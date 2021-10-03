網路熱議的NFT到底是什麼？這將如何改變創作者與粉絲、收藏家之間的關係

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）瘟疫蔓延，眾人吃喝拉撒都在網路上解決之際，不只比特幣大幅起落，自2017年以來就一直存在的NFT（非同質化代幣）數位藝術也突然水漲船高。

高潮時刻在今年3月11日的佳士得拍賣會上，數位（特效）藝術家Beeple以5000幅特效JPEG影像組成的作品〈Everydays: The First 5000 Days〉（2007年至2021年間持續每天創作一張並發佈在自己的Instagram），以天文數字6900萬美元的價格出現。

連Beeple都坦言這絕對是一個泡沫，但這個使共享「所有權」成為可能，使創作者與受眾建立更直接關係的新「工具」，讓眾人期待財經趨勢退潮後，對創作大環境長期的正面影響。

我們在此篇文章全然不會討論到底該不該買？何時進場？該買什麼？而是仔細來看看這將可能會如何改變創作者，與支持他創作的群眾、粉絲、收藏家之間關係。

使創作可以得以越過傳統「中間人」而被我們「共同擁有」的非同質化代幣NFT，最令人期待興奮的或許不在於投資收藏的新可能性，而在於受人愛戴的創作者再也不可能「被」消失，或如史上的女藝術家被藝術史刻意遺忘。因為人人可為藏家，共同支持創作之際，我們就是藝術文化史。

NFT到底是啥？

NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）字面上就是「不可替代」的代幣之意，與比特幣一樣是種加密貨幣。儘管每個比特幣都有相同的價值，但NFT更像是棒球卡，每一個都有不同的價值，顯然不能直接用來買特斯拉電動車，但可以是以數位檔案形式存在的任何「東西」，例如藝術品、歌曲、影片等等，甚至是ㄧ條推文（Twitter的創始人將一條親筆簽名的推文作為NFT出售），也就是說NFT可以是任何虛擬「物」，或可以虛實穿越重新「再製」的東西。

是不是聽來就神似當代藝術？ 曾經號稱無法販賣擁有的「觀念」或「行為」，或甚至是聲稱「觀眾經驗」才是真正的，無形無色無味卻可以高價賣出的「作品」？

NFT就像一個簽名，於是藝術家、體育名人甚至任何網紅都有進入這個市場的天賜理由。正如只有一個人可以擁有莫奈或畢卡索的原版畫，NFT旨在給藏家無法複製的東西——作品的所有權（儘管藝術家仍然可以保留版權和複製權 ）。數位文件可以無止境地複製和貼上，但通過數位證書進行買賣的NFT，表明對創作者生產的虛擬或實物「資產」的所有權。

無疑是泡沫那意義何在

佳士得舉行的拍賣會，無疑是將NFT推向主流，甚至前棒球運動員米卡強森（Micah Johnson）在一分鐘內也售出了100萬美元——號稱棒球卡中的蒙娜麗莎（Mona Lisa）的NFT「作品」。

Beeple在三月的高峰紀錄雖顯然一時地提振了NFT的市場信心，但是，這期間NFT市場的整體表現卻是持續下跌，使眾人質疑這泡沫能維持多久。雖然吸引金融、幣圈，收藏、數位藝術圈的注意力，不過傳統藝術藏家還是以觀望為主。

NFT的意義何在，真的取決於你是誰，如果你是創意無限卻不受主流青睞，或雖有千萬粉絲卻變現無門、沒有多少市場的任何一種「創作者」，那NFT就絕對是關鍵新技術可能 。

對專業藏家而言，NFT可以像任何其他投機資產一樣運作，購買投資標無非不希望它的價值上漲。而重點也更在於如同散戶的阿貓阿狗粉絲藏家，買它、擁有它，除了是使用它、消費它，更是在經濟上支持我們熱愛的創作者，正如Beeple在Instagram上13年來以一天一張圖所累積的龐大粉絲所為。

也就是說，一方面NFT熱潮因上述種種「活」在網絡上，吸引懂得加密貨幣和下一代網絡3.0的新世代觀眾和藏家，以前並不太收藏藝術品的新買家，這些會相信比特幣的投資人就會相信NFT的價值；另一方面，NFT的吸「睛」引力也反映介於創作者和受眾藏家之間的關係，或說關於藝術文化流通和價值，更深、更廣的大趨勢。

共享所有權的關鍵

NFT使可輕易複製的數位「東西」都具有獨一無二的特性，也可以處於稀缺的供應狀態。也就是說，NFT將虛擬「物」變成可以像任何其他具稀缺性的資產，創作鑄造後供市場買賣，即使在網上隨處「可見」卻因數位「所有權」而具有稀缺性的數位等同意義，價格則取決於社群或市場的共同看法。

NFT在線上「注意力經濟」的「有價化」挑戰了傳統市場的稀缺模式。NFT與傳統的稀缺性「難得一見」 正好相反，越被「看到」其價值反倒就越大。

如同區塊鏈使人們可以共購一塊地或一間房子，NFT使我們可以共同擁有一件藝術品，不僅僅是傳統的精通藝術的收藏家，而是任何人都可以分享擁有。NFT的共同所有權也反映了一種趨勢，一種對群體共享對話或其他集體活動，我們集體熱愛的東西，不論是偶像或實際存在於世上的一個花瓶，或一個民眾廣場、群眾藝術（品）提出一種參與性的所有權的趨勢。

改變傳統創作機制，共同支持作者

通過 NFT的「智能合約」功能，創作者可以要求獲得轉售價格的一定百分比，可使每次出售或易手時部分的分紅回流，這是決定性的新技術和可能性。在傳統藝術市場上，藝術家們在他們的作品被轉售時往往不會有任何收入，因此NFT也吸引了越來越多，甚至是那些習慣於更傳統技巧而非數位藝術的創作者。

創作工作終於可以更合理得到補償，一種新的相互依存模式於是成形，這使一個未來更為公平的藝術經濟模式成為可能，通過壟斷大型技術結構的注意力經濟，可以轉變為更動態的價值形式，技術很快會大眾化普及，NFT的百分比股份所有權可以被視為直接投資支持創作者的一種形式， 這讓我們看到了NFT的真正未來。

人人都是藏家，我們就是藝術史

於是一方面， 對一些過分爭議性，或沒有藝術界畫廊支持的藝術家而言，NFT使人氣創作者能夠直接兌現他的超高人氣和點擊率。另一方面，傳統畫廊、藝術機構選擇展示誰、展示什麼，它們就是藝術史的守門人。也就是說，當我們能夠直接越過這些「中間人」，NFT就有改變藝術界甚至是藝術史遊戲規則的潛在可能。

換句話說，這就是中心化的平台經濟轉變為分散式的合作經濟。在這種新共生共作的模式中，我們都對這件「作品」有參與意識。我們共同擁有的東西不單單是一個藝術「品」，而是共同擁有書寫藝術文化歷史的可能性，讓我們共同深愛的任何「東西」、任何創作者都不可能「被」消失。共享所有權、共同支持創作之際，我們就是藝術文化史。

超越只看得見趨勢的投機

在已知和未知的交界，投機是資本和藝術界的一種「傳統」機制， 可說只要有趨勢就一定有投機。但無論投機泡沫與否，NFT 技術將繼續存在。毫無疑問，NFT將掀起文化生產的巨大轉變，更象徵著我們思考文化流通和價值的一種新方式，以及我們與物質世界的新關係。 即使，它對氣候危機的影響依舊是個懸而未決的大問題。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航