東城奇案》共四項,《職業槍手》、《柏本漢:我的隔離日記》、《大衛艾登堡:活在我們的星球》、《艷放80》、《汪達幻視》皆各獲三項等等,其餘節目皆獲一至兩項便不全數列舉。

作為奧斯卡獎之後,美國下一個大型的影視頒獎典禮,艾美獎當然也肩負著帶領電視圈走出疫情、邁向新生活的重擔。疫情無疑造成串流的超大幅進展,後疫情時代的艾美獎,乃至於後疫情時代的電視圈該前往何方?

最後,很可惜的是,本屆艾美獎無論從獎季至頒獎典禮,仍舊略顯死板老態,我們暫時看不到曙光,更沒有任何契機,看來整個電視圈與觀眾們都仍須努力尋找解答。

以下為本週主要獎項的得獎名單

戲劇類影集(Drama Series)

最佳影集:《王冠》,Netflix

最佳男主角:喬許歐康納(Josh O’Connor),《王冠》

最佳女主角:奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman),《王冠》

最佳男配角:托比亞曼齊司(Tobias Menzies),《王冠》

最佳女配角:吉莉安安德森(Gillian Anderson),《王冠》

最佳導演:潔西卡霍伯斯(Jessica Hobbs),《王冠》- 〈War〉

最佳劇本:彼得摩根(Peter Morgan),《王冠》- 〈War〉

喜劇類影集(Comedy Series)

最佳影集:《泰德拉索:錯棚教練趣事多》,Apple TV+

最佳男主角:傑森蘇戴基斯(Jason Sudeikis),《泰德拉索:錯棚教練趣事多》

最佳女主角:史瑪特(Jean Smart),《職業槍手》

最佳男配角:布萊特高德斯坦(Brett Goldstein),《泰德拉索:錯棚教練趣事多》

最佳女配角:漢娜威丁罕(Hannah Waddingham),《泰德拉索:錯棚教練趣事多》

最佳導演:露西亞阿涅洛(Lucia Aniello),《職業槍手》- There Is No Line

最佳劇本:露西亞阿涅洛(Lucia Aniello)、保羅 W. 道恩斯(Paul W. Downs)、詹史塔斯基(Jen Statsky),《職業槍手》- There Is No Line

有限影集(Limited Series)

最佳影集:《后翼棄兵》,Netflix

最佳男主角:伊旺麥奎格(Ewan McGregor),《侯斯頓傳奇》

最佳女主角:凱特溫絲蕾(Kate Winslet),《東城奇案》

最佳男配角:伊凡彼得斯(Evan Peters),《東城奇案》

最佳女配角:茱莉安尼可森(Julianne Nicholson),《東城奇案》

最佳劇本:米凱拉柯爾(Michaela Cole),《生命轉彎那一天》

最佳導演:史考特法蘭克(Scott Frank),《后翼棄兵》

最佳預錄綜藝節目(Variety Special Pre-Recorded):《漢密爾頓》,Disney+

最佳現場綜藝節目(Variety Special Live):《史蒂芬荷伯之2020大選之夜》,Showtime

最佳競賽類節目(Competition Program):《魯保羅變裝皇后秀》

最佳綜藝短劇節目(Variety Sketch Series):《週六夜現場》

最佳綜藝談話節目(Variety Talk Series):《John Oliver上周今夜秀》

最佳綜藝節目劇本:《John Oliver上周今夜秀》

完整得獎名單請點此

