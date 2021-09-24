2021/09/24,
國際

歐洲天然氣價格飆漲，北溪二號管將德國陷入「被勒索」境地？

歐洲天然氣價格飆漲，北溪二號管將德國陷入「被勒索」境地？
Photo Credit: AP / 達志影像

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每逢秋季，全球能源價格便上漲，新冠大流行瘟疫期間更是這樣。不過，這一次，天然氣價格飆升迅猛，有政客認為，該現象同俄羅斯的北溪二項目尚未運營有某種關係。

文：德國之聲中文網（德新社、路透社）

能源價格正節節上漲，今（2021）年8月，平均價格同比高出25％。價格上漲的主要原因在於天然氣。據德國聯邦統計局計算，天然氣價格同期飆升了44％。

現貨市場上，年初以來天然氣短期交易價格已增加一倍以上。英國情況尤甚，價格遽漲250％。

專家們指出，能源價格上漲，原因眾多。一方面，全球需求恢復常態，經濟回升，而亞洲的消費也在緊密相連的天然氣市場上影響了歐洲的價格水準。

另一方面，2020、2021年相對寒冷的冬季之後，歐洲儲氣量尚未完全補充。在德國，儲存量未及三分之二，而一年前是94％。此前各年份，供暖季節到來之前的儲罐存量都要明顯好於現在。

原因不明

德國分佈各地的地下儲存設施用於彌補消費高峰，尤其是在冬季。根據行業組織——天然氣儲存動議（Initiative Erdgasspeicher）提供的數字，德國寒季60％的天然氣消耗，一般由國內儲存設施覆蓋。

這些天然氣儲存設施的總儲存量約為230億立方公尺，相當於德國年消耗量的四分之一。何以目前儲存設施中的天然氣少於往年，對此，無明確解釋。

「有可能被勒索」

歐洲天然氣基礎設施故障以及維修產生了部分影響。荷蘭逐步淘汰天然氣生產也是一個原因。高昂價格更不會鼓勵有關方面積極儲存。

不過，德國聯邦議院綠黨黨團副主席克里舍爾（Oliver Krischer）有不同的解釋。他懷疑，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）在德國和歐洲其它國家的儲存設施，空置狀況乃是故意所為。他稱，鑑於北溪2號輸氣管道仍未獲試運行許可證，德國可能陷入「被勒索境地」。

英國政界已談及「能源危機」。商業、能源和產業戰略部國務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）在國會與能源公司舉行緊急磋商。此後，他聲稱，預計今冬不會出現供應瓶頸：「燈絕對不會熄，人們絕對不會無法給住房供暖。」

強森信任「市場」

專家指出，由於受法定最高價格約束，供應商無法將大幅增加的成本轉嫁給消費者，眾多銷售商可能會申請破產，屆時，其客戶必須被其它銷售商接受。

英國首相強森（Boris Johnson）試圖安撫消費者。他表示，短缺現象只是暫時的，「市場力量會很快補上」。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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