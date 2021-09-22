媒體曝港地產商受壓：陸官員明言「遊戲規則已變」、習曾指「商界影響港政策日子不復」

一直有傳北京認定香港樓價過高等居住問題是導致港人不滿中港政府，甚至是走上街頭抗爭的主因。近日《路透社》報導，指有中國官員曾要求香港地產商「守規矩、回饋社會」，甚至稱地產業「遊戲規則已經改變」，消息傳出後港股恆指首個交易日曾一度跌逾千點。而《香港01》也報導，中國國家主席習近平3年前就曾在內部會議表明「商界左右中央治港政策的日子不復存在」，「商界」指向地產商。

路透：陸官員指「遊戲規則已變」

（中央社）《路透社》引述4名消息人士透露，中國官員曾在今年的一場閉門會議上，要求與會的香港龍頭地產商「應該守規矩，更要回饋社會」，並指中國政府不願再「容忍壟斷行為」。

這名官員傳達的上述訊息，完全符合中國官方今年以來在各領域展開的一系列監管措施，以及中共中央日前主張的「共同富裕」第3次分配等理念。

根據報導，上述閉門會議的內容來自3名香港主要地產開發商，以及1名熟悉相關會晤的港府顧問。但這項報導並未說明，這場閉門會議是在今年的何時舉行。

其中1名接近中國官員者透露，他們被告知「遊戲規則已經改變」，中國政府不願再「容忍壟斷行為」。

Photo Credit: Bobby Yip / Reuters / 達志影像 暫未知路透所指的會議有沒有長和代表，圖為長和系創辦人李嘉誠。

報導指出，中國全國政協副主席、前香港特首梁振英表示，香港地產大亨們與香港經濟、政治關係密切，北京很難將他們完全排除在外，「他們是我們（香港）政治經濟生態中的重要組成部分」。

梁振英說，所以「我們需要謹慎，審慎行事」，不要「一竿子打翻一船人」。

香港亞洲地產董事長、山西省政協常委蔡志忠對此則表示，現在的重點是「對國家的貢獻」，而不是香港商界傳統習以為常的那樣了。

在報導中，新鴻基地產表示對香港的未來有信心，並將繼續在香港和中國城市投資；恆基地產和新世界發展則不願發表評論；至於香港富商李嘉誠及他的長實集團，對《路透社》的詢問都沒有回應。

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報導提到，中國官員的上述宣示，對香港的大型房房地產企業而言，將是重大轉變。長期以來，這些企業在香港的混合政治制度下「發揮了超強力量」，且「幫助選擇領導人」，影響政府政策，並從土地拍賣制度中獲益。

這使得香港房源供應保持緊張狀態，香港房價處於全球最高之林。一些中國官員和官媒因此責怪這些大亨，未能阻止2019年的反政府抗議活動（反送中運動），並認為漲上天的高房價是這些抗議活動的根源。因此，這項宣示標誌著中國政府與香港大亨之間的博弈，出現轉折。

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港股重創 香港恆生指數周一（20日）收盤報24099點，重挫821點或3.3%，成交總額為港幣1417億元，藍籌股及中資股全線下跌。中午收盤，香港較知名的房地產公司新世界股價報港幣30.4元，下跌12.26%；恆隆地產報16.96元，下跌5.03%；長和報51元，下跌2.85%；華人置業報2.16元，下跌8.47%；新鴻基地產報94.5元，下跌10.34%。在多重不利消息打擊下，恆指周一曾一度跌逾千點，收盤跌幅縮小。市場分析師普遍認為，由於「北京干預市場的政策」因素尚未遠去，加上美股也搖搖欲墜，港股短期內仍然受壓。

林鄭：有需要時，可收回私地

（中央社）對於《路透社》報導，北京中央要求香港各大房地產商協助政府解決房屋問題，「不容許壟斷」，香港行政長官林鄭月娥不作評論。

林鄭月娥昨日（21日）被記者詢問有關報導時說，房地商持有的私人土地，若政府有需要時，可運用公權力收回並發展公營房屋。

她說，房地產商都很願意配合政府的政策，例如推行土地共享計畫，以及無償借地興建過渡性房屋。

《路透社》日前報導，北京中央告知香港大型房地產商，香港的「遊戲規則已變」，要求他們協助政府解決房屋問題，今後「不容許壟斷」。

受到相關報導影響，香港各大房地產公司的股價昨天急跌，但新鴻基地產向媒體表示，「從未收過中央政府向香港地產商施壓」的消息。

《01》：習指地產商左右治港政策不再

（中央社）《路透社》近日指北京要求香港地產商助解住房問題，表明市場遊戲規則已改變，不再容忍壟斷行為，引發市場震盪；港媒則說，習近平數年前就在內部會議表明，地產商左右治港政策的時代不復存在。

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《路透社》近日報導，北京當局要求香港地產商協助解決房屋短缺問題，並表明市場「遊戲規則已經改變」，不再容忍「壟斷行為」。這項消息引起市場震盪，5大地產股股價周一重挫，市值單日共蒸發約港幣837億元。

《香港01》昨天（21日）報導，事實上，北京對香港地產商早有微詞，特別是2019年「反送中」運動期間，各大地產商初期保持沉默，直至中國官媒批評，才陸續發聲明支持「止暴制亂」。

同年9月，中共黨媒《人民日報》發表題為「解決住房問題，香港不能再等了」評論員文章，文中提及「地產商是時候釋放最大善意，而不應只打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板」。

報導說，只是時隔近兩年後，香港住房問題仍然嚴峻，毫無明顯改善。中國國務院港澳辦主任夏寶龍今年7月罕見地針對具體民生政策明確提出「四個期盼」，「期望大家揪心的香港住房問題，必將得到極大改善」。

談到管治者條件時，夏寶龍更提出要「衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬」，有效破解住房、就業、貧富懸殊等突出問題。

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《香港01》分析，解決港人最切身的房屋問題可說是特區管治者當前要務，除了政府官員要帶頭開路架橋，整個社會也配合起動，這當然少不了各大地產發展商。

分析說，一直以來，香港社會普遍認為北京不願撼動商界利益，但這種看法早在「反送中」事件前已有改變。

報導引述消息人士說，中國國家主席習近平曾於2018年一場港澳工作協調小組內部會議表明，「商界左右中央治港政策的日子不復存在」，其中的「商界」就是指地產商。

據指出，北京並非否定地產商，不讓它賺錢，而是在賺取合理回報的同時，也要具備社會責任，協助解決房屋問題。

報導表示，個別發展商已「聞風而動」，近月積極參與「土地共享先導計畫」，但是這種「小動作」，恐怕難以讓北京滿意。

林鄭月娥下月初將發表任內最後一次施政報告，土地供應將是一大重點，發展商如何以實際行動「回饋社會」，值得關注。

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