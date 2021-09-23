狂丟上百封履歷都石沈大海？誤踩這三大地雷，投再多也等不到面試通知

文：Chloe

投一份履歷平均要等多久才會收到回應呢？隨著各公司行號陸續啟動年後徵才活動，並看著身邊說要換工作的朋友，一個個開始收到面試通知，卻只有自己遲遲等不到回應，內心是否感到特別煎熬呢？

其實投履歷沒回應，並不代表永遠沒有機會錄取，有時候只要多比別人做一些動作，就能幫助自己更快被企業主注意到。

每天投履歷卻都沒回應？可能發生以下三種原因

日前有網友在PTT提到，自己的學弟是觀光系畢業的，先前寄了62封履歷出去，包括：補習班助教、大賣場業務、飯店訂席、證券約聘、旅行社線控等多項職缺，通通都沒有收到半個回覆，只好轉為上網PO文，看其他鄉民們有沒有好的建議。以下就讓筆者來歸納幾個投履歷沒下文的可能原因：

1. 同一個職缺重複投遞履歷

其實多數時候，投履歷遲遲沒回應的原因，是因為求職者不小心踩到了一些履歷地雷，譬如最常見的「擔心用人主管沒收到自己的履歷，同一個職缺一直重複投遞」。尤其，當你都未更新履歷內容，只是重複寄出同一份履歷檔案，很有可能讓對方直接把你列入黑名單喔！

2. 該職缺競爭激烈，用人主管仍在篩選中

一般來說，當公司看到你的履歷，並顯示「已讀」狀態，有時候只是代表你的履歷進入初步審核狀態；又或者剛好這個職缺很搶手，天天都有超多求職者應徵，用人主管來不及一一回覆。

不過，照多數情況來說，若你的履歷順利通過第一步篩選，通常寄出履歷後的一至兩週便會收到面試通知了。

3. 履歷過度造假膨風，提早被淘汰

至於投履歷中最大的忌諱是什麼？那就是為了引起用人主管和HR的注意，無所不用其極的美化個人履歷，甚至是直接無中生有、造假工作經歷。

譬如之前在學生論壇「Dcard」上，就有一名女網友表示，自己最近想要面試行銷企劃的工作，卻因為上一份工作是牙醫助理，也沒有相關工作經驗，讓他連續面試10間都以失敗收場，不禁心生造假履歷的念頭，甚至直言「我可以編說在一間小的廣告公司上班嗎？」

而該篇貼文不僅引起網友一面勸退，筆者在此也要提醒各位求職者，其實有經驗的專業HR大多會做Reference check，也就是針對你的上一份工作做資歷審查。

因此，請務必謹記「凡走過必留下痕跡」的原則，舉凡你的工作經驗、工作尋找偏好、可能學習到的技能，甚至從勞健保轉出單的上一份工作投保薪資，就可看出你的投保時間有多久，即便再這麼想爭取這份工作，也千萬別造假工作經歷。

投完履歷建議要等多久？如何讓自己的履歷更快被看見？

當你屢屢碰上投完履歷都沒有回應時，不妨主動一點、積極向企業推薦自己，並可嘗試以下三個小訣竅，來提升人資對你的好感：

1. 不要傻傻空等，直接撥通電話詢問

由於現在的求職者都習慣用email投履歷，但有時候遲遲等不到面試消息，不妨直接撥通電話去詢問狀況。此外，通話中也請記得保持禮貌態度，別讓對方覺得你在質問他。例如可以事先表明：「您好，我是幾天前有投履歷的xxx，想冒昧詢問一下是否有看到我的履歷資料，不曉得有沒有機會前去面試呢？」

主動撥通電話，不僅可以顯現你對該職缺的積極度，其實最壞的結果也就是沒有面試機會而已。但同時也有可能因為這通電話，讓HR對你有了興趣，進而獲得面試機會。

2. 待業空窗期，持續大量投遞其他職缺

再者，加速找到工作的方法之一，其實就是要廣投履歷，畢竟多投一間、多一個面試機會。但這邊提到的投履歷方式，並非亂槍打鳥、每個職缺都投，而是要針對你有興趣的職缺，盡量投遞不同企業、產業，千萬不要因為一間公司等不到回應，就白白浪費時間空等。

3. 針對目標職缺所需的條件，加強專業能力

最後，現在也有不少企業主認為，學歷、證照其實只是佐證你有基本能力的輔助作用，他們更看重的反倒是你過去的實戰經驗、與團隊合作的整合能力等。因此，在還沒被錄取、轉職成功之前，不妨趁這段時間趕緊累積個人作品集，像是主動報名線上課程、自主參加相關的工作坊等，從這些經歷都可以看出你對於該產業、該職務的用心，也更能為你帶來加分效果！

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航