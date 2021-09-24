【影評】《沙丘》：感官體驗實屬上乘，難以想像這一趟史詩旅途還會迎來什麼光景

文：癮君子 Movie Addict

既是吞食生命的荒漠，也是孕產生機的藍海。

厄拉科斯的豔陽，猶如夜伏晝出的死神，過份炙熱的氣候則像祂的鐮刀，一刀又一刀收割著萬物的水份與生命，受人敬畏的沙蟲，則是祂的座駕，能夠一口吞噬秩序，或是粗心傲慢的愚民；弗瑞曼人就此日日與死亡為伍，為了生存，不僅學會與風共舞，還學會跟自己的排泄共處，至此，生生不息的循環，引領他們翻越生死的稜線，就算潛居於寥寂的戈壁，無邊的恐懼，也無法咬殺心底的向陽而生與堅毅。

萬艦奔騰的年代，厄拉科斯的特產——香料成了人類新生的養料，隨風而起的光點，搔首弄姿，勾扯出各方勢力的矛盾、衝突與慾望，善妒的帝王、富可敵國的家族、一呼百應的領袖，抑或是操弄人心的宗教組織，交錯於此，共同拉開史詩篇章的序幕。

或許，香料映照出的繁光點點，猶同星際帝國的局勢縮影，看似風平浪靜，實則暗潮洶湧，一不小心，繁花似錦的輝煌史蹟，都可能分崩離析，屆時，再令人屏息的壯美殿堂，都逃脫不了化為灰石的命運。

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

鵝黃色的太陽冉起，灑落一地的豔景，正如帶刺的豔麗玫瑰，嬌美卻扎手；若說太陽是專制一切的暴君，沙漠則是供人庇蔭的母親，焠火出一顆顆湛藍的寶石之眼，宛如清澈的汪洋，讓弗瑞曼人獲得招架恐懼的智慧。也因此，即使生命渺如雲煙，這一群通過高溫試煉的頑強住民，面對異星人的剝削與殖民，從來不願束手就擒。

然而，同樣受到威脅的不只弗瑞曼人，還有求好心切的亞崔迪家族，以及涉世未深的少主，一個飽滿好奇、迷惘與不安的少年，面對使命的召喚，懷著忐忑的心情，試圖在抗拒與擁抱的往返中，找到些許的平衡，甚至通往寧靜的路徑。

Photo Credit: 華納兄弟

只可惜，隨著劇軸的更迭，殘酷的現實則像一把銳利的匕首，抵著他的喉嚨，逼迫他朝著沉重的使命來靠攏，瞬息之間，既有的平衡遭到破壞，牽引他的重心因著水平的傾斜而傾倒，保羅就此跌坐於踉蹌、狼狽的逃亡之旅。

血脈的重任，同樣順應父親的去世，通通疊加到羸弱的肩膀，至於那一枚鑄印了家徽的戒指，象徵了沉痛與孤獨，卻也是慌亂逃亡中，保羅僅剩還能悼念父愛的遺物。

我想，對於這個一夕長大的男孩來說，心中渴望的不過是父親的起死回生，而非冥冥之中的注定，又或是宇宙救世者的頭銜。畢竟，保羅總是用情極深，就連離開母星的前一刻，都還依戀著家鄉的草木與海水，好似要以肉身感觸將回憶都給刻入心底。

夢景、預言、試煉與囁語，反覆出現於電影，共織出神祕、幽冥且縹緲的作品面容，恰如其分地將原作的文學之美，遷挪到宏偉的影像殿堂中，憾天震地的音樂表現，更直接劈開第四道牆，其凝煉出的美感，緩緩膨脹成一顆沉甸甸的黑洞，鯨吞了觀影人的心智與意識，讓人陷落其中，甚至未能留意時間的缺席，任意放牧著自己的知覺，只為多嘗一口浩瀚的非現實虛幻。

Photo Credit: 華納兄弟

俐落的對白與演出，還有精工藝品一般的音樂與場景，再再反應出丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）身為導演，對於原作的癡迷與吸收，否則是無法將龐雜的故事背景，提煉成敘事氛圍來烘托，藉以勾勒遙遠未來的原始性——專屬《沙丘》的生態體系與人類輪廓。

至此，本應對立的元素（封建體制的太空未來），經由縫補，交融出動人的紋理，讓人既熟悉又陌生，雖冷冽卻不疏離，難以名狀的感官衝擊，讓人彷徨，卻又使人心醉魂迷；導演的修裁功力與平衡感，十足讓人敬嘆，就像一名魔法師從小小的黑盒子，召喚出無垠的太空，並以無窮的詩意來襯托、堆砌與雕磨。

《沙丘》這部電影的存在，正是人們總將電影產業視為魔幻工業的原因；也因此，它的魅人之處不在故事性的推進，而在情感面的渲染與扣人心弦，為此，不僅角色追求儀式感，整部電影都不斷著墨於此，只為提供相符原作的觀影體驗。

不過，這也是人們難以評論《沙丘》這部電影的主因，畢竟，要以文字捕捉住當中的詩意美學，僅靠壯闊、精彩、感動，或是震撼這些單薄的用詞，對比到電影本身帶來的豐碩、綿密與意味深遠，都顯得空洞、貧瘠且不夠精確。

若說有誰能夠完整傳遞，除了原作，實在沒有第二人選，甚者，原作的恢弘，又比影像來得龐大與廣袤，身為讀者，與其說埋首其中，不如說我們站在作者——這位巨人的肩膀上遙望星際、想像與哲思辯證的遼闊。

Photo Credit: 大家出版 沙丘六部曲【套書】

談回敘事本身，雖然進展有限，但預知夢的安排，除了在神格化主角之外，還揭示出潛在的故事分支，其中最為明顯的主題，無疑是自由意志與宿命的對壘。

若以心理學來切口，搭配開場的字卡來看「夢是來自深層的訊息」，相同佛洛依德（Sigmund Freud）的假設，夢景反應人的未知欲求，但再進一步放入榮格（Carl Gustav Jung）的論述，夢不只是個人潛意識的居所，更被集體潛意識召喚，換言之，夢反應個體的欲求，卻也藏著人類群體的盼望與信仰。

所以，就算夢能擺脫意識的箝制，卻不表示它只受個人主宰，甚者，因為跳脫意識，讓人難以明察，引導自我的夢，其實深受他人與先輩的影響，夢就像任意門，讓我們穿梭彼此的世界，卻也像臺時光機，黏合現在與過去的縫隙。若有人掌控了夢，他將成為世上最富有的人，獨裁世界的現實與虛幻，甚至時間，無論過去、現在或未來，都能按譜演出。

談到陰謀，姐妹會發展數千年的生育計畫，無疑是最縝密的操弄，旨在掌握夢景與現實，以創造符合自身利益的理想國度。

某種程度，正如保羅所言，就算頭戴王冠，局勢之下的個體，受限於割畫好的方格，再怎麼移動、掙扎都是徒勞無功，終局早已注定，所謂預知夢，根本不是上天之禮，而是削薄自主意志的日夜折磨，一種洗腦人的催眠手段。多麼諷刺，權能者不只豪取了現實，就連逃避的洞穴都要強奪。

當然，這一切都還有待評論，不管是電影的暗示或是保羅的猜想，到最後，也可能是一種誤導，抑或是一廂情願，正與邪本就是相對的概念，兩者之間存在著無限的光譜，落處不同的位置，就有不同的信仰。

舉例來說，就以最終決鬥一幕來思量，當時的保羅，預知之力從夢景竄入現實，並且給出「死去才能重生」的指示。首先，就象徵面，保羅確實得褪去純真來邁步向前，也因此，死去指得不是生命，而是人格面上關於童稚的逝去，此時的預知夢，反倒像是溫柔的提醒，推著保羅向著成長來前進。

可是，這也能解釋成保羅有效抵抗預知夢的操弄，避免自己的死亡，並且直面心中的殘酷，此刻的預知夢，其顯現的則是可能性，好比眾多路徑的一條分支；從此再套回心理學，阿德勒（Alfred Adler）相信夢是意識的延伸，日有所思，夜有所夢，碰巧成真的預知夢，其例證的不是神聖性，而是人的努力，一種保持毅力、堅守韌性就能美夢成真的相信。

Photo Credit: 華納兄弟

簡言之，這股神秘之力所企求的不是折磨，而是激勵，蓄意使用「命定思想」來散播恐懼與痛苦，以催發個人的抵抗意志，恰如卡謬（Albert Camus）一再強調的，面對生命的荒謬、徒勞與宿命，必須點燃反抗的姿態，才能輝映出人的存在與意義。

承前所述，這將翻轉電影的命題，保羅的英雄旅途，將不止於回應天命、成王稱帝，更關鍵的是他如何跳脫時代的巨輪，好貫徹自由意志的追尋與實踐，進而避免打造出另一座囚禁百姓的極權地獄。

否則，形式主義的推翻與革命，帶不來改變，換了中心在繞轉的宇宙，底層的人民依然活在思考的牢籠，繼續被人催眠與矇騙。彼時彼刻，預知夢代表的則不是未來，而是人的權力位階，用來呼應特定個體所握有的——心想事成的超然力量。

若此，眾人口中的救世主，換個角度來想，不過又是另一頭奴役人的巨獸。

最後，再次拉回榮格來看，雖然夢深受他人與先輩的影響，但有限度的自由意志，並不意味人的毀滅，相反的，集體潛意識的出現，就是人類演化上的自然進程，相似於基因突變，是人類突破現有缺陷的跳臺，讓人經由集體性的聚斂，達到超越，因而爬升至更高的維度，形成蛻變、轉化。

故此，夢不僅通往個體的整合，更還通往集體的補完與進化。某種程度，這將打破一神信仰的價值框架，人不用仰賴救世主，而是要依靠彼此的互助與砥礪，不再狂熱於政教合一，不再妄想神格化的英雄，本被抹煞的心智自由與演進，終有一天才能落土生根，綻放出層次飽滿的種族輪廓。

綜前所述，皆是筆者私自的假設與推論，故事究竟會如何發展，是否貼合原作的敘事主軸來推展，一切仍屬未知，但光是啟程就讓人躁奮不已，難以想像續走這一趟史詩旅途，還能迎來什麼樣的光景，磅礡也好，明媚也行，都讓人翹首企盼。

Photo Credit: 華納兄弟

總結

整體而言，美學氛圍上，《沙丘》打造出的感官體驗實屬上乘，堪稱一絕，即使這會犧牲原作內關於明爭暗鬥的狡詐細節，卻也創造出迷幻的沉浸感，促使觀眾不僅明白沙丘的美，還領悟到美是能感染靈魂，讓人沸騰。

踏入黑盒子的觀眾，將因見證傳奇的出世，而止不住內心的振奮、激昂與痴狂，甚至驕傲生而為人，不必受限於理智與意識的拘束，情感稜鏡的透光，就能引發知覺視野的變形、重組與擴張。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航