一款看似清雅閒散的遊戲《江南百景圖》，為何引發震嚇全中國遊戲業的自我整肅風暴？

文：Satoman

說到近日遊戲業最火燙的新聞，莫過於中共對自家玩家與廠商的風暴式的管制措施。先是對未成年玩家進行監管禁玩，導致業界龍頭騰訊股價雪崩式崩跌。之後則是官媒帶頭痛批遊戲「竄改歷史」，讓業界以秋風掃落葉之勢開始了一連串的自肅。本文所指的「文化大革命」便是後者。

在習近平領導下的中共對遊戲業動手動腳並非第一回，但官媒帶頭狠批導致業界全面性的自肅這倒是第一回。雖然「文化大革命」的標題有點聳動，但筆者認為這次對玩家和業者來講，的確是面臨一個文革等級的自肅風暴。

風暴的開端

此自肅風暴起於一款名為《江南百景圖》的遊戲。

《江南百景圖》為一款以明朝為背景的中國古風的模擬經營遊戲，以讓玩家可在手機裡經營古色古香的中國江南市鎮，並與各式各樣的歷史人物互動為賣點。其畫風清雅中帶了點逗趣，在琳瑯滿目的手機遊戲市場中有著相當的獨特性，對喜歡中國風格與經營類型遊戲的玩家來講相當吸睛，筆者的熟人中也有不少玩家對此遊戲相當投入。

但就是這麼一款看似清雅閒散的遊戲，竟然引發了震嚇全中國遊戲業的自我整肅風暴。

《江南百景圖》微博超話截圖

肉袒牽羊

肉袒牽羊此成語出自《左傳》：

鄭伯肉袒牽羊以逆，曰：「孤不天，不能事君，使君懷怒，以及敝邑，孤之罪也。」

後世便以肉袒牽羊表示投降之意，算是一個考試不會考的冷門成語。而在《江南百景圖》中就有這麼一名裸著上身、牽著羊的角色。如果這個牽著羊的角色是一般人也就算了，可是偏偏這個牽著羊的不是別人，正是那個一日金牌獲取紀錄保持人——背後刻有盡忠報國四字的民族英雄岳飛。

這下可糟了。誰牽羊都可以，就是民族英雄不能牽羊，更別提他們還讓岳飛裸上身秀出精壯的肌肉，完全符合了「肉袒牽羊」的形容。儘管遊戲官方之後解釋他們是依照生肖去排人物搭配的動物，但在中國小粉紅式的「愛國情操」下，這辱華嫌疑已經跳到黃河都洗不清了。

問題還不是只有岳飛光著身子牽羊，這遊戲另外還有秦檜（易名為秦南歸）。可是秦檜等級為天，岳飛卻因為是登入贈送的角色所以等級是閒人。這一比之下又讓小粉紅們紛紛怒髮衝冠憑欄處。

中國官媒央廣網隨即發文痛批此遊戲人為「加工」歷史，並要求主管機關對「跑偏了」的遊戲「零容忍」。知曉問題大條了的《江南百景圖》隨即移除了岳飛與秦南歸兩名角色以示順從，但中國玩家與業界要面對的暴風雨才正要開始。

手機遊戲《江南百景圖》，椰島遊戲發行

遊戲「加工」了什麼歷史？

中國整肅遊戲歷史要素通常著重於三個方面，一個為上述的辱華，正所謂「辱我中華（ㄍㄨㄥˋ）者雖遠必誅」，自家的遊戲還敢辱華豈不是不給黨面子了？該死該死。

剩下兩個方面其二為過於暴露的服裝，這和民主國家中那些「我要怎麼教小孩？」系列的無能家長有著異曲同工之妙。至於其三呢，那便是歷史人物的「性轉」，通常是將留著鬍子的大叔轉化可愛的美少女，但偶有例外。

遊戲業界性轉風潮的興起

說到歷史人物性轉的風潮，那起始點自然是在無所不為的日本。

2004年，知名遊戲公司的TypeMoon的大作《Fate／stay night》風光上市，此現象級的成人文字冒險遊戲當時席捲了整個御宅界，愛好者們無不對其深奧的世界觀設定與高潮迭起的劇情深深著迷。甚至到了17年後的今日，《Fate／stay night》與TypeMoon世界觀相關作品仍是日本最為賺錢的二次元IP之一。

而說到《Fate／stay night》的經典之處，那就不得不提本作的第一女主角Saber。她的真正身分正是不列顛的古代王者亞瑟王。當然，是性轉過的。

另外，2006年底由ALICESOFT製作的成人戰略遊戲《戰國蘭斯》中則是出現了性轉換過後的上杉謙信等日本戰國武將。

儘管上杉謙信女性說在日本有著一定程度的影響力，但光明正大地將越後軍神以女性的身分推出這也倒是第一次。《戰國蘭斯》因為其遊戲性與故事性兼具而獲得相當的好評，也開啟了之後成人遊戲業界一系列的「萌化」日本戰國武將的風潮，例如於2008年推出的《戰極姬》等等。

另外於2007年發售、由BaseSon開發的成人文字冒險遊戲《戀姬†無雙》則是一口氣將所有漢末三國的30多名武將一起性轉為美少女，從此開創了一個歷史人物全面性轉萌化的濫觴。

隨著遊戲隨著智慧型手機的盛行進入了手機遊戲的時代，原本只在成人遊戲界——也就是俗稱的裏界盛行的性轉文化一口氣向表界反攻，在《Fate／stay night》改編的《Fate／Grand Order》的帶領下，歷史人物的性轉浪潮可說是勢不可擋的襲捲了手機遊戲的開發商們。

當然，中國以手機遊戲為主的代理商與開發商們也不例外，甚至可說是有過之而不及。性轉過後的歷史人物由長滿鬍子的大叔變成了可愛的女孩子，角色魅力輕鬆簡單的一下子就提升了好幾倍，也正好配合了手機遊戲的速食文化。沒過幾年，中國市面上隨處可見以姓轉人物為號招的手機遊戲。

但這下就輪到黨不開心了。

中共的整肅、二次元產業領頭羊的挫敗

早在數年前，中共便對遊戲業界的性轉風潮做出一波整肅，例如《王者榮耀》便被新華社發文批判歪曲歷史，隨後該遊戲性轉的刺客荊軻被改名為阿軻。而當時的整肅也動到了於中國營運的《Fate／Grand Order》，其作品中性轉過後的唐三藏被改名為西行者避嫌。

說到中國版的《Fate／Grand Order》，這款遊戲正是中國二次元產業領頭羊嗶哩嗶哩的最大金雞母，甚至嗶哩嗶哩能於美國納斯達克風光掛牌上市都是靠著中國版《Fate／Grand Order》提供的巨額營收。雖然其表面上是影音網站媒體，但實際上卻是靠著營運手機遊戲賺取利潤。

而最近的整肅，受傷最深的也是中國版《Fate／Grand Order》。

中國版《Fate/Grand Order》截圖 圖左為正常卡面，圖右為「河蟹」過後的卡面

一夜之間，變成卡背與編號的中國英靈們

噩耗（對中國玩家來說）來得猝不及防。中國版《Fate／Grand Order》於9月14日先是宣布更動角色武則天的相關內容，其武則天的名稱被隱藏，卡面則是變成了通用的卡背。

隔天15日，中國《Fate／Grand Order》營運方先是將遊戲直接下架，之後又宣布了將會追加12名角色做出類似處理，並且連名稱都改為代號，從根本上讓角色原型消失。此消息一出，中國玩家可說是哀鴻遍野。有人批評營運方嗶哩嗶哩，也有人痛罵無辜的《江南百景圖》，還有人將問題牽拖為台灣人的詭計，自嘲愚人的玩家也大有人在。

可悲又可憐的是，廣大玩家之中無人直接敢對中共做出批評。

中國版《Fate/Grand Order》官方公告截圖

中共在怕什麼？

難道中共真的害怕一群被剁掉命根，轉化為美少女的中國偉人嗎？不，他們真正害怕的是「易讀的歷史」。

遊戲可說是吸收歷史知識的最簡易的途徑。和生冷的課本不同，遊戲能輕鬆的將玩家引入另一世界之中，親身參與歷史事件、與歷史人物一同冒險、對話。

若不是日本光榮製作的三國、戰國遊戲，由何來那麼多人能輕鬆的將三國武將和戰國大名倒背如流？玩家能在遊戲中目睹赤壁滿江的烈焰，也能與真田幸村一同於真田丸中力抗德川幕府……雖然比不上親身經歷，也不一定是百分之百的正確歷史，但絕對遠比照本宣科的歷史課來的銘心。

那如果……有人在遊戲中參與了抗戰期間的八路軍偷雞摸狗、搶奪民脂民膏的歷史呢？

以《Fate／Grand Order》來舉例，便有中國玩家在事件後緬懷秦良玉，認為是遊戲才讓他認識這名中國女將軍。而秦良玉，正是因為參與了明末對抗流寇的戰役，因而受到尊崇流寇為祖師的中共的封殺。關於此事，若有興趣可參考以下拙作。

力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可柰何，虞兮虞兮柰若何？

西楚霸王項羽的膾炙人口的《垓下歌》，若是以中共邏輯將會敢為以下文字。

力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可柰何，暗匿者230兮暗匿者230兮柰若何？

喔抱歉，是狂戰士226的《垓下歌》。

請問竄改歷史的是遊戲，還是中共呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航