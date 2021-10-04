《紀登斯的社會學基本概念》：偏差（Deviance）迫使我們思考許多社會行動者的角色

文：安東尼．紀登斯（Anthony Giddens）、菲利普．紀薩頓（Philip W. Sutton）

偏差（Deviance）

現行定義

採取不符社會廣泛接受的規範或價值的行動。

概念起源

十九世紀對犯罪行為的生物學和心理學研究認為，偏差行為是個人有「問題」的徵兆。他們認為如果科學的犯罪學能夠確定偏差和犯罪行為的原因，就有可能介入和預防這些行為。由此看來，生物學和心理學的犯罪理論在本質上都屬於實證主義，希望將自然科學方法應用於研究社會。

社會學對偏差的研究始於十九世紀末的涂爾幹。他認為偏差在很多方面都是 「正常的」，而且對於維護社會秩序可以發揮一些效能，儘管他也意識到過多的偏差可能會導致失能。從一九五○年代起，這個概念被用來研究年輕人的次文化及他們與主流社會之間的關係，到了一九六○年代，發展出基進的互動論的偏差理論。這個理論說偏差就是被社會上有權力的守門人貼上偏差標籤的任何行為。標籤化（Labelling）觀點使偏差社會學盡可能脫離早期實證主義的概念，認為偏差是由貼標籤的社會過程所造成，某些行為透過這個過程被定義為偏差。

意義和詮釋

偏差是指「偏離」或背離可以接受的規則與規範，又或者是偏離一個社會預設的「正常」。我們大多數人在某些時候會違反公認的行為規則，雖然一般來說，我們遵循社會規範是童年社會化的結果。偏差和犯罪並非同義詞，儘管在很多情況下它們確實重疊。但偏差要比犯罪廣泛得多，犯罪僅指違法不守規矩的行為。偏差的概念既可以適用於個人行為，也適用於群體活動。對偏差的研究也將我們的注意力導向權力的問題，當我們研究偏差時必須牢記：破壞的是誰的規則。社會學對偏差的研究，沒有任何一種理論占主導地位，有幾個理論觀點一直很重要且實用。

涂爾幹認為犯罪和偏差是社會事實，並認為兩者都不可避免，而且某些方面來說，這是所有社會的「正常」特徵。以已開發國家來說，個人主義和個人選擇的程度相對較高，少見有必須嚴格遵守以及僵硬的規則，也少見對行為的約束，同時對輕度的偏差行為容忍度較高。涂爾幹還認為偏差行為有兩個重要的功能。首先，它有可能是創新，為社會帶來新的價值和觀念，並挑戰歷史悠久的傳統。如此一來，偏差可能有助於推動重大的社會變遷。

第二，當偏差行為引起反感，實際上是發揮了有用的功能，也就是提醒大家現有的規則和規範為何。從社會學的角度來看，對偏差的反應有助於鞏固社會維持某些行為可不可以接受的界線。另一方面，如果偏差的程度過高就會干擾社會的順利運作，在這種情況下就需要法律和命令強行介入。

最廣泛應用的偏差理論可能是貼標籤觀點，它解釋偏差不是個人或群體的一組特徵，而是偏差者和非偏差者之間的互動過程。因此，我們必須考察為什麼有些人被貼上了「偏差」的標籤。貼標籤不僅影響到其他人對某個人的看法，也影響到個人的自我意識。

勒默特（Lemert 1972）提出了一個模型來理解偏差如何與一個人的認同共存或成為認同的核心。他聲稱偏差行為事實上非常普遍，人們通常不會因此受到懲罰。例如，許多交通違規行為很少曝光，工作場所不起眼的偷竊行為往往遭到「忽略」。勒默特將這些最初的越軌行為稱為初級偏差行為（primary deviance）。在大多數情況下，這些行為依然屬於個人自我認同的細枝末節，而且把行為「正常化」。但在某些情況下並未發生正常化，這個人被貼上犯罪或違法的標籤。

勒默特認為人們可能會接受他們被人貼上的標籤，使之成為其自我認同的一部分，並按照標籤行事。當他們接受標籤並導致了更多的犯罪和偏差行為時，我們可說這是一種次級偏差行為（secondary deviance）。標籤化可以是一個非常有影響力的過程，對某些人來說，「罪犯」的標籤可能比其所認同的一切其他面向更重要，實際上成為一種會導致犯罪生涯的「主要身分」。

批判之處

功能論的偏差理論明顯有利於將偏差和犯罪連結到日常生活的順從行為，顯示缺乏機會可能是會不會犯罪的決定因素。儘管如此，我們必須記住，所有社會階級群體中的絕大多數人都不會成為職業罪犯，而且大多數的人都不會經常犯罪。標籤化理論有時被批評為側重社會中的少數群體、外來者和極端的面向，以及「將偏差人性化」（humanizing the deviant），而不是試圖理解為什麼大多數的人不會違反規則或法律。

有些人還建議與其讓政府在偏差程度高到無法接受時再介入降低，不如採取更有用的方法，重新定義什麼是偏差和犯罪，以便將之前無法接受的行為納入社會主流。最重要的是，一旦重新定義什麼是偏差，涂爾幹樂觀地認為我們可以知道偏差可以接受以及不可以接受的程度，本身就是一件不可能的事。

標籤化觀點的建構論立場也受到批評。除了戰爭時期外，有些行為不僅是被有權力的守門者定義為偏差，而且所有社會中都一律持續禁止。例如，不論當權者怎麼看謀殺、強姦和搶劫，這些行為通常被認為社會不容。貼標籤對決策者也沒有用。如果所有偏差都是相對、而非絕對的，我們該如何決定哪些行為要控制或禁止，又要允許哪些行為？如果決定的判準取決於所造成的傷害，那麼與標籤化理論相反，偏差確實是一種行為特質，而不僅僅存在於社會定義和標籤化過程。

延伸相關

偏差的概念在社會學中有著悠久的歷史，也一直針對違規和控制偏差提供有趣和有洞見的研究。事實上，犯罪社會學和犯罪學的研究少不了偏差這個概念。因為偏差迫使我們思考許多社會行動者的角色，包括偏差者和罪犯、輿論製造者和道德提倡者（moral entrepreneurs）、警察、法院和政治家，它是一個重要的概念，連結「壞」行為與發生行為的社會脈絡。研究正面的偏差——也就是偏離社會規範有正面的結果或意圖——也是社會學研究眾多論文的主題（Herington and van de Fliert 2017）。

因此，偏差研究往往鑽研到檯面下的世界，高施密特（Goldschmidt 2008）承襲了這個傳統。他的小規模研究調查了十名警察在值勤時的偏差行為，例如非法攔截和搜查、栽贓、寫假報告和做偽證。研究檢視這些行為背後的理由，主要是警察認為自己的偏差行為是「為了崇高的目的」，即抓捕罪犯和保護社群，不過他們也認為受害者會贊同他們的方法。無論如何，他們也很內行地從自己的行動中獲得好處，並發展出調和道德上內疚的技巧。

布里斯托爾等人（Bristol et al. 2018）研究護理師在引入電子健康記錄系統（electronic health records system, EHR）後的正面偏差行動。當護理師面對全新的HER引起的系統性障礙採取了「變通辦法」（work-arounds），這可以視為正面偏差，她的目的是確保病人的安全並完成他們的護理工作。然而，大部分的社會學研究都集中在社會定義的負面行為和違法行為，但無論是正面還是負面的，研究偏差總是迫使我們仔細思考社會當前「正常」的標準。

相關書摘 ▶《紀登斯的社會學基本概念》：默頓修正涂爾幹脫序（Anomie）概念，解決美國社會一個重要疑問

書籍介紹

本文摘錄自《紀登斯的社會學基本概念》，商業周刊出版

作者：安東尼．紀登斯（Anthony Giddens）、菲利普．紀薩頓（Philip W. Sutton）

譯者：許雅淑、李宗義

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異化、工業化、移民……社會學如何詮釋人的生活？

資本主義、消費主義、分工……決定我們生活的社會結構有哪些？

階級、性別、父權、種族……為什麼人生總有不平等？

文化、身分認同、意識型態、媒體……關於人際互動與溝通的概念又有哪些？

【以上社會學基本概念，你用過哪些？讀懂哪些？】

我們每個人都受社會影響，接收各種資訊、思想，同時透過互動去塑造社會。如果想知道社會究竟如何塑造我們，以及該如何因應，就不能不讀「社會學」。社會學給我們一副特殊的眼鏡、清晰的視角，能穿透清楚社會現象背後的脈絡，深入社會問題的核心。社會學並不提供標準解答，而是強調批判、反省，指引另一種思索問題的方法。

《紀登斯的社會學基本概念》就為此而生。紀登斯是享譽國際的社會學大師，對當代理論發展及社會政策都有卓越貢獻。在導言他便提出本書的目的：「藉著一些基本概念，提供了提供一份精準且最新的當代社會學概念地圖」，點出了理解當代社會學的核心，就是熟悉這些概念的起源與當代用法，了解社會學議題是如何隨著時代變遷而逐步發展。

全書分為10大主題，精選68個概念，包含如「全球化」、「現代性」、「消費主義」、「社會流動」、「生命歷程」、「身分認同」……，每個概念以定義破題之後，便依照時序講解，點出歷史上每個思想家的見解，以及概念在當代創造性解讀，更重要的是也著墨於批判、反思之處，以及延伸的探討。一步步帶領讀者將概念融會貫通，形成系統化的思考。

全書有簡潔的文字、透徹的解說，你可以學到：

概念的現行定義

明快短句抓出概念的重點。

例如階級（class）是一個群體，依據相關職業、擁有的財產與財富或選擇的生活方式，所界定的相對位置。

概念的起源

沿著時間軸依序講解歷來思想家的看法與概念流變。

例如馬克思認為，基本的階級對抗發生在擁有生產工具的資本家和工人（馬克思稱他們為「無產階級」）之間。

概念的意義與詮釋

當代社會學家如何超越原有的理論框架，賦予新的詮釋。

例如當代社會學家大都認為，階級是一大群擁有相同經濟資源的人，資源強烈影響他們的生活形態。「財富」和「職業」是階級差異的主要基礎。

概念的批判

這個概念不足之處為何，面臨哪些批評，被哪些概念取代。

例如以階級為基礎的社群和階級認同逐漸淡化，反而以性別、族群、性取向和政治聯盟作為認同來源。

延伸相關

這個概念近來的相關研究與發展。

例如「平台資本主義」公司和「零工」經濟部門興起，優步（Uber）等平台仲介的「零工」，是中產階級、工人階級還是一個全新的階級分類？

培養社會學批判思考的眼光，我們才得以立體地理解、反思自己與他人的處境，社會才有被鬆動、改變的可能。關心社會、了解社會、批判社會，就由紀登斯帶著我們開始。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航