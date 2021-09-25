從台灣經典特色飲料「木瓜牛奶」出發，探索個人的內在世界

文：張庭綱（臨床心理師；心理食嚥室作者）

每一個經典都曾經是一個新潮的流行，木瓜牛奶是台灣特色飲料的經典始祖，不曉得這杯飲料是否打從你出生時就很普遍，因而覺得理所當然？還是你見證了它的興起與流行？事實上，這款飲料的成功，至少是兩種條件的結合：「妥善保存」與「勇於嘗試」，加上能克服本文想告訴大家的某種阻力。主題看似獵奇，然而這確實恰好是人的生命能激盪出火花、變化與成長的關鍵之一。讓我們藉由木瓜牛奶，一起來認識飲食文化，也探索個人的內在世界。

本文思路深受佐餐文字（阿佐）對木瓜牛奶的介紹所啟發：〈木瓜牛乳，才是台灣飲料界最德高望重的老前輩〉。大致上來說，木瓜牛奶的發跡與1950年代冰菓室的興盛有關，例如著名的彰化木瓜牛乳大王創立於民國47年，至今已逾一甲子。在1964年，全台冰箱普及率只有0.6％，而到了1970年代，冰箱這個當今對我們來說再也平常不過的家電才逐漸普及。有了冰箱與冰果室兩大利器，此時，對木瓜牛奶這位潛力股來說，萬事俱足只欠東風的態勢才終於形成，因為鮮奶跟切塊木瓜都是需要在冰箱「妥善保存」的食材。

而東風為何？當時搭上政府鼓勵畜牧業發展的順風車，當木瓜產出過剩，牛奶產量也不少的情況下。眼下不知道是誰「勇於嘗試」，讓木瓜跟牛奶碰撞激盪在一起，兩者在果汁機中結為連理，美好的滋味開始大肆流行。

「妥善保存」加「勇於嘗試」，迸出的美味，在歷史與當今的飲食生活中比比皆是。我們不必遠赴法國，就可以透過罐頭一嚐歷史悠久的鵝肝醬。甚至當今流行食品中有不少特殊風味的罐頭美食，像是「日式章魚燒罐頭」，皆是保存技術良好加上勇於嘗試而得以實現的例證。

將視角由外在美食轉向個人內在

有趣的是，不僅是美食，「妥善保存」與「勇於嘗試」對探索個人的內在世界也頗有幫助。舉例來說，心理治療中透過固定環境時間的架構設置、合作的治療關係建立、形成開放自由的思考氛圍，讓平常不容易在生活中被留住的想法與情緒，得以在治療室中拿出來聆聽與思索；也讓潛意識得以在意識中浮現。

譬如在家裡我們焦慮、擔憂、壓力大的時候，可能會想吃吃喝喝排解情緒；平常與人互動時，腦中若出現了驚世駭俗的可怕想法，會冷靜地壓抑下來，要自己不要胡思亂想；生命中曾經有過的傷痛與回憶冒出來的時候可能會想買醉麻痺自己。我們平時未必會去理會與聆聽這些內在聲音。但是在治療室中，透過心理治療中的不批判並允許自己進行自由聯想，這些平常生活中會消散無蹤的情緒與念頭將能「妥善保存」，得以進入「勇於嘗試」的階段。

「勇於嘗試」在於深入好好看看心中出現的各種想法、感受，我們將會發現其中潛藏著平常我們無可向他人奉告的慾望、動機，甚至是某些自己不想去看到，某些讓我們無法自我感覺良好的部分。

好比我們都認同慈母的形象，許多新生兒的母親照顧嬰兒到筋疲力竭、缺乏睡眠時，或被嬰兒咬傷、剛幫嬰兒洗完澡馬上又便得到處黃金時、辛苦餵完奶卻又吐光時，有些母親會在心裡冒出恨自己的孩子的念頭，想丟掉孩子，有時甚至會被自己各種「不像母親」的念頭給嚇到。

然而要緊的是，「勇於嘗試」看看這些念頭的時候，反而有助於支持一個母親：原來此刻我之所以恨我的孩子是因為他可以想哭就哭、想鬧就鬧，而我卻必須做一個好媽媽。可是我也有好累、好想要像個孩子般任意休息、任意哭鬧的時候啊，其實我好羨慕我的孩子可以完全的只接受照顧！

「原來我恨我的孩子，只因在疲倦之時，如此羨慕他能展現我心底也想展現卻無法展現的那一面。」

「但此刻的我，已經不像嬰兒需要100％的全時照顧，身為成人，我只需要一些些休息與支持，好比丈夫、月嫂的幫忙。我就能回復某些力量，繼續跟我的孩子相處。這是現實中成人的我，與真實嬰兒的不同之處，我有更多力量承受挫折與痛苦。」

看見這點，母親可以尋求支援及照顧，不需要否定有著怨恨孩子想法的自己；不需要否定自己心中的嬰兒面向。於是一個恨嬰兒的自己，跟一個愛嬰兒的自己可以同時存在。

「勇於嘗試」聆聽自己內心深處想法的母親，非但不會真的傷害自己的嬰兒，反而更能重新調整自己的步調、促進自我接納。不限於母嬰關係，在愛情及人際關係，也能有這樣的內在探索。這是「妥善保存」各種欲念、感受，「勇於嘗試」探索，所能獲取的內在寶藏——促進自我瞭解與自我接納，並有進一步的動力面對外在現實的挑戰。

然而，這種「創舉」，無論是內在探索或外在環境，未必人人都能接受。

一如不愛木瓜牛奶的人不在少數

正當我們為木瓜牛奶的美好歌功頌德的時候。筆者的泰國通朋友跳出來說了一句令人跌破眼鏡的話：「你知道嗎？其實很多泰國人不喜歡喝木瓜牛奶。」這怎麼可能？木瓜牛奶的香醇濃郁，竟然並非人人喜愛。

朋友解釋道出其中一個原因，這是因為泰國人的飲食習慣，木瓜經常是拿來作為鹹食來入菜。大家耳熟能詳的涼拌青木瓜，就是泰國家庭的家常菜，木瓜經常是在還比較青的時候就拿來「殺」了，而且以做成鹹味料理為主。因此，木瓜牛奶可以說是跟泰國人的飲食習慣相當不同的一種木瓜存在體。

也就是說，即便是「妥善保存」與「勇於嘗試」下的產物，也未必皆大歡喜。在這個例子中的阻力是跟一個人原本生活的習慣偏好相差太遠了，甚至是個文化阻力的存在。

同樣的，不只是飲食習慣。內在探索，或說「向內看」，如果不是一個人習慣的思維方式與情感慣性，那麼就容易讓人敬謝不敏。（想像泰國朋友對你端上木瓜牛奶時露出尷尬卻不失禮貌的微笑）。不過說真的，這會不會錯失一些獲得寶貴體驗的可能性？無論是外在嘗試體驗新事物，或進行內在探索。

除了尊重個人價值觀的選擇以外，筆者有個提議，或許是處理這種阻力，打開自身接受度的好方法，不只在心理治療中，在個人生活中也有機會實踐。

培養聆聽內在聲音的習慣

還記得前面提到有的母親會被自己恨孩子的念頭給嚇到，想都不敢想嗎？對自己的內在世界陌生，是內在探索的主要阻力之一。然而這是可以培養的習慣，我們需要的是：在生活中找到能「妥善保存」內在思緒及感受的外在環境，配上「勇於嘗試」探索的個人意願。

舉例來說，下次試試一個人看電影散場的時候不要急著離開，在上工作人員名單的時候，跟著片尾音樂好好沉澱心情（妥善保存內在思緒的環境），思索一下這場電影令自己最有感的畫面是哪些？這些情節為什麼會觸動自己？能聯想到自己生命中的什麼經驗或回憶嗎？（勇於嘗試）

或者爬山登頂，去到海邊，被廣闊美景所撼動時，除了拍照以外，給自己一段時間好好坐下來沉思（妥善保存內在感受的環境）。任由內在思緒流動，想想自己生活上的當前狀態，問問自己期待的生活步調是什麼？（勇於嘗試）

聆聽內在聲音，未必總是能讓煩惱迎刃而解，但能夠讓我們對自己心中的各種聲音不再感到陌生，更了解自己，打開對內在各種思緒與感受的接受度。

某天當我們在人生中的重要時刻需要作出決定時，無論工作上的職涯選擇，或人際關係中的言行回應。透過獨處、自我省思、心理治療…等種種途徑，當我們已經打開聆聽自我的接受度，對各種內在聲音比較熟悉，我們會有更周全的思量，比較不會在衝動之下只依據單一種內在聲音採取行動。

透過妥善保存內在思緒感受，並勇於嘗試探索內在，我們將能培養聆聽內在聲音的習慣，會幫各位讀者提升挖掘到各種寶貴內外在資產的機會，同時促進自我瞭解與自我接納，做出更理想的選擇。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航