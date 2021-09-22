2021/09/22,
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Facebook特權白名單「XCheck」：名人講錯話也能躲過審查，獨立監督委員會要求提報告說明

Facebook特權白名單「XCheck」：名人講錯話也能躲過審查，獨立監督委員會要求提報告說明
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

根據調查，白名單用戶大部分的貼文後續都沒有被審查過。而雖然用戶並不會知道自己是否被加進XCheck系統內，Facebook還曾經主動聯繫這些白名單內的用戶，提供他們在24小時內自行刪文的緩衝期，就不用被Facebook官方後台強制刪文。

《華爾街日報》於13日揭露Facebook的XCheck系統，也就是內部系統中的VIP名單，數百萬名人、政治人物與記者等知名公眾人物都在特別的一份「白名單」之內。

這些「貴賓」在社群上發布的內容可以躲過一般的審查系統，即使發布明顯的不當內容，也不會立即被刪除。《衛報》報導，Facebook的獨立監督委員會表示，在閱讀該篇報導後，決定要審查XCheck系統，並要求Facebook對其進行報告與解釋。

XCheck白名單與一般用戶有什麼不同？

知名球星內馬爾（Neymar da Silva Santos Jr.）在2019年，曾被一位女生指控性侵，而後他就在Facebook上公布該名女性的姓名與裸照；在XCheck系統保護之下，不僅沒有立即被刪除，甚至被分享了6000多次。

儘管後來該篇內容被下架，內馬爾的帳號依然在平台上活躍，但是根據Facebook的規則，平台不僅應該刪除這些未經同意就被張貼的裸照，也要刪除發布這類照片的帳戶。

Facebook創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）曾表示，30億用戶都須遵守同樣的社群守則，也能平等地在社群平台上互動，不過有著XCheck系統的Facebook，其實並不如此運作。

截至2020年為止，在XCheck系統白名單內的用戶至少有580萬名，大部分的Facebook員工都能把用戶的帳號加到XCheck系統中；而依照內部規定，被加入的資格是具有新聞價值、有影響力、受歡迎或是有著公關風險，其中包括許多政府官員、電影明星等擁有大量粉絲的名人。

根據調查，白名單用戶大部分的貼文後續都沒有被審查過。當這些用戶發布的內容被檢舉時，並不像一般用戶會立即被審查或刪除，而是會進入另一個獨立的系統，由一個負責的團隊專門進行額外審查。

不過，雖然用戶並不會知道自己是否被加進XCheck系統內，Facebook還曾經主動聯繫這些白名單內的用戶，提供他們在24小時內自行刪文的緩衝期，就不用被Facebook官方後台強制刪文。

獨立監督委員會要求Facebook提出報告，說明如何使用XCheck系統

《華爾街日報》報導，Facebook獨立監督委員會發布一篇文章表示，正在調查Facebook使用XCheck與白名單的方法，並稱這項訊息的揭露，引起了人們關注Facebook對用戶標準不一的處理方式，以及提醒Facebook需要保持公開透明的重要性。

獨立監督委員會也預計把Facebook提供XCheck系統說明的內容，作為10月發布透明度報告的一部分，並指出Facebook的措施將影響全球數十億人的言論自由，應該制定明確一致的規範，讓所有用戶都能被公平地對待。

Facebook全球事務部門副總克萊格（Nick Clegg）則發布文章表示，《華爾街日報》的指控僅側重部分事實，故意誤導閱聽人，而Facebook雖然從來不會迴避外界批評，但是必須嚴正拒絕該報導的錯誤描述與指責。

而Facebook發言人證實，公司內部已經逐漸取消白名單的相關做法，例如在2021上半年取消完全豁免嚴重違反社群守則的文章，並阻止員工繼續增加XCheck中的白名單。但是，短時間內這些VIP名單還是將繼續存在，白名單與一般用戶之間仍有著差別待遇。

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責任編輯：許靜之
核稿編輯：羅元祺


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