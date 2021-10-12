從工作跨足生活每個角落， Western Digital五大產品線滿足各式儲存需求

「五大色標」守護全民關鍵資料，各擁優勢讓消費者聰明選擇

每當談起Western Digital，消費者腦中可能就會浮現購買儲存產品時，店家因應消費需求而推薦不同顏色的共同記憶。Western Digital品牌主要提供個人與企業的儲存產品，採用「顏色分類」的策略，透過將產品以最直觀的方式分成五大色標，讓消費者快速理解各產品線的差異及優勢，挑選最符合自身需求的產品以保存重要資料。

極致速度與效能表現的絕對王者 - WD_BLACK

隨著高畫質遊戲、擴增實境、虛擬實境等沉浸式體驗盛行，帶動遊戲與系統檔案越趨龐大，因此玩家必須擁有更高規格的硬體設施，才能享受最優質的遊戲體驗。為了提供最即時的遊戲存取速度及最流暢的遊戲體驗，Western Digital推出 WD_BLACK（黑標）系列，專為遊戲玩家所設計，推出一系列內接式SSD、攜帶型遊戲硬碟與外接遊戲 SSD等產品，主打高傳輸速度與高效能。WD_BLACK攜帶型遊戲硬碟與外接遊戲SSD還能同時支援PC及遊戲主機，不僅可以輕鬆擴充主機容量，更能帶給玩家更順暢的遊戲體驗。

日常生活的最佳儲存夥伴–WD Blue

WD Blue（藍標）系列產品則專為中階PC使用者和內容創作者打造。Western Digital深知「時間即金錢」，為了讓消費者在日常工作中減少等待電腦運算資料的時間、提升工作效率，WD Blue產品最大特色即是既能負荷處理繁雜工作量，也同時提供出色的傳輸速度表現，以平價實惠的價格提供大容量儲存的享受與高速讀寫的快感，讓工作者輕鬆擁有高品質體驗。

NAS系統的絕佳選擇–WD Red

放在家中或辦公室的NAS網路儲存裝置近年不只侷限於儲存裝置的使用，更集結各項多元數位應用成為新世代儲存中心。Western Digital針對小型企業與家庭辦公室 NAS系統，特別開發出WD Red（紅標）系列儲存解決方案，以NAS專用的SSD的快取功能為主、HDD的龐大容量為輔，將能提升混合型NAS環境的效能與快取能力，並優化NAS的使用體驗。

支援高工作負載的企業資料中心應用–WD Gold

WD Gold（金標）是專為中小企業伺服器、機架式資料中心相關應用所設計，非常適合工作量繁重的高振動伺服器環境。許多IT部門及企業組織開始轉型與創新，更多的應用、工作負載量使得企業將轉移至NVMe介面的儲存產品成為必要過程。WD Gold NVMe SSD儲存產品無論是反應速度、吞吐量（throughput）與應用規模都遠勝於現有企業級應用的SATA儲存裝置。發生需要即時運算儲存的資料產生時，可迅速回應高容量、高可靠、高能源效率的多重需求。

IoT時代的安全守護者–WD Purple

最後，隨著IoT時代、AI應用與邊緣運算的興起，智慧城市逐漸成為人們夢想中未來的生活樣貌，智慧城市中的公共與企業安全監控都相當仰賴智慧攝影機。智慧影像與錄像監控硬碟需要24小時全天不停機運轉，而Western Digital WD Purple（紫標）系列解決方案，不僅具備能在高溫環境下持續運作的極高耐用度、也擁有能儲存眾多龐大影片檔案的高容量。Western Digital持續在WD Purple系列中優化影格遺失和像素化問題，更期望能長期支援不中斷的錄製儲存需求，為深度學習資料分析提供更強大儲存解決方案，守護城市各個角落的安全。

儲存產業巨人Western Digital解決各式需求，並將持續開發、創新未來

深耕儲存產業50年的Western Digital，完整垂直整合產業鏈，發展出業界最完整的儲存解決方案，能夠針對不同領域，發揮其技術優勢、主動迅速地回應市場需求。黑、藍、紅、金、紫五色硬碟，則設計為遊戲玩家、PC使用者、行動商務人士、企業、安全監控的專門產品解決方案，提供多元儲存體驗。

迎向未來，跨足多方市場的Western Digital將持續積極投注研發資源，並秉持著堅定不移的信念，用心守護企業重要數據資產，以及所有需要被儲存珍藏的回憶。

本文由「Western Digital」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。