除了You’re welcome，一次學會九種「不客氣」的英文說法

「不客氣」這句話在英語中隨著對象、情境與相互熟識的程度，有著截然不同的表現說法。靠著一句You’re Welcome打天下，有時候卻在某些場合中顯得呆板而過於拘謹。

下面九種不同說法，從正式到隨性親切、對象陌生與親密都各有貼切的使用情境，幫助你妥善展現道地的英語力。就讓我們來一次弄個清楚！

I’m happy to be of assistance. / I’m happy to help. / I’m glad to help. 我很高興能提供協助。

這類的說法正式且恭維，通常是在自己提供特定專業協助或服務的前提下，面對他人感激的回應。最常使用的場合多在餐廳用餐、銀行辦事、公家機關提出申請等場所，提供專業服務與協助的人員用來回應感謝，同時也帶有以自己的專業幫助為榮的意涵。

A: Thank you for showing me how to file my income tax. You’re such a lifesaver!

A: 謝謝你教我怎麼申報所得稅。你真是我的救命恩人！ B: I’m happy to be of assistance.

B: 我很高興能提供協助。

I’m sure you would do the same for me. 我相信換成是你也會願意為我這麼做。

不論對方表達感謝的內容是什麼，這句話都立刻傳達了自己相信他人，也會願意為自己將心比心、赴湯蹈火的熱忱，在正式場合或朋友之間都適用。

值得注意的是，由於這句話本身帶有互惠的意涵，在面對長輩與上司時使用會顯得不夠莊重，似乎在期待對方能同樣給自己有所回饋。

A: Thanks for helping me to move over the weekend.

A: 謝謝你週末還來幫我搬家。 B: I’m sure you would do the same for me.

B: 我相信換成是你也會願意為我這麼做。

My pleasure. / It’s my pleasure. / The pleasure is all mine. 別客氣，這是我的榮幸。

這句話不僅是對陌生人展現風度的表達方式，展現出能夠幫上忙是自己榮幸的禮貌。在美式英語中，隨著服務業廣泛使用，漸漸也成為家人朋友間回應感謝的說法，可以說是正式與親密兼具的最佳例子。

同時，在幫助事件的程度上從舉手之勞幫陌生人開門、按電梯，或是協助同事一同完成一件大案子，都可以使用這個說法。如果男生用這個說法向女生說不客氣，更可以展現紳士風度。

A: Thank you so much for helping me finish this proposal.

A: 非常感謝你幫助我完成這個企劃案。 B: Of course. My pleasure.

B: 應該的。別客氣，這是我的榮幸。

Don’t mention it. 別這麼說、別跟我見外、別跟我客套了。

Don’t mention it字面是「不要提起」的意思，但在這狀況下則表示小事一樁，不值得一提。其實不難理解為什麼會使用這片語，因為當你跟對方道謝時，對方自然也會禮貌性的回應「不用說謝謝」。因此，Don’t mention it就有「不必言謝」的意思。

在工作場合上，用這句話表達也能展現出自己的謙虛，是正式與非正式場合都很常見的回答。

A: Thank you so much. We wouldn’t be able to get the client without your idea.

A: 非常謝謝你。沒有你的點子，我們一定沒能得這個客戶。 B: Don’t mention it!

B: 別跟我見外了！

Not at all. 不用謝、別客氣。

Not at all本意是「一點也不」，表示極端地的否定，在這裡的情況下則做為「完全別在意，不用謝了」的意思。當別人道謝時，客氣地表示千萬別這麼說、自己很樂意幫忙。

A: Thank you very much for speaking with us.

A: 非常謝謝你和我們談話。 B: Not at all. I enjoyed it.

B: 別客氣，我也很享受。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

Anytime. 別客氣，隨時為您效勞。

字面意思是「隨時」，但實際上與時間的表達沒有任何關係，而是表示自己「隨時樂意幫忙」。這個簡短的口語用法，多用在關係要好的親朋好友之間。

A: Thanks for driving me to work.

A: 謝謝你載我去上班。 B: Anytime.

B: 別客氣，隨時為你效勞。

No worries. / No problems. / Don’t worry about it. 沒問題、別擔心。

這在口語中出現頻率非常高，在各地的英文表達中都可以通用。當朋友家人表示感謝時，自己在回應沒問題、別擔心的同時，也意味著兩個人都這麼熟了，這點小事，別放在心上！

由於是偏向口語的表達方式，要注意的是在服務業或特定專業領域中，會偏向避免使用這類含有否定含義（negative connotations） 的肯定句來回應顧客。因為即使本意是正向積極的，在心理學上還是容易誤導或引起負面情緒。

A: Thanks for lending a hand.

A: 謝謝你的出手幫忙。 B: No worries!

B: 沒問題！

No sweat. 小意思。

No sweat字面上的意思為沒有流汗，這邊是表示自己如果幫忙做一件事情不會流一滴汗，當然也就代表是很輕鬆、不費吹灰之力。當朋友要求協助時，如果自己不過是舉手之勞，非常樂意幫忙並告訴對方不用放在心上。

另外，這句片語也同樣可以解釋為形容一件事「沒有問題，很好應付，輕而易舉」的意思。

A: Can you fix my car for me?

A: 你可以幫我修車嗎？ B: No sweat. Let me have a quick look first!

B: 小意思。讓我先快速地檢查一下！

It’s not a big deal. / No biggie! （美式俚語）小事一樁。

A big deal表示某事或某人有著舉足輕重的地位，而正因為自己只是隨手之勞，所以這個說法也意味著這只是小事一樁、不足掛齒。No biggie更是隨性的口語回覆，表示兩個人的關係很好，這樣的幫忙根本不算什麼。

A: Thanks for the power bank! I forgot to charge my phone last night.

A: 謝謝你的行動電源！我昨天晚上忘了要幫手機充電了。 B: No biggie!

B: 小事一樁！

在學會上面九種不同不客氣的說法後，是不是對於大方接受他人感激的適當回應更有自信了呢？某些說法在正式與非正式的場合中皆可適用，主要也是因應英文逐漸口語化的趨勢。

快將這些表示不客氣的片語收入口袋名單中，讓自己在不同場合下都能運用自如。靠著一句道地貼心的不客氣，成功收服上司、朋友的心！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航