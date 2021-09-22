中共「以經圍政」只會得到反效果，但更令人匪夷所思的恐怕是國民黨的反應

如同元宵節連假後對台灣鳳梨採取的經濟制裁，中國在中秋假期針對釋迦與蓮霧祭出禁令，為典型的以民逼官或以經圍政的統戰作為，目的就是希望透過由下而上的壓力，逼迫民進黨在一中原則上屈服讓步。

諷刺的是，北京這種一廂情願的作法顯然高估了自己的能力，同時也低估了台灣民眾的意志，充分暴露不理解國際趨勢與台灣社會現況的窘境。另一方面，國民黨現在正陷入主席選舉最後階段，各陣營近身肉搏短兵相接之際，卻無力對中共的蠻橫行徑表現基本立場，也驗證了這個黨在兩岸議題中進退維谷的慘狀。

在現代社會，經濟制裁通常會得到反效果

深入觀察，經濟制裁的前提為被制裁國的出口市場高度依賴發起國，在無預警的狀態下，對特定產品採取限制進口或禁運等作為，一旦供應鏈被打亂，或因為供需關係被扭曲導致重大損失時，內部就可能開始質疑政府的政治立場與政策原則。

然而，經濟制裁乍看是理性計算下的產物，但本身卻存在兩難困境，若不是在實務上欠缺可行性，再不然則因為力道過強，最後出現兩敗俱傷或政治逆轉的後果。

這就說明，何以只有在冷戰時期的兩場經濟制裁——前蘇聯針對芬蘭、美國對付對付多明尼加——是少數典成功的個案，因為這兩個被制裁國在進出口都高度依賴美蘇兩強，而且短時間內很難找到替代市場，特別是在兩極的國際體系中，兩強所掌握的不相容市場體系，限制資本與資源流動的可能性。

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在全球互賴與自由貿易的當下，除非經濟上絕對的依賴，否則被制裁國只要找到替代市場，就能擺脫困境。先前澳洲煤礦、小麥與紅酒以及台灣上回的鳳梨就是鮮明的個案，一旦被制裁國政府啟動應變措施、民眾基於愛國心創造新的需求，或是友好國家即時伸出援手，眼前的危機隨即迎刃而解。

另一方面，倘若制裁奏效，當事國更易產生同仇敵愾效應，反而背離發動此一政策最終達到的目的，反而得不償失。

更何況，台灣並不是毫無報復能力的蕞爾小國，目前在晶片與相關高科技產業握有關鍵技術，如果對中國相關產業進行反制裁，中國未必享有優勢，特別是北京目前嘗試建構一個「沒有西方的全球化」，在民主國家的圍堵策略下更難找到替代市場，沒有打擊到台灣農民傷及政府威信，反讓自己遍體鱗傷。

這場事件，國民黨能否和張亞中的立場劃清界線？

本次事件，令人匪夷所思的恐怕是國民黨的反應，由於張亞中效應已經引發不少黨內人士的擔憂，這些人批判張高舉紅統或急統的主張會讓國民黨邊緣化，卻不敢質疑張亞中背後所象徵的習近平路線與對台政策，甚至把矛頭指向民進黨政府「搞外交小動作」、「不接受九二共識」才導致台灣農民權益受損，這種導果為因的錯亂心理，已經不是單純的斯德哥爾摩症候群足以解釋。

在我看來，張亞中高舉的路線就是習五點以來「一國兩制台灣方案」的內容，對台灣農產品採取經濟制裁不過是達成統一的「手段」，猶如介選、文攻武嚇、軍機繞台、疫苗外交、認知作戰的政策邏輯一樣，期待用軟硬兼施的方式癱瘓或軟化台灣民主的心防，然後長驅直入兵臨城下完成統一大業。

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假設張亞中正在賣力執行中共消滅台灣主權地位的方案，如果他的主張是錯的，將導致國民黨分裂，那麼始作俑者的習近平的路線又怎麼可能會是對的？這與民進黨當下在兩岸關係中的作為又有什麼相干？硬把破壞兩岸和平的責任，全怪在民進黨不接受九二共識的帽子，卻對習近平意圖改變台海現狀的種種作為裝聾作啞，這種雙重標準才是國民黨脫離現實，失去民心的主因。

朱立倫與江啟臣在主席選舉陷入苦戰，與其猶抱琵琶半遮面，不如把眼下中共的經濟制裁當作與張亞中劃清界線的活教材，或者直接借此質問張他的兩岸立場究竟為何。遺憾的是，朱立倫不敢大步向前擴張戰場，江啟臣畫地自限還要與對岸搞個「重大檢疫檢驗突發事件協處機制」平台，再把自己放在一中緊箍咒下，也難怪棄保效應正在發酵中。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航