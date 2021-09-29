聯合國大會美中較勁：習近平批「民主改造」貽害無窮，拜登未提中國一字

美國時間9月21日，76屆聯合國大會（76th Session of the UN General Assembly）於紐約的聯合國總部正式登場。相較於去（2020）年因疫情以線上會議舉辦的聯合國大會，此次聯合國的193個會員國中，有約三分之二的國家元首親自抵達紐約參與大會，而剩餘的三分之一則延續去年線上的方式透過視訊與會。

而此次最大的看點，就是作為世界兩大強權的美中元首會針對全球局勢、議題去做出何種的詮釋和承諾。

拜登聯大演講強調「競爭」不尋求冷戰，未提中國一字

這場聯大演說，是美國總統拜登（Joe Biden）上任後於聯大的「處女秀」。他在發言中指出，美國會積極「競爭」，以價值和實力引領世界，為盟友挺身而出，抵抗「以大欺小」的行為，包含以武力改變領土、經濟脅迫、濫用技術或散佈假訊息。

但是，他特別強調：「我們不追求，我再說一次，我們不追求新冷戰，或是一個分裂成不同集團的世界。」

此外，他表示，美國準備與任何努力追求和平解決共同挑戰的國家合作，即便我們在其他領域充滿嚴重分歧，但若我們不共同應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、氣候變遷、核擴散等急迫的威脅，我們都將面對這失敗的後果。

並且，他表示，美國將會持續避免伊朗取得核武器，將持續與「伊朗核問題六國」（P5+1）與伊朗進行外交上的協商，並設法回到《聯合全面行動計畫》（The Joint Comprehensive Plan Of Action, JCPOA）中。同樣地，在朝鮮半島核武問題上，也將持續進行外交追求朝鮮半島無核化的目標。

針對阿富汗撤軍的決定，他表示，美國結束在阿富汗20年的衝突，未來將以持續的外交行動來開啟「新的時代」。他也在演講內容中強調：「美國的軍隊應該是最後，而不是優先手段，不應該被用來回應世界上我們看到的每一個問題。」

值得注意的是，拜登整場長達34分鐘的演講中未提「中國」一字，僅在談論到女權議題問題時提到新疆，且並未使用上任後持續使用的「種族滅絕」一字去形容。

習近平聯大演講批評「民主改造」、捨棄「零和博弈」

約在拜登演說結束幾小時後，中國國家主席習近平以提前錄製影片、視訊方式參與此次大會，發表名為「堅定信心，共克時艱，共建更加美好的世界」的演說。開頭，他先表示，今年是中華人民共和國「恢復」聯合國席位50週年，中國將隆重紀念這一歷史事件。

演講中，他表示：「一個和平發展的世界應該承載不同形態的文明，必須兼容走向現代化的多樣道路。民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。近期國際形勢的發展再次証明，外部軍事干涉和所謂的『民主改造』貽害無窮。我們要大力弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，摒棄小圈子和『零和博弈』。」

並且，他表示：「國與國難免存在分歧和矛盾，但要在平等和相互尊重基礎上開展對話合作。一國的成功並不意味著另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國共同成長和進步。」

美中在氣候變遷、抗疫上各提方案

而此次的美中領袖的演講中，拜登、習近平都分別針對抗疫和氣候變遷提出各自的方案。拜登在演講中指出，他將與國會合作，提高幫助開發中國家應對氣候變化的基金。

而這筆總額高達1000億美元的基金，是已開發國家在《巴黎氣候協定》（Paris Agreement）承諾，自2020年起每年要提供開發中國家的氣候變遷基金，但目前仍有大約200億美元的缺口。

拜登指出，他在4月時已宣布將協助開發中國家的公共國際融資加倍，「今天我很自豪地宣布，我們將與國會合作，把這個數字再次翻倍。」

在對抗疫情上，拜登在新冠疫情峰會（COVID-19 Summit）上，宣布美國將無條件對外均贈更多疫苗。

另一邊，針對氣候變遷上，習近平在演講中表示：「中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，這需要付出艱苦努力，但我們會全力以赴。中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。」

值得注意的是「不再新建境外媒電項目」，外界多將中國此舉視為對抗氣候變遷的重要一步。《美聯社》報導引用美國喬治城大學（Georgetown University）中國研究專家喬安那（Joanna Lewis）的發言，她指出：「這相當重大，因為中國是唯一剩下的海外煤炭出資國家，這個宣言也將終結其對於全球煤炭產業的支持，而這也是眾所期待許久的。」

此外，此報導也指出，中國2013至2019年，中國是其境外最大的煤炭火力發電的最大出資者，高達13％。隨者日本、韓國在今年稍早表示不再出資煤炭相關企業後，而中國此次的作為，能有效促使其他國家更重視氣候變遷的嚴重性。

對抗疫情上，他表示，中國將努力全年對外提供20億劑疫苗，在向「新冠疫苗全球機制」（COVAX）捐贈1億美元的基礎上，「年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗」。

《霧谷晶策》觀察，雖然美中先前針對氣候變遷的討論上並未達成任何共識，但從此次發表的演講內容，仍能看出美中兩國對於氣候變遷的重視程度。

平心而論，美中作為世界上兩個最大的碳排放國家，確實有必要以實際行動領導世界對抗氣候變遷，以此起到「領頭羊」的作用。此外，美中兩大強權此次在氣候變遷議題上都釋出善意，勢必有助於在10月底於英國格拉斯哥舉辦的聯合國氣候變遷大會（COP26）前營造正面氣氛，替可能取得共識或進展鋪路。

美中兩元首聯合國上各自降低姿態？

《霧谷晶策》分析，就這次美中兩元首的談話內容來看，雙方並沒有像75屆聯大來的「針鋒相對」。相反地，雙方相對將重點擺在近期全球重大議題的討論（如：阿富汗問題、氣候變遷、新冠疫情等）上。並且，雙方都認同在國家利益的分歧下，仍會試圖去應對全球性的挑戰。

《美聯社》的一篇報導標題指出，拜、習此次演說都選擇較「溫和」的發言，但《霧谷晶策》分析，對比上屆的發言來看，僅拜登明顯較川普溫和，因為上屆聯大演說，川普可是提了中國12次，且內容不僅批判中國控管疫情失敗，更直稱「中國病毒」。

但是，若細看習近平這兩屆聯大的發言，其內容重複的重點部分不少（如：不尋求冷戰、不稱霸、反對零和博弈等），且在用字和觸及議題上，兩次發言內容的強硬程度其實差異不大。

綜觀來說，雖說雙方談話內容中不免能看出彼此的影子，但都是「點到為止」，並未細談。實際上，雖然雙方在眾多議題上分歧巨大，但目前在對全球重大議題（氣候、疫情）的看法是逐漸趨近的。不過在現今雙邊關係惡化的情況下，實際要如何合作，仍待觀察。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航