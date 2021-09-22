美國宣布全面解除福島核災後日本食品禁令，歐盟擬10月跟進放寬限制

2011年福島核災後，美國暫停進口包括日本福島在內的14個縣生產的100種農產品，日本農林水產省今（22）日表示，美國已經取消福島核災後對日本進口食品的所有限制，福島縣收成的大米、岩手縣的竹筍和香菇，都已獲准運往美國。日本官員表示， 美國取消進口限制將對其他國家和地區產生重大影響，也透露歐盟計畫在10月10日放寬對日本農產品和食品的進口限制。

2011年3月11日，日本東北地區發生規模9.0的大地震，引發巨大海嘯，福島第一核電站發生熔毀，55個國家和地區擔心日本農產品和食品可能受到污染，限制進口日本農產品和食品。

日本農林水產省今日表示，美國政府在當地時間21日取消了對日本進口食品的限制，包括福島在內的14個縣（其他13個縣是青森縣、岩手縣、宮城縣、山形縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、新潟縣、山梨縣、長野縣和靜岡縣）生產的100種農產品，都已獲准運往美國。

美國是僅次於香港和中國，日本農林水產品和食品的第三大出口地，2020年對美出口額為1188億日圓（約合301.7億新台幣）。日本首相 菅義偉在推特上，對美國的決定表示歡迎，「這是受災地區人民一直在等待的決定，將大大有助於這些地區的恢復。日本對此非常歡迎。」

米国政府は、福島のお米や牛肉を含む、全ての日本産食品に対する輸入規制の全面撤廃を発表しました。



この決定は、被災地の人々が待ち望んできたものであり、これからの復興にも大きく役立つものです。



我が国として大いに歓迎します。 — 菅 義偉 (@sugawitter) September 21, 2021

日本官員表示，美國取消進口限制，將對其他國家和地區產生重大影響。日本農林水產大臣野上浩太郎21日也透露，歐盟預計在今年10月10日放寬部分的進口限制，福島縣生產的竹筍和蘑菇，出口時將不再需要檢附輻射檢查證明。

隨著美國取消進口限制，如今全世界對日本農產品和食品採取有條件進口的國家和地區減少至14個，僅有中國、香港、澳門、韓國和台灣完全禁止福島地區的食物產品進口。日本農水省也計劃，將敦促這些國家地區取消對日本產品的進口限制。

綜合《新頭殼》與《自由時報》報導，中國16日宣布申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），台灣早已表態要積極爭取入會，若想避免遭到孤立，勢必得在日本最關切的議題上有所調整。

美國退出後CPTPP目前是由日本主導，台灣政府官員日前透露，台灣入會最大的障礙是日本福島5縣食品迄今未能解禁，日方雖對外表明支持我加入CPTPP，但私下也告訴我政府，「振興福島等受災區是日本相當重要的國家政策。」

台灣自2011年3月25日起禁止福島、茨城、栃木、群馬、千葉等日本5縣食品進口。2018年11月24日，國民黨主導的反核食公投通過，維持福島等5縣食品禁令，且2年內不能採取違反公投結果的措施，不過禁令已於去（2020）年11月30日到期，經濟部長王美花去年底坦言，日方確實有給台灣壓力。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺