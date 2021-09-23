張亞中搞混本票、支票，還擅自更改票據內容，這會有什麼問題嗎？

根據新聞報導，國民黨黨主席候選人張亞中日前在國民黨中常會上拿出三張共500萬美元的支票，並聲稱是前黨主席洪秀柱託他去馬來西亞募款所用。洪秀柱則痛批張亞中扯謊、作秀，稱這是張當時主動說要去找馬來西亞的華僑借錢，才會讓他帶著三張國民黨中央開立的本票，而且他不但沒借到錢也沒將本票歸還。

結果就被大家發現，張自稱拿的「支票」其實是「本票」，而且除了搞混票據的種類外，還被發現張甚至擅自更改本票的內容，將幣值從新台幣劃掉改成美金。這會有什麼問題嗎？

票據的類型

根據我國《票據法》的規定，票據分為匯票、本票與支票三種類型：

匯票：發票人簽發一定金額，委託付款人於指定到期日，無條件支付與受款人或執票人之票據（《票據法》第2條）。 本票：發票人簽發一定金額，於指定到期日，由自己無條件支付與受款人或執票人之票據（《票據法》第3條）。 支票：發票人簽發一定金額，委託金融機構於件票時，無條件支付與受款人或執票人之票據（《票據法》第4條）。

白話來說，拿著票據的人就可以在期日內持票領錢，三者最大的差異就是分別要找第三者、找發票者本人、找金融機構拿錢。大家最常聽到的「支票」，因為執票人不需要找付款人或發票人請求付款，只要去金融機構兌換即可，在使用上較為便利，所以也最被廣泛使用。

另外，「本票」經常會讓人與「討債」做連結，是因為本票執票人如果在到期日還沒收到錢，可以直接向法院聲請「本票裁定」之後，再以此裁定為基礎向法院聲請強制執行，整套程序比起民事訴訟程序簡單快速許多，所以才被地下錢莊、討債集團拿去濫用。也因此，金管會也一直都有修正本票裁定的想法，只是多年來仍遲遲沒有下文。

可以隨意更改票據內容嗎？

張亞中被發現擅自將本票的幣值從台幣改為美金，也將「NT$」字樣自行改為「USD」，這樣票據還會有效力嗎？

《票據法》第11條第3項規定：「票據上之際載，除金額外，得由原記載人於交付前改寫之。但應於改寫處簽名。」其實就規定得很清楚，票據上的文字除了金額以外其實是可以改寫的，不過改寫處必須要「原記載人」在改寫處簽名才算數。

順帶一提，票據的金額基本上是以文字為主，《票據法》第7條規定「票據上記載金額之文字與號碼不符時，以文字為準。」所以就算阿拉伯數字寫錯也沒關係，因為文字才是重點。而《票據法》上雖然沒有規定文字要用「一二三」的小寫或「壹貳參」的大寫記載，但若像支票沒有以大寫記載，可能會因此被銀行退票，無法順利拿錢。

張亞中拿的是國民黨中央所發的本票，若要就文字有所修正，也應該經由國民黨及代表蓋章才有效力，而不是自己隨便塗改。試想如果票據被隨便塗改都有效的話，那誰還敢再使用這個制度？

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責任編輯：游家權

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