如果老師能早點提醒「運動內衣」的好，或許能避免更多少女放棄運動

文：奶力Force for Boob

回想小時候的自己，下課逮到十分鐘，就必定要往操場衝。更別說每週珍貴的體育課，老師們安排的各式活動：跳箱子、躲避球、障礙賽等等，更是令人殷殷期待的時光。吃過甜頭的我，不禁意識到十幾歲開始，就漸漸不愛參與這些遊戲了。絕不是不想，而是乳房開始發育後，跑跳時會經歷劇烈的疼痛。動作大一點時，胸部晃呀晃的，已成為男同學開黃色笑話的把柄：「大波霸」、「喜馬拉雅山」、「胸大無腦」，何不是替補我名字的代號了？

在青春期，孩子們對於性徵的好奇，或許無法、也不應該被掩蓋，但是隨之而來的羞恥、自卑，也應被正視。當乳房，一個重要的身體器官，成為同儕指指點點的標靶時，我想我們都有共識，是哪裡出了錯。除此之外，許多女孩和我一樣，因為活動時乳房晃動，導致我們身受疼痛，因此再也不愛運動、害怕體育課、厭惡自己的身體。

不過，有一種運動裝備，為的就是解決乳房晃動衍生出的種種不便——「運動內衣」。

穿錯內衣，是許多女性放棄運動的原因

愛爾蘭的物理治療師Siobhan O’Donovan指出，比起一般日常內衣，運動內衣更具包覆及穩定度，不僅能減低高達83%的乳房晃動、能保護肌肉功能及皮膚組織、也可以緩解背部和頸部的壓迫；英國樸茨茅斯大學發表的研究顯示，有四分之三的少女回報乳房晃動是他們放棄運動的主要因素。乳房晃動增加運動傷害的風險、降低呼吸頻率、簡短步幅，但在此研究中，只有十分之一的少女曾穿戴過運動內衣，更彰顯了男女在體育中的不公平。

台灣本地針對此議題的研究較少，但國外研究仍具參考價值。USA Triathlon的數據呈現，不分運動項目的男女參與度，截至十歲都是相同的。以跑者為例，14歲開始，女性跑者放棄繼續投入運動的人數，相較於男性多出了一倍。

Photo Credit: depositphotos.com

不分國界的少女們，甚至是職業運動員，都面臨著同樣的挑戰。一來，有些女孩和過去的我一樣，不曾聽聞運動內衣的存在，而被迫向運動道別。二來，運動內衣在某些地區屬於奢侈品，更受兩性不平等的框架影響，購買運動內衣的這筆開銷不被理解。

運動內衣和跑鞋、手套、頭盔等其他裝備一樣，對於特定的運動和某些體態的人來說，是必要且具保護作用的配備。在台灣，某些國小和國中的體育課本中有提及風險評估相關主題，甚至也提醒學生們要注意運動時乳房振動的不適感，但提議「穿戴運動內衣作為解決方式」卻不見蹤影。

小時候，沒有老師、家長、同學們和我說過有運動內衣的存在，或許是因為他們沒有這樣的困擾，也可能預設我應該要知悉。當時，我忍受了長時間的乳房疼痛，也近乎放棄體育活動、玩耍、參與的機會，更嫌棄自己的身體，認為乳房是人生的阻礙。

多年後，我才無意間發現了這個翻轉我生命的裝備。擁有運動內衣的我，重拾對運動的喜愛，嘗試各種不同的項目，不但大幅提升身心靈的健康，更找回應有的自信和強壯的權利。

體育老師的一句話，就可以讓很多事情變得很不一樣

乳房發育是青春期最前期的徵兆之一，雖可以讓青少年自行摸索，不過，眾所皆知的是，此年齡層的孩子面臨著許多的不安、不確定性、自我認同的挑戰。或許，一點小小的提示、預告，能夠讓她們知道自己不孤單。

若小時候，我的體育老師在授課「健康與生活」，或教導如何帶球上籃之前，用一句話提醒我們適當的裝備，包括跑鞋、運動內衣等之重要性，很多事情都會不一樣。簡單的一句：

「嘿，有些女同學的乳房開始發育後，運動時可能會不方便、不舒服，這時候可以考慮穿戴運動內衣來改善喔。」

就足以翻轉生命。這個議題處於教育、性別、健康的交界點，更纏綿著歷史和結構性的枷鎖，深信體育老師們正是推廣本訴求的關鍵夥伴。今年的教師節，我們誠摯感謝所有教育人員的努力和投入，也邀請您們花一點點時間，保護女孩們的身體，不讓她們有更多嫌棄自己的機會。

Photo Credit: skeeze CC0 Public Domain

強調運動內衣的功能和重要性，為的不是逼迫女孩們都穿上它，但若它的作用呼應了任何一位女孩生而為人的需求，她有權知道、也有權擁。校園教育越來越重視相互尊重、多元共融、兩性平權，我們都樂見這樣的趨勢，也盼持續檢視每一個人的需求和差異，呵護更多選擇的空間。

引用一句法國詩人馬拉芙（Stephanie Mallarmé）所說的，談論乳房有時挾帶的羞恥和彆扭，是種「遮掩的情色」。更因如此，我們應正當地照顧它、為它發聲。

奧運和帕運剛過不久，相信國人都深刻地體會到，運動是全世界通用的語言。它不僅可以是力與美的展現，也是不分年齡、種族的生活型態。體育應具有多元包容性，並容納所有人，盼望我們都能將自身作為有效的媒介，成就這樣平等的願景。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航