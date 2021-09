除了You’re welcome，一次學會九種「不客氣」的英文說法

「不客氣」這句話在英語中隨著對象、情境與相互熟識的程度,有著截然不同的表現說法。靠著一句You’re Welcome打天下,有時候卻在某些場合中顯得呆板而過於拘謹。

下面九種不同說法,從正式到隨性親切、對象陌生與親密都各有貼切的使用情境,幫助你妥善展現道地的英語力。就讓我們來一次弄個清楚!

I’m happy to be of assistance. / I’m happy to help. / I’m glad to help. 我很高興能提供協助。

這類的說法正式且恭維,通常是在自己提供特定專業協助或服務的前提下,面對他人感激的回應。最常使用的場合多在餐廳用餐、銀行辦事、公家機關提出申請等場所,提供專業服務與協助的人員用來回應感謝,同時也帶有以自己的專業幫助為榮的意涵。

A: Thank you for showing me how to file my income tax. You’re such a lifesaver!

A: 謝謝你教我怎麼申報所得稅。你真是我的救命恩人! B: I’m happy to be of assistance.

B: 我很高興能提供協助。

I’m sure you would do the same for me. 我相信換成是你也會願意為我這麼做。

不論對方表達感謝的內容是什麼,這句話都立刻傳達了自己相信他人,也會願意為自己將心比心、赴湯蹈火的熱忱,在正式場合或朋友之間都適用。

值得注意的是,由於這句話本身帶有互惠的意涵,在面對長輩與上司時使用會顯得不夠莊重,似乎在期待對方能同樣給自己有所回饋。

A: Thanks for helping me to move over the weekend.

A: 謝謝你週末還來幫我搬家。 B: I’m sure you would do the same for me.

B: 我相信換成是你也會願意為我這麼做。

My pleasure. / It’s my pleasure. / The pleasure is all mine. 別客氣,這是我的榮幸。

這句話不僅是對陌生人展現風度的表達方式,展現出能夠幫上忙是自己榮幸的禮貌。在美式英語中,隨著服務業廣泛使用,漸漸也成為家人朋友間回應感謝的說法,可以說是正式與親密兼具的最佳例子。

同時,在幫助事件的程度上從舉手之勞幫陌生人開門、按電梯,或是協助同事一同完成一件大案子,都可以使用這個說法。如果男生用這個說法向女生說不客氣,更可以展現紳士風度。

A: Thank you so much for helping me finish this proposal.

A: 非常感謝你幫助我完成這個企劃案。 B: Of course. My pleasure.

B: 應該的。別客氣,這是我的榮幸。

Don’t mention it. 別這麼說、別跟我見外、別跟我客套了。

Don’t mention it字面是「不要提起」的意思,但在這狀況下則表示小事一樁,不值得一提。其實不難理解為什麼會使用這片語,因為當你跟對方道謝時,對方自然也會禮貌性的回應「不用說謝謝」。因此,Don’t mention it就有「不必言謝」的意思。

在工作場合上,用這句話表達也能展現出自己的謙虛,是正式與非正式場合都很常見的回答。

A: Thank you so much. We wouldn’t be able to get the client without your idea.

A: 非常謝謝你。沒有你的點子,我們一定沒能得這個客戶。 B: Don’t mention it!

B: 別跟我見外了!

Not at all. 不用謝、別客氣。

Not at all本意是「一點也不」,表示極端地的否定,在這裡的情況下則做為「完全別在意,不用謝了」的意思。當別人道謝時,客氣地表示千萬別這麼說、自己很樂意幫忙。

A: Thank you very much for speaking with us.

A: 非常謝謝你和我們談話。 B: Not at all. I enjoyed it.

B: 別客氣,我也很享受。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

Anytime. 別客氣,隨時為您效勞。

字面意思是「隨時」,但實際上與時間的表達沒有任何關係,而是表示自己「隨時樂意幫忙」。這個簡短的口語用法,多用在關係要好的親朋好友之間。

A: Thanks for driving me to work.

A: 謝謝你載我去上班。 B: Anytime.

B: 別客氣,隨時為你效勞。

No worries. / No problems. / Don’t worry about it. 沒問題、別擔心。

這在口語中出現頻率非常高,在各地的英文表達中都可以通用。當朋友家人表示感謝時,自己在回應沒問題、別擔心的同時,也意味著兩個人都這麼熟了,這點小事,別放在心上!

由於是偏向口語的表達方式,要注意的是在服務業或特定專業領域中,會偏向避免使用這類含有否定含義(negative connotations) 的肯定句來回應顧客。因為即使本意是正向積極的,在心理學上還是容易誤導或引起負面情緒。

A: Thanks for lending a hand.

A: 謝謝你的出手幫忙。 B: No worries!

B: 沒問題!

No sweat. 小意思。

No sweat字面上的意思為沒有流汗,這邊是表示自己如果幫忙做一件事情不會流一滴汗,當然也就代表是很輕鬆、不費吹灰之力。當朋友要求協助時,如果自己不過是舉手之勞,非常樂意幫忙並告訴對方不用放在心上。

另外,這句片語也同樣可以解釋為形容一件事「沒有問題,很好應付,輕而易舉」的意思。

A: Can you fix my car for me?

A: 你可以幫我修車嗎? B: No sweat. Let me have a quick look first!

B: 小意思。讓我先快速地檢查一下!

It’s not a big deal. / No biggie! (美式俚語)小事一樁。

A big deal表示某事或某人有著舉足輕重的地位,而正因為自己只是隨手之勞,所以這個說法也意味著這只是小事一樁、不足掛齒。No biggie更是隨性的口語回覆,表示兩個人的關係很好,這樣的幫忙根本不算什麼。

A: Thanks for the power bank! I forgot to charge my phone last night.

A: 謝謝你的行動電源!我昨天晚上忘了要幫手機充電了。 B: No biggie!

B: 小事一樁!

在學會上面九種不同不客氣的說法後,是不是對於大方接受他人感激的適當回應更有自信了呢?某些說法在正式與非正式的場合中皆可適用,主要也是因應英文逐漸口語化的趨勢。

快將這些表示不客氣的片語收入口袋名單中,讓自己在不同場合下都能運用自如。靠著一句道地貼心的不客氣,成功收服上司、朋友的心!

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

