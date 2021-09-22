2021/09/22,
健康

本土新增1例，第9期疫苗預約今截止，BNT、高端第2劑預約率皆破八成

本土新增1例，第9期疫苗預約今截止，BNT、高端第2劑預約率皆破八成
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

由於第九期提供2種不同的疫苗，羅一鈞解釋，有些醫療院所可能本次只提供其中1種，因此有些民眾習慣前往的診所，可能沒有提供符合自己需求的疫苗種類，未來將會再提醒本次未預約高端疫苗第2劑的民眾。

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增1例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案、6例境外移入，另有1名死亡個案。副指揮官陳宗彥表示，今日新增的案號16263來自新北市，為30多歲女性，在隔離期滿前採檢確診，因此這段期間內並無接觸者。

新北市幼兒園群聚案的板橋某社區，約380名居民將進行解隔離前的篩檢，醫療應變組副組長羅一鈞表示，預計今晚會取得檢驗結果，如果皆為陰性，社區部分即可結案。

不過，仍有延伸的桃園個案與幼兒園負責人等家戶與職場接觸者，全案尚需再監測到29日止。

新增1例死亡、6例境外移入

今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別來自美國、柬埔寨、英國與緬甸入境，入境日介於8月15日至9月20日。

指揮中心指出，新增1例死亡為案號16004，有慢性病史，8月6日自越南入境，8月17日出現發燒、喉嚨痛症狀，8月18日檢疫期滿前採檢，確診後收治住院，9月20日死亡。

昨（21）日有21萬4524人接種疫苗，目前疫苗覆蓋率達49.85％、劑次人口比為57.16（劑／每百人）（以8月人口數為母數計算）。

0921_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

第9期預約今日截止，符合資格者約20％未預約高端第2劑

陳宗彥表示，第9期BNT疫苗第1劑符合資格者有90萬6086人，其中有78萬1376人完成預約，預約率為86.2％；高端疫苗第2劑則有65萬2833人符合資格，其中有52萬3231人完成預約，預約率為80.1％。

由於第9期提供2種不同的疫苗，羅一鈞解釋，有些醫療院所可能本次只提供其中1種，因此有些民眾習慣前往的診所，可能沒有提供符合自己需求的疫苗種類，未來將會再提醒本次未預約高端疫苗第2劑的民眾。

此外，今天國內BNT疫苗開打第一天，也發生一起高中生暈針的狀況，羅一鈞提醒，年輕朋友只要吃飽睡足、心情儘量放鬆，較能避免出現暈針等不適症狀。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：羅元祺


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