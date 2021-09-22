2021/09/22,
國際

美國宣布全面解除福島核災後日本食品禁令，歐盟擬10月跟進放寬限制

美國宣布全面解除福島核災後日本食品禁令，歐盟擬10月跟進放寬限制
日本福島附近的蘑菇農場。｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國16日宣布申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台灣早已表態要積極爭取入會，若想避免遭到孤立，勢必得在日本最關切的核食議題上有所調整。

2011年福島核災後，美國暫停進口包括日本福島在內的14個縣生產的100種農產品，日本農林水產省今（22）日表示，美國已經取消福島核災後對日本進口食品的所有限制，福島縣收成的大米、岩手縣的竹筍和香菇，都已獲准運往美國。日本官員表示，美國取消進口限制將對其他國家和地區產生重大影響，也透露歐盟計畫在10月10日放寬對日本農產品和食品的進口限制。

2011年3月11日，日本東北地區發生規模9.0的大地震，引發巨大海嘯，福島第一核電站發生熔毀，55個國家和地區擔心日本農產品和食品可能受到污染，限制進口日本農產品和食品。

日本農林水產省今日表示，美國政府在當地時間21日取消了對日本進口食品的限制，包括福島在內的14個縣（其他13個縣是青森縣、岩手縣、宮城縣、山形縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、新潟縣、山梨縣、長野縣和靜岡縣）生產的100種農產品，都已獲准運往美國。

美國是僅次於香港和中國，日本農林水產品和食品的第三大出口地，2020年對美出口額為1188億日圓（約合301.7億新台幣）。日本首相菅義偉在推特上，對美國的決定表示歡迎，「這是受災地區人民一直在等待的決定，將大大有助於這些地區的恢復。日本對此非常歡迎。」

日本官員表示，美國取消進口限制，將對其他國家和地區產生重大影響。日本農林水產大臣野上浩太郎21日也透露，歐盟預計在今年10月10日放寬部分的進口限制，福島縣生產的竹筍和蘑菇，出口時將不再需要檢附輻射檢查證明。

隨著美國取消進口限制，如今全世界對日本農產品和食品採取有條件進口的國家和地區減少至14個，僅有中國、香港、澳門、韓國和台灣完全禁止福島地區的食物產品進口。日本農水省也計劃，將敦促這些國家地區取消對日本產品的進口限制。

綜合《新頭殼》《自由時報》報導，中國16日宣布申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台灣早已表態要積極爭取入會，若想避免遭到孤立，勢必得在日本最關切的議題上有所調整。

美國退出後CPTPP目前是由日本主導，台灣政府官員日前透露，台灣入會最大的障礙是日本福島5縣食品迄今未能解禁，日方雖對外表明支持我加入CPTPP，但私下也告訴我政府，「振興福島等受災區是日本相當重要的國家政策。」

台灣自2011年3月25日起禁止福島、茨城、栃木、群馬、千葉等日本5縣食品進口。2018年11月24日，國民黨主導的反核食公投通過，維持福島等5縣食品禁令，且2年內不能採取違反公投結果的措施，不過禁令已於去（2020）年11月30日到期，經濟部長王美花去年底坦言，日方確實有給台灣壓力。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：羅元祺


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。