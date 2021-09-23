台灣新生兒十分之一體重過輕，應配置專責人力全面強化追蹤

文：陳秀玲醫師（台灣新生兒科醫學會前副秘書長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院新生兒科主任暨新生兒加護室主任）

台灣少子化問題不容忽視，在積極搶救低生育率的同時，重視及把握兒童成長、重要發展的機會窗口時不我待，為使兒童成長為國家倚重的生產力，政府應積極促成家長配合公衛社福體系，進行極低出生體重兒（＜1,500公克）追蹤，及早於黃金時期有效降低發展遲緩、罹患疾病等風險，主動保障每一位兒童健康成長的權益。

每十名新生兒就有一個寶寶體重過輕

根據國健署108年出生通報統計，我國出生體重低於1,500公克的新生兒，佔總出生人口的0.95％（1,667人）、介於1,500-2,499公克的新生兒，佔總出生人口的9.29％（16,353人），等於約十名新生兒中就有一名體重過輕問題，其中低於1,500公克的新生兒，比一般足月兒在認知、語言與動作發展上較易發生遲緩情形，需依賴較多醫療照護與追蹤治療，一般建議至少於矯正年齡六個月、一歲、兩歲及五歲時做定期回診，以及早發現、及時轉診，達到早期療育功效。

現行極低出生體重兒追蹤上，已有早產兒基金會與各區域合約醫院合作，特聘個案管理師主責進行聯繫、定期安排回診追蹤，並申請健保給付；在政策面上，政府已於今年實施的「優化兒童醫療照護計畫」中，預計分區規劃數個低出生體重兒追蹤關懷中心、建立低出生體重兒追蹤登錄專區系統，以增進極低和低出生體重兒全面性的追蹤照護。

政府應更積極、主動介入，確保新生兒健康

而為達成全面追蹤之目的，同時強化及鼓勵家長配合追蹤，政府應思考如何更積極、主動介入，確保體重低於1,500公克的新生兒，能夠確實得到應有的協助，避免錯失矯正年齡，造成語言、智力及行為上的發展遲緩。為此，筆者建議，政府在規劃追蹤關懷服務的同時，亦需將專責人力的規劃納入考量，透過專責人力與醫療單位的配合，不僅能確保體重低於1,500公克的新生兒得到良好的醫療照護，在追蹤關懷及協尋失聯個案的實務上，亦能提供更加完善的服務，並逐步縮減政策溝通與社會參與間的差距，積極確保每一位極低出生體重兒健康成長的權益。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航