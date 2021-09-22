恆大債務違約風暴：全球股市大震盪，可能影響中國GDP年增率1到4個百分點

中國恆大集團（China Evergrande Group）面臨破產風險，身為中國最大的地產商之一，目前負債相當於中國國內生產總值（GDP）的2%，整體金額高達3050億美元（新台幣8.5兆）。

9月20日恆大本周未能向至少兩家銀行債權人支付利息，面臨巨大違約風險，聞訊後全球股市大震盪：香港恆生指數跌幅達3.3％，歐洲巴黎、倫敦下跌2%左右；道瓊指數則重挫逾600點、鐵礦石、美油期貨等原物料齊跌。

恆大是中國經濟的一個縮影

總部位於深圳的恆大主要業務是蓋大樓，但還有公路、鐵路、機場以及其他基礎設施的建設；此外亦發展電動汽車、旅遊、體育、金融以及健康養老等多元化業務。

面對債台高築的恆大集團，主業務出狀況，旗下子業務跟者牽連。《華爾街日報》報導指出：「中國經濟的一個縮影」，由於北京當局政策的轉變，恆大支撐自身業務的信貸已經枯竭。

報導稱，中國現有的經濟模式，也難替恆大找到出路；而朝令夕改的政令，將使更多引發更多「恆大事件」，面對如此情況的其它中國地產商發行的金融商品正大幅下挫，引發投資市場不安。

中國恆大的負債危機，已經讓世界另一頭的歐美地區感到壓力。因恆大債務無法如期兌付債券的擔憂，引發了其他中國房地產公司債的拋售潮，拖累了由Ashmore Group、貝萊德（BlackRock Inc., BLK）、品浩（Pacific Investment Management Co.）等公司管理的基金。

近年來，儘管中國出現了房地產泡沫的跡象，但西方投資管理機構對中國公司債券的購買卻是有加無減，投資供瘀渴望從中國的高經濟增長中獲益，並認為中國政府會在恆大轟然倒下時出手救助。

中國過去多是常識平衡國內經濟，從債務驅動的建築業，轉向為消費、服務業。《華爾街日報》報導指出，中國曾取得階段性成果，但每當經濟放緩，又開始以舉債、投資來推動經濟成長。

報導稱，中國若要改革以舉債驅動經濟的模式，必須要改變民眾，以囤房當作投資的觀點，但又不能使民眾投資受到巨大損失；且讓國內儲蓄率下降，增加消費支出，從而將大量的工人、資金，從房地產業引導出去。

從歷史經驗中指出，國家要進行如此經濟轉變時，不犯錯很困難。報導稱尤其中國的經濟體量極大，未來將會有數年的經濟陣痛期，而這種轉變不僅限於中國國內，將會是全球性變化。

中國以房地產拉動GDP的模式面臨挑戰

據中國國家統計局估計，去（2021）年中國房地產佔整體GDP比重成長到7.3%。房地產和建築業總共佔到中國經濟總量的八分之一，如果把相關供應商也算在內，可能佔中國國內生產總值的四分之一以上。

如今，面對房市問題叢生，北京當局不得不另立名目提高稅收，取代土地衍生的「稅收來源」。《華爾街日報》報導指出，中國一方面必須降低房地產業的債務，又必須接受經濟增長趨緩的情況下完成這一切。

「你蓋好了，他們就會來。」財經作家James Mackintosh表示，這是Kevin Costner在電影《夢幻成真》（Field of Dreams）中的一句台詞。中國也將如法炮製，但隨著人口不斷老化，出生率下降，意味著房子蓋好了，「他們」也無法蜂擁而至。

倘若中國轉型成功了，意味著過去大量進口的原物料（鋼鐵、銅及水泥）將會大幅減少，也代表全球的物料價格也將趨緩降低；同時也表示中國廉價勞動力將變少，推動中國消費市場成長。

香港知名房地產分析師蔡金強指出，就現況而言，恆大的債務困境已經沒得救了，因其問題並非流動性緊缺的問題，而是赤裸裸的資不抵債。

他指出恆大欠下的商業票據太多，讓底下營建承包商不敢再施工，停工之下房子更賣不出去，「房地產商如果銷售或者債券有問題，數月左右就會破產」，現在北京當局只能等著恒大垮了，以後進行善後。

蔡金強也強調，北京當局可能優先保障交屋，否則20萬名屋主天天上街維權會非常難看；其次為保住包商與工人的薪資，也許打折付款；理財商品可能會部分賠付，但債券、股票持有人大概拿不回什麼錢。

高盛集團估計，一旦中國房市泡沫破滅，中國GDP年增長率可能蒸發1到4個百分點，影響甚鉅。而恆大困局亦讓外界質疑，其它房地產商還能不能拿到資金繼續營運，進而再加劇中國房市走弱，影響層面再度擴大。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航