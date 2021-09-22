香港可入貨更多？——3款中國禁上入口台灣水果營養剖析

台灣氣候炎熱，適合不少熱帶水果生產，對外出口多款特式水果。不過中國大陸自今年3月起禁止進口台灣鳳梨，日前再度宣布禁止輸入另外兩款水果，分別是台灣釋迦（番鬼荔枝）及蓮霧，原因是檢驗出有檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」（Planococcus minor），一旦入口可能會導致植物疫情風險。

台灣行政院農業委員會主委陳吉仲批評，台灣已加強防疫措施，惟大陸仍然拒絕雙方技術性對話，臨時宣布禁令。他表示台灣會採取救市措施，包括增加香港、澳門、星馬等地的市場出口。

以營養價值的角度而言，蓮霧、釋迦及鳳梨的營養各有不同，三者均是健康水果：

蓮霧有豐富水分，可以清涼解渴，有助女士排毒瘦身；

釋迦含有豐富維他命C，具強效抗氧化作用，有助身體細胞抵抗自由基侵害，可延緩肌膚衰老。它還有通宿便的效果，其膳食纖維有利腸道蠕動，減少宿便積聚。高鉀水平亦有助消除水腫；

至於鳳梨則含類胡蘿蔔素、抗氧化物，可增加腸內有益菌。它所含的鳳梨酵素紓緩類風濕性關節炎，對關節發炎位有止痛之效。

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