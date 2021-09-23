美國為「核化」澳洲不惜得罪法國，長遠來看並非明智之舉

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

一般的看法認為，當中國對台灣發動武力攻擊時，最有可能響應美國武力干預的盟友是日英澳三國。近日宣佈成立的美英澳三邊安全同盟（AUKUS）把這個潛在的問題明朗化。不過，美國「核化」澳大利亞之舉還是出乎外界意外，儘管拜登（Joe Biden）宣稱，美國只是協助澳大利亞建造核動力潛艦，而非幫助澳獲得核武。

此次美英澳在印太的新安全同盟，也可視為美中對抗進入新冷戰的標識——如果一定要為美中新冷戰確定一個標識的話。當年美蘇冷戰的典型標誌，就是北約和華約兩大對抗性軍事集團的形成。

而美國和中國的對抗，也被人們一直在討論是否可以比附美蘇冷戰，就AUKUS的出現而言，很大程度上可以這麼說，美中無可避免地跌入了新冷戰，雖然中國並未宣佈和其他國家組建軍事聯盟。

法國感受「背後捅刀」

然而，由於澳洲撕毀同法國達成的常規動力潛艇協議，轉向美國尋求核動力潛艦，導致這個新AUKUS開局不利。美澳此舉被法國形容為「背後捅刀」，招致法國同時召回駐兩國大使，考慮法國是美的重要盟友和在歐盟舉足輕重的影響力，它不但傷害的是法國，有可能造成美澳兩國和法國同盟關係的永久性隔閡，亦會傷及美澳和歐盟的關係，進一步刺激歐盟加速尋求戰略自主。

澳法2016年簽署了一筆高達900億澳元（約660億美元）的潛艇合約，要後者助澳建造12艘柴電潛艦。美澳背著法國達成核動力潛艦的交易，讓法國為此所做的各項準備都付之東流。

西方講究市場信譽，除非不可抗力，否則毀約就違背了市場經濟基本的契約精神。何況這種毀約是國家行為，且發生在兩個盟友之間，難怪法國有被美澳強烈背叛的感覺。這事擱在誰身上，都會非常憤怒。它導致大西洋兩個重要盟友的戰略裂痕可能無法修補。

華盛頓抗中的一大優勢，是有比北京多得多的盟友和夥伴。僅在東亞，有日韓、五眼聯盟的三個在亞洲，還有美日印澳的四方平台。雖然美盟友體系各有不同功能，服務於不同目的，但很多盟友也是重疊的。這就難免給人凌亂的感覺。現在又突然成立一個AUKUS，更給人一種疊床架屋的印象。

問題在於，拜登政府獨找英澳結成印太安全同盟，並把機密的核潛艇技術授權給澳洲，此前只有英國在上世紀50年代獲得這一技術轉讓，這讓外界認為，美國對其廣大盟友原有親疏之分，只有同為盎格魯撒克遜族的英澳，才能成為華盛頓的核心盟友層；非盎格魯撒克遜族，哪怕像日本這樣在東亞的主要盟邦，都不能獲得美國該技術，而法國甚至還被美澳在背後捅上一刀。

這使華盛頓看起來，一邊在強化同盟體系，一邊又在破壞自身的同盟體系。

有鑑於法國在外交上原本就有獨立傳統，並不事事看華盛頓的眼色，明（2022）年又是歐盟輪值主席，很可能將會帶動歐盟在抗中問題上，重新審視是否要和美國緊密配合。後者已站在法國一邊向美國討說法。可以想見，毀約事件的系列後果，恐怕將會在大西洋兩岸陸續顯現，很長時間都難以消除，這對美國的抗中並不有利。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）｜Photo Credit: AP / 達志影像

核擴散的陰影

美國轉讓敏感的核潛技術給澳洲，也涉及是否違反核不擴散問題。雖然華盛頓堅稱沒有違反該協議，但中立的看法認為華盛頓已違反協議。因為華盛頓協助坎培拉建造的核動力潛艦，本身屬於軍事用途。外界也高度懷疑華盛頓會秘密出售給坎培拉核導彈，或者後者會秘密發展核導，澳大利亞有豐富的鈾礦可開采提煉，而鈾正是用於核武的材料。

即使澳大利亞不會尋求發展核武，其將擁有核潛艦一事本身已經攪動了東亞的地緣政治版塊，極可能加劇全球尤其亞洲地區的核不擴散風險。中國會不會「協助」北韓建造核動力潛艦，俄羅斯會不會向伊朗轉讓相關技術，日韓會不會自己開發核潛艦，東南亞其他國家會不會也要這樣做？不難猜想，核擴散的潘朵拉魔盒因美澳的行動很難關上。

此舉還將造成東南亞那些不想在美中對抗上選邊站，但在安全上要依附華盛頓的國家，對拜登政府加劇這一帶的地緣風險的不滿。故而，美澳不僅得罪的是法國，可能還有歐盟，亦有東南亞一些國家。印尼和馬來西亞就已對澳洲獲取核潛艦表達了「關切」。一旦亞洲地區的核軍備競賽被催化，由此導致的變局對AUKUS是禍是福，實難預料。

在AUKUS的問題上，北京雖然樂見美法這對盟友因毀約事件而戰略裂痕加深，但既然這個新冷戰軍事同盟是衝著中國來的，它當然會感到如芒在背，欲除之而後快。因此，北京如何反應，才決定該同盟是否真正有價值。

美國拉英澳組成AUKUS，用拜登的話說，是要抗衡中國在太平洋日益增強的野心，維護印太地區的和平穩定，讓中國害怕，知難而退。他沒有說出的話是，一旦中國用武力攻打台灣，AUKUS就是干涉的工具。

華盛頓是在這一考量和構架下，讓坎培拉撕毀同法國的合同，「核化」澳洲的。因為核動力潛艦比起法國建造的柴電潛艦，靜音和續航能力更強，後者的活動半徑就在南海，但前者可以水下潛行到台海而難被發現。這對中國將構成一大威脅，也是基於此因，人們認為美國不會阻止澳大利亞在核潛艇上配置核武，否則，常規武器對中國的威懾力就大大減弱。

中國近年來仗著經濟實力的雄厚，大力發展海軍，建造各種艦隻，包括航母，媒體形容造艦的速度像「下餃子」。但是，核潛艇是中國海軍的弱項，反潛技術和美國比有相當差距。中國現有9艘核潛艦，計劃到2035年再建11艘，以縮小和美差距。如今美國給澳洲造核潛艦，只會進一步強化北京的危機感，促使北京加速建造更多和更先進的核動力潛艦，大力提升反潛技術。以中國的經濟體量，在造艦比賽中，澳大利亞是沒法和中國比的。

這裡隱含的一個危險是，北京有可能提前發動武統台灣的戰爭，尤其是中國的反潛技術提高不快時。根據報導，美國將幫助澳洲建造八艘核動力潛艦，首艘於2040年完成，全部8艘完工的時間在2052年。

在造艦前，坎培拉表示將租借美國的核動力潛艇。按照習近平的民族復興中國夢規劃，理論上北京2050年要完成統一台灣。考慮習的自然年齡和任期問題，收回台灣會提前到2035年前。

AUKUS的組建以及澳洲發展核潛艦，給中國武統台灣增加了變數，在北京感受到這種現實威脅前，不排除再將武統台灣的時間提前至2030年、甚至2027年前。假如北京在此時間表裡實現了兩岸統一，原來主要用來對付中國武攻台灣的美國印太軍事聯盟，也就失去了存在意義。

當然，這種可能性是假定習近平一定會武力奪取台灣。習到底會不會武統台灣，有很多爭議，但是，基於中共的使命以及事物自身的演化邏輯，若和統破滅，中國最後用武力完成國家統一就是一個概率事件。因此，作為抗中的軍事聯盟，不能不顧及此種可能性。

綜合考量上述三種情形，特別是已經發生的毀約事件對美國聯盟體系造成的潛在和持久的損害，這個新軍事同盟尤其是美國對澳大利亞的「核化」是否妥當，值得外界去深入探討。

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