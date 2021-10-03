馬修麥康納自傳《綠燈》：一直到懷孕第五個月前，媽都以為我只是顆腫瘤

文：馬修・麥康納（Matthew McConaughey）

法外之徒的邏輯

麥康納家族從愛爾蘭搬遷到英格蘭的利物浦，再搬到西維吉尼亞州的小岩城（Little Rock），和紐奧良。我們的過往歷史中沒有王公貴族。不過，家族內有不少偷牛賊和船上賭鬼，以及一名艾爾・卡彭（譯注：Al Capone，美國二十世紀初黑幫老大）的保鑣。

爸來自密西西比州的派特森（Patterson），但在路易斯安那州的摩根城（Morgan City）長大，也對當地感到最為熟悉。

媽來自賓夕法尼亞州的阿爾圖納（Altoona），但總是說她來自紐澤西州的川頓（Trenton），因為「誰想要叫做阿爾圖納的老家？」

我有兩位哥哥。老大麥可（Michael）四十年來都被叫做「公雞」，因為即便他在凌晨四點就寢，也總會在日出時起床。當他十歲時，他想要個小弟弟當生日禮物，所以爸媽在一九六三年從達拉斯的衛理會之家收養了我的哥哥派特（Pat）。爸媽每年都會問派特要不要帶他去見親生父母。他一直拒絕到十九歲，之後才接受他們的請求。

媽和爸安排了會面，他們三人便開車到派特的親生父母位於達拉斯的家。爸媽把車停在路肩並在車裡等，派特則按了門鈴並進門去。兩分鐘後，派特走出他們家，並跳上後座。

「怎麼了？」他們問他。

「我只是想看看我爸是不是光頭，因為我的頭髮變稀疏了。」

Photo Credit: 堡壘文化

我呢，則是場意外。爸媽花了很多年嘗試生個寶寶，卻徒勞無功，所以一直到懷孕第五個月前，媽都以為我是顆腫瘤。我出生那天，爸去了酒吧，而不是上醫院，因為他懷疑我不是他的親生兒子。但我的確是他的兒子。

我第一次被痛打的原因，是由於在幼稚園操場上對某人叫我「麥特」（譯注：Matt，與門墊〔doormat〕讀音相似）而應聲（「你不叫門墊！」媽尖叫道），第二次是因為對我哥哥說：「我恨你」，第三次是因為說：「我不行」，第四次則是由於我因偷了披薩而撒謊。

因為我說了「狗屎」、「該死」、「幹」，害得我的嘴被他們用肥皂清洗，但我只會在使用或執行可能會傷害我的話語時，才會惹上大麻煩。會傷人的話語。那些話使我成為現在的自己，因為它們不只是話語；它們是期待與後果。它們是價值觀。

我父母教導我說，我得到這名字是有意義的。

他們教我不要憎恨他人。

永遠不要說我不行。

永遠不要說謊。

綠燈

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我父母不希望我們遵循他們的典範，他們認為我們該照做。受到否決的期許比受到否決的希望還來得傷人，而成真的希望則比成真的期許使我們更開心。希望在快樂上的回報較高，也較不帶來否定感，只是比較難估算。我父母算過了。

儘管我因此不鼓勵體罰，我卻清楚當自己還小時，沒有做出許多自己不該做的事的原因，是由於我不想被揍。我也明白還是小孩的自己做了許多該做的事，因為我想要父母的讚美與認同。後果有好有壞。

我來自充滿愛的家庭。我們也許不總是喜歡彼此，但我們永遠愛著對方。我們和彼此擁抱、親吻、扭打、鬥毆。我們不記仇。

我來自歷史悠久的叛逆家族。他們是法外之徒般的自由主義者，最後都支持了共和黨，因為他們相信這樣會減少入侵自家地盤的法外之徒數量。

我來自嚴守家規的家庭；你最好守規矩，直到你年紀大到能打破規矩。當爸媽說「因為我這樣說」時，你會照做；如果你不做，也不會被禁足，而是會被皮帶痛抽一頓，或被反手打一巴掌，「因為這讓你更快集中注意力，也不會浪費你寶貴的資源：時間。」我出身的家庭，會在你受到體罰後，立刻帶你到鎮上你最喜歡的起司漢堡與奶昔餐館，來慶祝你學到教訓。我來自可能會因破壞規則而處分你、但一定會因為你被逮而處罰你的家庭。

儘管表面看來有些冷酷，但我們明白讓自己感到小癢的事，經常會使他人受傷；因為我們要不面對危機，要不就否定它，因此我們是最不會抱怨自己運氣差的人。

這種哲學使我成了個勤勞的騙子。我辛勤工作，也喜歡斂財。這種哲學也引發了一些很棒的故事。

我得像個乖巧的南方小子一樣，從我媽身上開始講故事。她是個真正的好姑娘，也活生生地證明了否定的價值，取決於個人對它投注多少心力。她只靠阿斯匹靈和否定，就擊敗了兩種癌症。她是個會在能做前就說「我要做」、得到允許前就說「我會做」、受邀前就說「我會到」的女人。她對方便性與爭議性相當忠誠，也總對內容與考量抱持敵意，因為這兩者會要求允許。她也許不是世上最聰明的人，但她不會哭天喊地。

現在她八十二歲，我也很少比她晚睡，或比她早起。當她長大時，如果她在褲襪底部挖出太大的洞，讓褲襪往上捲到腳邊的話，就會受到宵禁處罰。

沒人原諒自己的速度比她更快，因此她毫無壓力。我曾問過她是否帶著遺憾入睡過。她迅速告訴我：「每晚都會，兒子。只是等我起床後就忘了。」她總是告訴我們：「到一個地方時，別表現出自己想買下它，要表現得像是那裏的主人。」當然了，她最喜歡的英文字就是「好」。

一九七七年，媽幫我報名參加舉辦於德州班德拉（Bandera）的「小小德州先生（Little Mr. Texas）」比賽。

我贏得了一座大獎盃。

我媽為這張相片裱了框，並把它掛在廚房牆上。

當我每天早上來吃早餐時，她都會指向照片，並說：「看看你，大贏家，一九七七年小小德州先生。」

去年我在她的剪報簿中發現這張照片時，有某個東西吸引了我的目光。我好奇地放大獎盃上的字樣。上頭寫：「亞軍」。

我打給我媽這名相對論女王，並說：「媽，妳一輩子都說我是小小德州先生，但其實我只是亞軍？」她說：「不對，贏得冠軍的小孩家裡比我們有錢，他們還買了件高級三排扣西裝給他參加比賽。我們說那是作弊。不，你才是小小德州先生。」

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書籍介紹

本文摘錄自《綠燈》，堡壘文化出版

作者：馬修・麥康納（Matthew McConaughey）

譯者：李函

紐約時報暢銷榜、AMAZON網路書店非小說類總榜TOP 1，

《衛報》年度最佳書籍，銷售突破百萬冊！

奧斯卡影帝馬修‧麥康納唯一親筆自傳，一本記錄他的人生與指引的靈魂情書

他曾經炙手可熱，也經歷過無戲可演，

他曾被逮捕，同時也拒捕，

他曾被性侵，害怕自己會因此而墮入地獄，但他從未因此覺得自己要像是個受害者，

他一度天真、邪惡、又憤世嫉俗，卻又對自己與人類的善良、和我們之中的普世價值觀感到深信不疑。

他的人生追尋著綠燈，一個指引他前進的方向，給予他想要事物的肯定。

而三十五年後的現在，他帶著這些日記，獨自前往沙漠寫下這本書，

這是一本相簿，一份紀錄，更是他人生的故事。

一本敘述該如何在充斥「不」的世界中得到更多「好」，以及如何認出可能是「不」的「好」。一本關於抓住綠燈、並理解人生中的黃燈與紅燈遲早會轉綠的書。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航