美國11月將以入境需「完整接種」取代旅遊禁令，是否承認AZ與他國疫苗成焦點

為避免外籍旅客攜帶COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒入境，美國白宮20日宣布11月初將全面要求外國旅客完整接種疫苗後始得入境，取代前總統川普（Donald Trump）任內對中國、印度等33國實施的旅遊禁令。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人則在21日呼籲，美國應允許接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗者入境，美國疾病管制暨預防中心（CDC）則答覆已完整施打食品暨藥物管理局（FDA）批准的疫苗，或是世界衛生組織（WHO）批准的疫苗，就會被視為已完整接種，因此可搭機入境美國。

白宮稱旅遊禁令缺乏公平性，新制也要求外國旅客出示檢驗陰性報告

（中央社）白宮20日宣布，11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，取代先前針對特定國家的旅遊禁令，等於台灣民眾無法再赴美打疫苗。認可疫苗名單尚待討論，新制上路前會公布。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）20日在媒體簡報會上表示，為避免外籍旅客攜帶COVID-19病毒入境，美國11月初將採取嚴格規定，要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。

這項新規將取代美國前總統川普任內對中國、印度、英國、歐洲申根區等33國實施的旅遊禁令。莎琪說，這項舊規缺乏公平性，也易讓人困惑。

美國目前只核准莫德納（Moderna）、輝瑞BNT與單劑型嬌生集團（J&J）等3款COVID-19疫苗。至於AZ或中國、俄羅斯等他國製造疫苗是否會被承認，莎琪表示，這是跨部會將討論的重點，11月或之前會有答案。

除須打完疫苗外，根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，外國旅客也須出示搭機前3天檢驗陰性報告；未接種疫苗的美國公民則須出示1天前報告，回美後也須再次接受篩檢。

這項新規可望幫助美國、歐盟彌補因旅遊禁令產生的嫌隙，尤其在法國不滿澳洲毀棄先前交易，改與美英合作打造核動力潛艦之際。

歐盟過去多次呼籲美國，解除自去（2020）年3月起對歐洲申根區實施的旅遊禁令，德國總理梅克爾（Angela Merkel）今年7月訪美時，也當面向美國總統拜登（Joe Biden）提出請求。但白宮隨後以Delta變異株威脅為由，決定維持禁令。

在缺乏互惠情況下，6月中率先解除對美國旅行禁令的歐盟，8月底將美國從歐盟「安全旅行國家名單」中除名，建議成員國對美國旅客重啟旅行限制措施。

施打AZ疫苗者入境美國是否受限？白宮發言人稱11月或之前會有答案

（中央社）打過AZ疫苗的人11月起入境美國會不會受限？歐洲聯盟執行委員會21日呼籲美國應允許接種AZ疫苗者入境；美國CDC則稱現有指引早已納入這類人士。

《路透社》報導，白宮20日表示11月起將放寬禁止許多非美國公民——包括歐盟公民——搭機入境美國的限制，屆時美方將要求幾乎所有12歲以上外籍人士，在入境前出具COVID-19疫苗施打證明。

但美國食品暨藥物管理局目前只核准莫德納、輝瑞BNT與單劑型嬌生集團等3款COVID-19疫苗，AZ疫苗還在審查中。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人馬莫爾（Eric Mamer）在記者會上說：「我們認為AZ疫苗很安全。從我方觀點來看，接種過AZ疫苗者得以旅行是很合理的事情。」但他也說決定權在於美方。

美國疾病管制暨預防中心發言人則說，CDC目前認定，若已完整施打FDA批准的疫苗，或是世界衛生組織批准的疫苗，就會被視為已完整接種，因此他們將可搭機入境美國。

AZ疫苗已獲世衛組織與歐盟27國核可。根據公開資料，歐盟累計已施打7000萬劑AZ疫苗。

白宮發言人莎琪20日則說，有關AZ疫苗或中國、俄羅斯等他國製造疫苗是否會被承認，這是跨部會將討論的重點，11月或之前會有答案。

另一方面，根據《路透社》看到的計畫文件，「兒童、COVID-19疫苗臨床試驗參與者，以及基於人道例外情況、但因重要理由且無管道及時接種疫苗的人」，將可豁免赴美前須證明打過疫苗的新規定。

但文件指出，通過這類「非常有限」豁免條件的大多數人，都會被要求同意一入境就施打疫苗。目前還不清楚施打方式或地點，以及旅客等待出現免疫力期間是否得隔離。

白宮官員表示，政府還在擬訂管理豁免條件的相關規範；他並稱屆時要以人道豁免入境美國者，也須提出令人信服的理由。而政府在給予人道豁免時，會考慮人們逃離某種緊急情況、暴力衝突等情形。

計畫文件並提到，國土安全部（Department of Homeland Security）、美國聯邦航空總署（FAA）與國務院將與「航空公司合作，並透過領務辦公室，研擬藉由登機程序實行變革的方針和程序。」一名政府官員另表示，過程中也將決定有關宗教豁免的政策。

針對美國未來的入境新制，中央疫情指揮中心指揮官陳時中21日在疫情記者會上表示，白宮此一新制主要是針對目前美國限制入境的30多個國家，至於11月之後是否全面對各國採用這樣的措施，仍在討論中。陳時中表示，台灣本來就屬於可以自由入境美國的國家，並沒有被放入限制入境的名單。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺