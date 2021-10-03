馬修麥康納自傳《綠燈》：15年後，她依然是我唯一想約會、共眠，與起床時看到的女人

文：馬修・麥康納（Matthew McConaughey）

箭矢不找目標，目標吸引箭矢

2005年三月

我在一生中見過許多很棒的女人，也與她們度過一些時間，或認真交往過；我與她們之中很多人到現在都還是朋友，但最後她們都只是暫時停靠站，而非永久避風港。在我三十歲中旬時，我找尋的是終生的愛人，最好的朋友，與未來的母親。我想找的意義更深，我在找那個人，我在找那個她。

接著我又做了一個夢。對，是春夢。

不對，不是那個春夢，這是新的。

我再度感到平靜，這次坐在我只有一樓的木造鄉村住家前廊中的搖椅上。在我身處的加高式開放前廊外的三座階梯外，有塊沒有路肩的馬蹄鐵型泥土車道。兩英畝大的綠色聖奧古斯丁（St. Augustine）草皮看起來健康又未受修剪。

在遠方的樹林中，靠近車道入口的位置，有許多雪佛蘭薩博班（Suburban）、荒原路華（Range Rover）、林肯探索者（Navigator）、旅行車開始以儀典般的行進方式接近房屋。每台汽車的駕駛座上都有個女人，每台車後座則載了四個小孩，小孩們在停車時都興奮地向我揮手，兩只輪胎停在聖奧古斯丁草皮上，兩只則停在泥路上。每個女人看起來都平靜又滿意。每個小孩都大聲笑鬧，體態非常健康。我們與彼此都很熟悉。

二十二台車。

二十二個女人。

八十八個小孩。

女人們不是來看和她們結過婚的男人，她們是來見自己愛的男人，與她們孩子們的父親。孩子們則來見他們的父親。

我。

所有人都來慶祝我的八十八歲生日，生命中每一年都有個孩子出生。每個人都非常開心，很想慶祝我的生日，並與彼此見面。每個母親和我都享有恬靜的回憶，孩子們則靠在我的大腿上。我們擁抱並親吻，歡笑並互相逗弄，也流下喜悅的淚水。他們全到前廊上聚在我身邊拍全家福，我們則望向車道頂端一台三角架上的大型箱型攝影機。三！二！一！

接著我高潮了。

在那場夢中，我從未結過婚。我是個八十歲的單身漢。而這點，在當時對我的人生而言是場噩夢。但在那場夢中並非如此。不，這是場美麗的夢。這場夢告訴我一切都很好。它讓我知道自己沒事。

這場夢提醒了我，我一生中最想當的角色就是父親。夢境也使我明白，如果我從未碰上真命天女並結婚，也沒有關係。

我可以有小孩。

我可以成為父親。

我可以成為八十八歲的單身漢，受到二十二個微笑的母親與八十八個快樂健康又興奮揮手的孩童圍繞；我愛她們，她們也愛我。

關於終生單身的紅燈景象出現在我的綠燈春夢中。這是個靈性徵兆，是要我投降的訊息，要我停止試圖故意找到適合自己的完美女性，而是該接受自己找到她、她找到我、或沒有對象的天擇過程。

於是我停止找她。

接著，她出現了。

二○○五年七月，我在日落大道上的海德俱樂部（Hyde Club）中的主桌主宰全場，親手調製世上最棒的瑪格莉特調酒，這時我看到了她。一件纖細柔軟的絲質綠松色洋裝套在焦糖色雙肩上，人影從右到左飄進了霓虹燈光黯淡又迷濛的房間中。

她沒有帶來任何東西。

她沒有離開任何地方。

她抵抗了引力，前往她想去的方向，我則想待在她前往的地方。她的頭髮並不短。她的腳有碰到地面嗎？我無法確定。如我所說，房間裡光線暗淡又迷濛。

她營造了一股形象與定義；

頑皮與基本。

年輕又擁有過去。

居家而充滿世界感。

單純又狡猾。

心情開朗又易怒。

她是馬子，也是女王。

她不是處女，但也不開放租用。

未來的母親。

她不炫耀任何東西。毫無必要。她清楚自己的高下與身分，也完全接受這一切。這是她自身的特色。是一種自然法則。也是專有名詞。無可避免。

那…是…什麼？當我從座位起身時，這樣對自己說，她的引力則不斷拉扯著我。當她在一張紅色天鵝絨休閒椅上的兩個女人旁坐下時，我的注意力完全鎖定在她身上。我無法吸引她的目光，於是我舉起右臂並開始揮手，試圖得到她的關注，此時我聽到左耳傳來一股嗓音。

「這不是你該在吧台另一邊揮手搭訕的女人。給我站起來，年輕人，去介紹自己。」那是我媽的嗓音。該帶點相對態度了。我走到長椅旁，這女子正談話到一半。她抬起頭。「嗨，我是馬修。」我說，一面伸手想老實地握手。

我看得出她認出我了，但她依然端坐著，沒打算推銷自己，也不會輕易感到佩服。

「我是卡蜜拉（Camila）。」她回答，一面抬起右手，態度堅定卻又輕鬆地和我握手。

我停止呼吸。

「妳…和妳兩位朋友想過來我們那桌嗎？我可以幫你們調很棒的瑪格麗特。」

她望向她朋友們。

「抱歉。」她說，接著獨自站起身，讓我護送她過去。即便她離開了朋友，我也立刻看得出，如果我不曾表現出紳士風度並邀請她們全部一起過去，她根本不可能來我這桌。我調了自己調過最棒的瑪格麗特。我的西班牙語比以前說得都還好。她會說葡萄牙語。我從來沒比那晚還更懂葡萄牙語，之後也沒有。拉丁系語言的節奏似乎很適合當下氛圍。離我們在桌邊耳鬢私語、展開第一場交談後，已經過了二十分鐘，此時——

「麥康納！車子到前面了，走吧！」我的朋友在音樂中大聲嚷嚷。

店家要關門了，當時是凌晨兩點。

「給我五分鐘！」我說，往朋友的臉伸出張開的手掌，但目光完全

沒離開她的臉。

「妳要到我家喝一杯嗎？」我問她。「我和兄弟們要在睡前喝一杯。 」

「不，謝了，今晚不用，謝謝。」她溫和地說。

該死。

我陪她走到車邊，但讓她驚訝的是，她的車不在原本的停放處。

「它本來在這裡呀！？」她說，一面站在俱樂部旁加油站空蕩的停車場中。

「妳在找白色的林肯飛行家（Aviator）嗎？」聽到我們對話的加油站員工問道。

「對，沒錯。」

「它被拖吊走了，這個停車點只供加油站使用。」他說。

「好啦，來我家喝一杯。」我說。「然後我就要司機載妳回家。」

「好吧。」她終於說道。

我們搭上等待中的休旅車，我兩個朋友則移到第三排座位去。

凌晨三點。我家。

「謝謝你的酒，我該走了。」她說。

我送她去找在車道上等待的司機，但由於某種理由，並沒有司機在

車道上等。

我假裝很擔心。

「什麼？他跑哪去了？」我說。「太誇張了，我幫妳叫計程車，抱歉。 」

好萊塢崗這一帶幾乎沒有手機訊號，但我有室內電話，於是我打給三家計程車公司，結果你猜怎麼著？沒有人接電話或有司機可派。

「妳可以用樓上的客房。」

由於已經過了凌晨四點，也沒有交通工具可搭，她就默許了。

當晚我偷跑到客房去看她兩次。

兩次我都被趕了出去。

隔天早上，我在十一點左右起床。當我步下螺旋梯，走到導向廚房的前廳時，就聽見人們的談話聲與笑聲。那種交互出現的對話與幽默感只會出現在對彼此感到相當舒適的人們之間。聽起來像是老朋友們。當我走進廚房時，她就在裏頭，背對著我，坐在烹飪區裡的中央吧台坐凳上，焦糖色的雙肩上套著同樣的綠松色洋裝。她主宰了全場。

我的管家將鬆餅遞給她和我兩個赤裸上半身的朋友，他們正對她不到一小時前說的故事中的影射咯咯發笑。

他們不只聽起來像老朋友，看上去也像老朋友。她沒有幼稚地展現出隔日一早的虛偽誠懇，也不急著衝出自己並未打算待過夜的房子，不，她只流露出和善的優雅與自信。

我打給讓她的車遭到拖吊的加油站，並找出車子的下落。離拖吊場有一小時的車程。我堅持載她過去。在路上，我將自己最喜歡的其中一張CD 放入播放器中，歌手是一名叫做米須卡（Mishka）的雷鬼歌手，當時我正在製作他的專輯。

我開車。我們聽著音樂。連續播放了兩三首歌後，我們倆一句話也沒說。我們都不覺得需要開口說話。我們都不急於填補沉默的空檔。沉默並不會令人尷尬，它反而是段黃金時刻。

我們抵達了拖吊場，雙方都希望它遠在佛羅里達。分開前，我向她要了手機號碼。她把手伸進皮包，拿出一張皺巴巴的螺旋裝訂筆記本紙頁，並寫下號碼。

我打算和她吻別。她轉過頭，但距離不夠遠，使我依然能親到她左側嘴角旁四分之一英吋的位置。

我問她那天晚上想不想出來。

「想。」她說。「但我不行。今晚是我爸生日。」

「明天晚上呢？」

「打電話給我。」

我開走時向她揮手；她也對我揮手。

九年前亞馬遜河上那條美人魚看到了我。接著她游入大西洋的深邃水域，繞過合恩角，往上游進太平洋，最後在好萊塢登陸，並來到位於日落大道上的一家俱樂部，我則認出了她綠松色的輪廓與焦糖色的雙肩，她游過房內，並鑽進了我的心中。

十五年後，她依然是我唯一想約會、共眠、與起床時看到的女人。

綠燈：我在千禧年初首度聽到米須卡的歌，並立刻愛上他的音樂。五年後我在加勒比海找到他，而我們很快就計畫一起製作音樂，於是我成立了繼續生活唱片公司（j.k. livinRecord），也和他製作了幾張專輯。

相關書摘 ▶馬修・麥康納《綠燈》：一直到懷孕第五個月前，媽都以為我只是顆腫瘤

書籍介紹

本文摘錄自《綠燈》，堡壘文化出版

作者：馬修・麥康納（Matthew McConaughey）

譯者：李函

紐約時報暢銷榜、AMAZON網路書店非小說類總榜TOP 1，

《衛報》年度最佳書籍，銷售突破百萬冊！

奧斯卡影帝馬修‧麥康納唯一親筆自傳，一本記錄他的人生與指引的靈魂情書

他曾經炙手可熱，也經歷過無戲可演，

他曾被逮捕，同時也拒捕，

他曾被性侵，害怕自己會因此而墮入地獄，但他從未因此覺得自己要像是個受害者，

他一度天真、邪惡、又憤世嫉俗，卻又對自己與人類的善良、和我們之中的普世價值觀感到深信不疑。

他的人生追尋著綠燈，一個指引他前進的方向，給予他想要事物的肯定。

而三十五年後的現在，他帶著這些日記，獨自前往沙漠寫下這本書，

這是一本相簿，一份紀錄，更是他人生的故事。

一本敘述該如何在充斥「不」的世界中得到更多「好」，以及如何認出可能是「不」的「好」。一本關於抓住綠燈、並理解人生中的黃燈與紅燈遲早會轉綠的書。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航