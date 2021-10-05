王永福《線上教學的技術》：疫情來襲，「資訊苦手」偏鄉教師如何從實體教室順利過渡到線上？

文：王永福

從讀到寫到線上——「資訊苦手」線上教學大進擊

王永福與林怡辰老師對談 2021年7月28日

林怡辰老師：《從讀到寫》《小學生年度學習行事曆》作者、資深國小教師

因為今年5月新冠肺炎疫情再度席捲而來，老師們被迫馬上離開教室、投入線上教學的環境。突然間必須面對鏡頭說話、只能通過網路連接學生，既陌生也不習慣，很多老師難免擔心，是不是得用高檔的軟體科技和技術才能夠做好線上教學。老師們的聲音，我們都聽到了。

除了「教學教練」，其實我還有一個身分：一名電腦玩家，不但玩電腦超過三十年，還是資訊管理博士候選人。我想，我應該可以整合線上教學技術，提供老師們參考。

為了更貼近教學現場，我特別邀請了擁有20年教學經驗、出版過兩本著作的林怡辰老師來到線上，進行了一場「資訊苦手」投入線上教學的經驗談。

福哥：據我所知，你是所謂的「資訊苦手」，卻很快就從實體教室過渡到線上，說一下你是怎麼開始投入線上教學的好嗎？

林怡辰老師（以下簡稱怡辰老師）：5月18日那一天，教育部下令全台老師必須盡快從教室授課轉成線上教學。對我這種一天都不想留下空白的第一線老師們來說，等於是當天接到命令，隔天就要進行線上教學。直到今天，我都還記得剛開始時那種混亂的場景：周邊的每一個老師幾乎都用不一樣的方式嘗試線上教學，但整體來說，大部分老師都採用先錄影再上傳的教學方式，再一邊到教育平台學習如何從事真正可以和學生互動的線上教學。

有些老師因為被疫情打了個措手不及，進度難免落後，都希望能到暑假再補課，但我打一開始就很篤定，一定要立刻就用線上同步教學的方式來授課，充分掌握孩子們的學習情況。

福哥：我自己當時也可以說親身體驗了這種混亂——因為我家裡就有兩個正在讀國小的女兒。5月19日那一天，身為家長的我，連某些老師的教室在哪邊都弄不情楚，知道的教室有些也連不進去，或者連上了卻聽不見老師的聲音；要不就是連上不久就突然斷訊，一陣忙亂後，下課時間就到了……

怡辰老師：因為我在偏鄉教書，很清楚有些學生家裡別說平板了，就連能上線的電腦都沒有，更別說視訊鏡頭和麥克風。所以，第一個存在我眼前的大難關就是：「怎麼讓學生們都能上線？」

還好，雖然有些學生家裡沒有電腦，對上網卻並不陌生，因為學校裡就有電腦教室，我也不斷引導他們接觸、熟悉多種軟硬體。而且，因為心中一直有種危機感，所以早在5月18日教育部的命令下來之前，我就在電腦教室裡手把手地教會學生如何連上授課網路，也讓每位學生記下自己的代碼了。

5月18日之後，我要解決的反而是城市老師想像不到的第一個大難題——讓家裡沒有連網設備的孩子從學校的電腦教室借一台回家。

有了電腦、鏡頭和麥克風，第二個大難題當然就是上網了。有些情況比較特殊的孩子，家裡連能上線的網路都沒有，唯一能上網的就只有家長的手機——只要家長出門上班，家裡就可能完全沒有網路了。這方面，部分孩子只好用家長的舊手機連網，有些則另裝網卡，總之就是見招拆招，一次解決一個問題。

還好，先前為了和每位家長都有最暢通、快速的連絡管道，我已經和每一位家長組成LINE群組，也因此得以一一解決不同孩子的不同問題。

福哥：看到這裡，老師們有沒有發現「線上教學的技術」很關鍵的一個重點？沒錯，就是早在開始上課之前，為了確定一切都能同步，不至於有人看得到畫面有人看不到、有人聽得到聲音有人聽不到，你就要先建立一個保證雙向暢通無阻的備用連繫管道。

怡辰老師：沒錯。不論是在偏鄉或城市，一聽到孩子不能上學、只能在家裡上課，家長多少都會心生焦慮或不想獨自面對麻煩。如果你有個方便、迅速、確實的互動通道，就算是不斷挨罵，也比大家都瞎子摸象好。

透過LINE群組隨時連繫，我甚至可以一次就讓好幾個問題相近的家長大大減輕焦慮，一次解決很多人同時面對的困難；孩子也不會一再煩擾家長，讓家長一個頭兩個大。

有了這種連繫管道，每位家長都能今天就知道孩子明天要上網做什麼，提早準備，不至於臨到上線才手忙腳亂。

福哥：但是也有老師會擔心，如果跟家長建立LINE或通訊軟體的連結，家長隨時傳訊息給老師，是不是也會造成困擾？

怡辰老師：我同意。所以我也會跟家長先說好，我回訊息的時間只到晚上7點，7點之後就是老師自己的時間。要讓家長知道老師不是隨時會回訊，有些時間傳訊也會打擾到老師。只要跟家長先溝通好，一般家長都能明白並且配合的。

福哥：解決了硬體及通訊管道問題後，怡辰老師又是怎麼決定使用哪個教學平台軟體的呢？畢竟你確實是個資訊苦手，是嗎？

怡辰老師：一開始，我當然也有點無所適從，不知道應該用哪個軟體才最恰當。上網找了很多資訊後，我得到了一個初步結論：既然學生最熟悉的搜尋平台是Google，就應該用Google Meet，再加上有共享Word的Google Classroom。同學遇上困難又一時無法解決時，最少都能把問題貼在Google Meet的留言區，課後或上課間隙我再來想辦法幫忙解決。

就像福哥常說的，不論你最後選擇哪個軟體來做線上教學，總之就是要能用最少的資訊技術來達到最大的教學效果。

為了這個「達到更好的教學效果」，我也照福哥的建議用了雙螢幕，有時還會加入手機。但是，一旦從實體轉到線上，教學上也得有相應的改變，才能克服線上教學的種種問題。

剛開始的時候，有些學校還是把線上當實體處理，要求老師照舊每一節課都要上；但經歷過的老師一定都知道，這樣線上授課其實效果會很差，孩子一整天可能有五、六個小時都在電腦前面，會很累。

所以，我的做法是放棄一節數學、一節國語、一節導師時間、午休時間……這種傳統的上課方式，然後重新排序；而且縮短上課時間，盡量抓核心重點來教學，多給孩子一些沉澱、思考的空間。

除此之外，上課時，你甚至要改變講述法的口吻、肢體語言、配合的教材……，才可能達到實體教學的效果。

福哥：這樣一步一腳印地打下線上教學的基礎後，我聽說你在線上教學的態度也不一樣？你實體教學會比較嚴格，但線上教學態度卻更溫和？

怡辰老師：對。實體教學時的我，其實是一個有點嚴格的老師，雖然也會跟著孩子談笑，但是他們都對我的一些規則很清楚；比如要求孩子聯絡簿上的功課要全部完成，要是有功課沒有寫完，我就會電訪家長。我最重要的兩個規則就是：一、如果你有困難可以來跟老師講；二、如果作業沒有寫完，隔天就要留下來完成才能放學。

第二點我會嚴格執行，最嚴重的時候，孩子甚至會在教室裡待到晚上8:30。當然了，這麼做之前我必須和家長先有良好的溝通，家長才不會覺得老師故意找他孩子的麻煩，而能夠很安心地讓孩子跟著老師的規則走。

轉到線上教學後，不但不可能留他們在教室寫功課，遇到的其他狀況也只會更多。

因此在教學原則上，我更重視確認孩子的狀況。即使他們不在學校，全部的孩子我都掌握得到，知道他在哪裡，有沒有正常吃飯，有沒有什麼人可以陪他聊；有點狀況的孩子，比如沒交作業，我都會刻意在上課時點他回答問題，如果他好好回答就加分鼓勵；願意提問的孩子，也一樣會給獎賞。這麼一來，他們就會覺得在這個線上的團體裡有歸屬感，相信今天的上課會很有趣。

福哥：對於程度稍差或投入感比較低的學生，怡辰老師採取了哪些線上教學策略？

怡辰老師：首先，上課前我就先做足確認的功課，比如：「好，各位同學，現在你看到的畫面是不是和老師一樣？有問題請舉手。」透過螢幕上的畫面，我很快能判別哪些同學的網速較慢，需要多給他們一點反應的時間。

其次，我會刻意放慢講述的速度，仔細觀察學生的理解狀況。我本來就了解每個學生的程度，知道誰的聆聽力差一點、誰比較容易走神、誰又有自嗨的習性……， 所以我會特別注意他們螢幕上的表情，一見到有人有點狀況外，我就會立刻放慢講述的速度，好讓他們很快跟上來。

另外，我也經常會在線上運用問答法，針對孩子的特性點他回答某些問題。每講完一小段課，我差不多就知道下一個問題該點哪一位同學來答，也早就想好他如果回答得好該怎麼做、稍差或意外的差又要怎麼回應，這樣就不會有上課上到一半途然卡住的狀況。

課後的檢討，當然也很重要。每天上完課後，我就會檢討先前問過哪幾個同學哪些問題，反應好不好，針對這些同學，我有沒有達到教學目標；如果沒有的話，明天就要從哪幾個開始，或是怎麼調整。

不論課前或課後，都是非常瑣碎又縝密的工作，所以剛開始的時候，我就好像走進迷霧裡，只能邊教邊學。最重要的，我認為還是老師自己對同學的了解和教材轉化。

福哥：除了這些，第一線的資深偏鄉老師還可能碰上哪些特別的問題呢？

怡辰老師：問題可以說層出不窮，比如遇到全台大停電、Google Meet有時會突然把某個學生或甚至我自己踢出來……，你都只能見招拆招，一次解決一個問題。幾乎每個狀況都是新的，都要從頭學起，所以有一陣子我會刻意跟其他老師錯開，然後把進度抓緊一點，稍微上快一點，互動的時間用非同步的網站等等。

最辛苦的，是和家長的溝通。

因為長期相處，學生的習性我都很了解，但是線上教學時，家長的不適應帶來的可是一個全新的局面。一開始，我就對家長說明每天固定時間上課，讓家長不會太擔心；接下來，我還會一次把一周的課表代碼——包括科任老師的和我自己的——全部放在網路上，希望做到「所有資訊都透明化」，還好，有時候有家長還會幫我回答其他同學家長的問題，所以絕大部分的家長都很清楚有哪些狀況。孩子的部分我都用Classroom，也一樣全部透明化，包括課表、各科的作業、各科上課的代碼、需要先做哪些準備……，小朋友全部都能很快就查找得到。

另一個比較麻煩的問題是「上傳」。在偏鄉地區，很多小學五、六年級的孩子是沒有手機的，因此拍照上傳便成了大問題。因此我從來不在第一時間就公布同學的上傳情形，免得沒有照相手機的同學深受困擾。最好的解決辦法，當然就是不強求同步，讓有困難的孩子等家長回家再補拍照、上傳；甚至把時間往後拖，星期六、日當家長更有空閒時再補拍、上傳。

福哥：這段期間裡，我最常聽到的老師困擾，就是線上授課時學生比較容易分心。這方面，我特別想知道怡辰老師的看法和對策。

怡辰老師：我其實沒有特別感受到這方面的問題。上課時我都很開心，因為不管我問什麼問題，隨機點一個學生都會馬上回答我，很少遇到楞在那裡的情況，可見他們並沒有因為是在線上而分心。

上實體課的時候，我沒有任何獎勵機制，因為我認為學生的學習是為了他自己，而不是為了我。可是，線上課的時候我就運用了獎勵機制，不管我問了什麼問題，被點到同學回答我也好，或者光是舉手，我就會用軟體幫那些同學加分。

沒錯，有些人總是比別人更難專注、更容易分心；這方面，我的做法是分組，而且看情形陸續微調，變化加分機制，比如說什麼狀況加1分、什麼表現可以加3分，哪種狀況可以一口氣加5分、10分。具體做法是，學生只要有反應就加1分，如果看得出來他對這個功課非常認真就加3分，要是他還幫助其他同學等等，我就可能加5分以上。

所以，從一開始他們就都非常認真。透過我自己的觀察，尤其是本來在班級裡面特別容易分神，或者是學習程度比較低落的孩子，我就給他多一點機會，他的得分會大大提高，讓他也享受得到高峰經驗。這一類的孩子，後來的專注力都會飆升。

福哥：身為擁有20年教學經驗、也逐漸跨越線上教學難關的怡辰老師，你會給其他老師什麼樣的建議？

怡辰老師：就像福哥說的，我們總是「要做最壞的打算和最好的準備」。不論疫情有多嚴重，線上教學都能幫老師和學生度過難關。而且，正因為這次的疫情，我的很多學生不要說線上學習，甚至都已經慢慢走向自學的道路了。所以，未來的線上教學我可能會用別的方式，比如把教材影像化或標準化，採取可以分批、可差異化的教學方式，讓我的學生有三個層次：自學的可以自己往前跑，中間的孩子就跟著老師的節奏走；這樣一來，可以省下很多時間，我就能有更多精力去運用更多方法輔助後面程度比較低的孩子。

我會特別關注那些家長經常不在身邊的孩子，照料他們的社交情緒、提供陪伴感。如果線上學習變成一種常態，這是我比較擔心的部分。

福哥：全台進入線上教學後，沒多久就到了暑假，減輕了很多老師和家長的負擔。但如果這一場「全國一起參加的超大型實驗」不幸成為遠遠超過一、兩個月的教育考驗，除了孩子的學業，恐怕我們也得和怡辰老師一樣，多多關注孩子們的心理狀態。

怡辰老師：回頭思考這個過程，我覺得最大的影響，第一個就是面對困境或外在危險的時候，你自己的覺知和身體的狀況，這比你的教學技術還重要。所以不管我自己也好，我的小孩也好，首先我要提醒所有教師，你的作息一定要維持正常，不要因為線上教學而弄得自己沒日沒夜。

另一個也很重要的課題是，你要聆聽自己腦袋裡的聲音怎麼說。我的意思是，你要努力覺知現在的狀況哪裡有問題，然後心平氣和地沉靜下來想想怎麼做最好。我相信，越是相對困難的時候做出的抉擇，其實才是真正成就你是怎麼樣的一個人的關鍵。

書籍介紹

本文摘錄自《線上教學的技術：快速上手的12堂必修課》，商周出版

作者：王永福

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬