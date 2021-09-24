刻意缺席北韓導彈試射，金正恩每一項舉動都是精心算計的政治安排

「金正恩掌權以來，雖然有許多事情，看起來的確是心狠手辣，但其實這些都是精心算計過後的結果。」——安娜・費菲爾德（Anna Fifield），《偉大的接班人》。

今年（2021）中秋節，本是月圓人團圓佳節，但韓半島局勢又見不穩，主因在於北韓又來「導彈」了。

據韓媒報導，北韓15日於境內展開實彈射擊演習，分別於當日北韓時間中午12:34與12:39，對空發射了兩枚短程彈道導彈，而這兩枚導彈準確地落在日本專屬經濟區（EEZ）內側的日本海，引來國際關注。

北韓導彈並非是第一次發射，然而此次北韓高層發射彈道導彈的方式值得關注。

當地官媒證實，此次演習是透過年初所新設的「鐵路機動導彈團」（철도기동미사일연대），進行實彈發射，訓練目的在於加強北韓對韓國當地進行核子武器攻擊時，能夠確保發射大量導彈。同時，從當天順利發射的北韓導彈型號來看，外界推測號稱「朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）」飛彈技術，已漸成熟，對於區域安全與國際局勢，投入了不定時炸彈。

之所以如此，除了KN-23為改良版軍事武器外，北韓官媒《朝中社》也有意地透過國民主播李春姬，激昂報導起這樁讓北韓人民興奮，國際關注的鐵路機動導彈團新聞。

我們從畫面中，清楚看到躲藏在穩固隧道內的三節火車，以迅雷不及掩耳的速度開出道外，爾後訓練有素的士兵，四五成群奔跑穿梭於車內外，指引、裝彈，發射飛向天際的飛彈，皆在數分鐘內完成。

若我們從此機動導彈團的部署與機動性而言，足以合理推斷，導彈火車在完成任務後，還可以馬上退回到隧道內，躲避敵軍反擊，甚則在隧道內，仍可持續進行後備裝彈行徑，好展開第二、三波等攻勢；同時北韓境內隧道著實不少，若是北韓高層未來有心採用此「隧道對外導彈」，實在難以讓敵軍把握，下一次導彈會從哪個隧道冒出來，無法精確地掌握導彈行蹤，故此機動導彈團威力，不容小覷。

此舉也讓我想到，北韓之所以讓美韓乃至全球頭痛，主要仍以核子和生化武器等「大規模殺傷性武器」（A Weapon of Mass Destruction，WMD）的軍事威脅為主，此言不假；甚至北韓迄今，已經成熟發展出能夠準確瞄準，包含首爾在內等韓國各大城市的短中長程火砲等技術。

然而，就在北韓發射導彈之際，美韓兩國也非省油的燈，除了美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）氣得跳腳，於新聞發布會上，強力譴責北韓此次發射導彈行為外，也重申北韓今年多次（先前於1月22日與3月21日也有發射導彈行徑），嚴重違反聯合國安理會決議的限制近程彈道導彈發射活動；而韓國文在寅總統也頗具微言，認為北韓此舉「不夠禮儀與尊重對方」。

最終，韓國於當日短短三小時不到的時間，進行了首次「潛（水艇）射彈道導彈」（SLBM）演練，輸人不輸陣發射一枚導彈，同是準確地擊中目標，藉此展示自家軍事國力，成為世界上第7個成功測試SLBM的國家。朝美韓三方，在此中秋佳節前後之際，把韓半島導彈角力戰推至緊張局勢。

但國內外的媒體，除了關注北韓新型飛彈發射方式與美韓應對方向外，也意有所指地指出，當日北韓導彈演練現場，最高領導人金正恩並未到場露面，反倒由北韓政治局常務委員、朝鮮人民軍「元帥」的朴天正（박정천）到場視導，讓人猜疑金正恩是否又在大搞失蹤秀，或北韓國內是否又發生大事？乃至近日國際新聞來看，也紛傳起金正恩有著多人分身消息。

就我看來，上述這些傳聞由來已久，每當北韓發射導彈，抑或金正恩的缺席與出現等，總是特別會引起外人側目。如2017年就有媒體拍攝到兩位體型、長相相似的金正恩，相逢在軍事處會談影片。

抑或是去年（2020年）美國《CNN》搶先報導起陷入手術病危的金正恩新聞，爾後金氏「死而復生」，突又露面於順天磷肥工廠竣工典禮等場景，才為此病危消息闢謠，乃至此次朴天正代金正恩執行機動團導彈發射行動，到近日傳出的金正恩身邊，有著備用12名「複製人」替身，過往分別頂替他出席重要場合等傳聞。

此外，還有國內讀者並不陌生的金正恩長年增肥減重消息，其忽胖忽瘦等變化外貌，頗具戲劇性，如2012年8月金正恩正式掌權，擔任朝鮮勞動黨委員長之際，外人目測金氏體重約為90公斤，但據韓國情報指出，金正恩的體重在去（2020）年11月增長至140公斤，故日本媒體《東京新聞》也推測金正恩的「影武者」人數也不少。

伴隨著這些新聞，期間當然也傳出不少疑似北韓境內政變、金正恩入獄等未經北韓官媒確實之「假」消息。

然而，就我長年觀察下來，對外資訊封鎖、採極權統一的國家北韓，超過半個世紀以來，能夠讓高層維持自身政體統治，除了有讓國際間聞之喪膽的核子武器與瘋狂舉動外，若是領袖的外表與行蹤，乃至下一步決策動向，能輕易地被外人所掌握與推敲，對於北韓統治者而言，恐怕並非是好事，也無益於北韓自身周旋於他國談判桌上的實力。

倘若撇開八卦新聞，抑或未經北韓官媒確實的金正恩生死或替身人數與真假，從金正恩角度來看，這些流竄至外的缺席、體態、替身等傳聞，恐為他精心安排的權謀統治術。

正因為外人捉摸不定金正恩的行蹤，讓人時常保持著一種未知乃至恐懼心態，才能讓北韓於國際間產生此模糊空間，好尋求國家利益、談判之績效。

話說到底，不論是金正恩目前的導彈威脅，抑或多達12多人替身，我還是頗為贊同曾任《華盛頓郵報》北京分社社長、專注報導北韓議題，長達八年之久的記者安娜・費菲爾德所言：「事實上，要是金正恩不發展核武，那才真是瘋了。因為北韓是資源匱乏的小國，又一直怕被美國徹底擊垮，所以就是投資核科技與飛彈科技。」

然而，我們在北韓近日以來蠢動的飛彈威嚇之下，不論是導彈威嚇，抑或讓人摸不清的金正恩領袖的替身，乃至體態變化，恐成金氏早已想好的統治術下的一環。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航