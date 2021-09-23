原本陪榜的張亞中變成主角，因為他是幾位候選人裡「最國民黨」的一個

文：羅慎平（國立屏東科技大學副教授）

國民黨內部向來內鬥內行，爭權奪利樂此不疲，對外又不能一致團結對外，更抓不住民心，總是給人一種扶不起的阿斗的印象，黨主席的選舉大概只有國民黨內的人是玩得不亦樂乎，對台灣絕大多數民眾而言是全然無感的。

今年的黨主席選舉，原本大家意興闌珊，懶得理睬，就是看朱立倫或是江啟臣誰當選而已，其他兩位——孫文學校總校長、台灣大學政治系教授張亞中，與前彰化縣長卓伯源——只是來陪榜的，根本沒有當選的可能。

但是，現在的情況似乎有點兒不一樣，一齣齣的戲碼出台，開始熱鬧起來，也將媒體和一般大眾的眼光拉回到這個百年政黨的身上，不論是好是歹，國民黨大概也有些受寵若驚的感覺吧！

這個轉捩點發生在國民黨內初選電視政見發表會之後。根據數家民調顯示，張亞中的聲勢暴漲；再加上幾天之後，國民黨中央擬將張亞中移送考核紀律委員會，打算以攻訐黨內同志，破壞黨的形象為由議處，引發軒然大波所致。

最終雖然不了了之，但對張亞中的聲勢卻起了大力提升的作用，甚至有些民調還預測張亞中可能當選黨主席，黨內各陣營也開始選邊站，有些人開始操作所謂的「棄保」——「棄江保朱」或「棄朱保江」，媒體人趙少康所組織的「戰鬥藍」也趁機來湊熱鬧，不論是江啟臣或是朱立倫，為了要讓支持自己的選票極大化，也向之擠眉弄眼靠攏過去，其諂媚的嘴臉實在令人不敢恭維。

媒體界也沒有閒著，針對張亞中開始玩起他們最拿手的遊戲：給他貼標籤。「紅統」啦、「賣台」啦、「中共同路人」啦......等等，各式紅帽子一應具全，唯獨對張亞中到底說了些甚麼，毫不感興趣。

張亞中的「孫文思想」，其實是幾位候選人裡「最國民黨」的一個

身為孫文學校的總校長，張亞中的政治高度無疑是超過了朱立倫和江啟臣二位。國父孫中山先生的思想，簡單地表現在國父遺囑之中，那就是「追求中國之自由平等……以及廢除不平等條約」。在孫中山先生的思想中，中國必須追求主權和領土的完整統一，擺脫「次殖民地」的命運，以《禮記禮運篇大同章》作為最高政治理想和建國藍圖。

相較之下朱江二位僅是談論2022和2024的選舉，看不到當初中國國民黨總理創黨之初衷，其器何其小哉？又有甚麼臉面擔任中國國民黨的主席？

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朱江二人或許會認為，如果不在選舉中獲勝進而掌握執政權，所有的理想終將成為泡影，這種看法實在是似是而非。

試看2008至2016馬英九執政的八年期間，他完成了甚麼值得後人留念的豐功偉績？一個「太陽花」就使得馬政府潰散敗亡，教育更無改革實績可言，徒留一個被稱之為文化台獨的課程綱要，對國民黨支持者來說，八年的完全執政有何用？

其次，從歷史上看，當初孫中山先生鼓吹國民革命創建中華民國之初，他有甚麼政治權力，却能從1895至1911的16年期間，推翻龐大老朽的滿清王朝，迎來亞洲第一個民主共和國。孫先生是靠選舉獲勝而有這千古功勳嗎？朱江二人及其支持者，到底有沒有讀過國父思想和中國近代史？他們對孫先生的三民主義能夠說得出一個概要嗎？

我們不禁要問，孫先生的思想以及他整個國家建設和民族復興的藍圖，今天對全體中國人，尤其是在台灣的中國國民黨來說，到底還有沒有價值？值不值得取精用宏，發揚光大？現在的國民黨袞袞諸公，誰能夠說得出來？如果說不出來，又做不到，那就不要再打著「中國國民黨」的旗號，免得污辱了你們的總理，也汙辱了中國國民革命的光輝歷史，更是對不起青天白日的黨徽，以及為此而奉獻犧牲的諸多革命先烈。

只要張亞中的票數足夠，就能在國民黨內產生影響力

凡是以中國國民黨黨員自詡者，不要以為你們跟著其他黨派的步伐就可以贏得執政權，或許只是癡心妄想。想想看，當選民看你國民黨跟其他政黨沒有什麼不同，那他為什麼要投票給你？反而落得一個「拿香跟拜」的笑話，當別人拳頭大的時候，還可以把你們打倒在地，踹上兩腳，過去被清算鬥爭的歷史那麼快就忘了嗎？

不要以為國民黨內哪個人有多大的影響力，就恬不知恥地靠攏過去，那只是沒有自信又自卑的表現。

說「戰鬥藍」，如果讓主其事者去選一個縣市長，他真的選得上嗎？事實上，新黨和親民黨在最盛時期，也沒有選出過一個縣市長來，而今天這兩黨連一個立法委員也沒有，這也讓「戰鬥藍」彷彿成為黨同伐異爭權奪利的代名詞。2019至2020年的殷鑑並不遠。

相較起來，張亞中的主張清清楚楚。人們給他穿小鞋、戴紅帽，黨籍民代和縣市長也害怕被扣帽子影響勝選之路，所以拼命攻擊他，跟他劃清界線，這是一個政客必有的表現，也不必太過訝異。

再者，如果朱或江其中一人當選，張亞中雖然落選但斬獲相當的票數，他在黨內的聲勢和話語權便不可小覷，新任的黨主席勢必也是一個弱勢的黨主席，所以有些「豬隊友」便想盡辦法修理張亞中，結果卻適得其反。以今日時勢觀之，不僅民進黨大權在握，民眾黨也在一旁虎視眈眈，擺出隨時可以取國民黨而代之的態勢；況且以民眾黨主席柯文哲早就有了一張競選總統的入場券。

無論誰當選黨主席，想要在2022年延續2018年地方選舉大勝的戰果，進而在2024年贏得總統和立法委員的選舉重返執政，可說是困難重重，以希望渺茫來形容也不為過。國民黨在強敵環視之下，團結都不一定會勝選，何況還搞內鬥？

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最不希望張亞中當選的人，可能是兩岸衝突下的既得利益者

往深一層看，最不希望張亞中當選黨主席的人，無過於民進黨與美國。因為張亞中如果當選的話，以他對兩岸關係的一貫主張，中國大陸可能會在黨對黨的基礎上與中國國民黨溝通，開創另一個平台，甚至簽訂某種形式的「和平協議」。果真如此，則民進黨在黨與政府對大陸溝通的管道都會被邊緣化，話語權也會落入張亞中和對岸的手裡，這是民進黨所不能接受之事。

民進黨或許可以祭出所謂的「國安五法」來對付張亞中，但如果都渴望和平、不願兩岸兵戎相見是民眾的共識，大家往和平共存的方向前進，民進黨難道會冒天下之大不諱，與兩岸人民為敵嗎？

對美國而言，無論是共和黨還是民主黨執政，操弄兩岸關係，尤其是「拉台抗中」，是目前最符合美國利益的作法。以台灣作為美國的馬前卒，對抗中國大陸；並掐住民進黨「表面抗中，暗中台獨」的要穴，讓台灣每年耗費巨額外匯，向美國購買價格昂貴的武器。用台灣納稅人的錢，去養活美國軍工產業和軍火掮客，政黨再向這批人募集競選經費，這是一本萬利的算計。

無論張亞中能否當選，兩岸關係是和是戰攸關亞太安全與國際和平。台灣人民與執政當局，應當盡其最大可能尋求和平共處之道，不應當與全體中國人為敵，因為這是我們承擔不起的代價。我們期待台灣的各個政黨和政客們，能夠認清倚靠外力終歸於虛空，千萬不要做歷史的罪人，不要將台灣拖入戰爭的滔天野火之中！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航