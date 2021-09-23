網購人口暴增但經濟未見起色，疫情下的東南亞將無法再走「清零政策」

根據臉書在今年8月底釋出的一份報告，自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發以來，東南亞6個國家（印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南）的網路購物人口增加了7000萬；該報告預測，東南亞網購人數會在2026年達到3.8億，而在東南亞多國因疫情實施嚴格封鎖政策後，FoodPanda、Grab、Gojek的外送服務也持續成長，不過亞洲開發銀行（Asian Development Bank ）本月13日的一份報告則指出，基於COVID-19肆虐和疫苗的覆蓋率不足，東南亞的經濟將逐漸落後於其他區域。

東南亞數位經濟體持續成長

臉書這份報告主要是針對印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南6國超過1萬6000人進行調查，報告指出，隨著東南亞多國以封鎖政策減緩病毒傳播後，電子商務、食品配送和線上支付成為主流，預計到今年年底，東南亞的「數位消費者」將達到3.5億，15歲以上的人口會有超過70%在網路上購物，報告也預測，東南亞的網購人數在2026年將達到3.8億。

報告也指出，東南亞最大經濟體印尼的數位消費者預計將成長15%，從2020年的1.44億增加到2021年的1.65億。

英國商業雜誌《The Drum》報導，臉書的東南亞副總裁班傑明（Benjamin Joe）表示COVID-19疫情持續推動著東南亞民眾使用網路，「對新舊品牌而言，這些轉變表示需重新思考傳統的電子商務體驗，並找到創造性的方法來激發和與線上客戶建立聯繫」。

貝恩策略顧問（Bain & Company ）合夥人Praneeth Yendamuri也補充：「東南亞無疑將超越中國，成為亞太地區成長最快的數位經濟體，網站成交金額 (GMV) 成長了將近80%，我們預計未來五年將會再翻一倍。」

Photo Credit: AP/ 達志影像 疫情之下的印尼Gojek騎士。

亞洲開發銀行報告：疫情封鎖政策影響東南亞經濟成長

雖然東南亞數位經濟前景看好，亞洲開發銀行（Asian Development Bank ）本月13日發布一份報告則指出，基於疫情期間的封鎖政策和COVID-19疫苗的低接種率，東南亞的經濟成長將逐漸落後於其他區域，而亞洲開發銀行也下調了對東南亞的經濟成長預測。

亞洲開發銀行對東南亞2021年和2022年的區域成長預測，分別從4月份的4.4%和5.1%，下調至3.1%和5.0%；報告中指出：「東南亞的復甦將比先前預期的要慢得多，該區域的11個經濟體中，有9個經濟體的成長率低於預期，其中泰國從4月份的3%下降至0.8%，印尼從5%下降至3.5%，馬來西亞則從6%下降到4.7%。」

根據報告內容，越南是2020年唯一一個東南亞經濟維持正成長的國家，但2021年的經濟成長已從4月份的6.7%降至現在的3.8%，目前仍處於政治危機中的緬甸，今年的GDP（國內生產毛額）大幅減少了18.4%，而目前在疫苗接種覆蓋率達四分之三以上的人口的新加坡，將會隨著全球經濟的成長而獲益。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年6月7日，泰國巴吞他尼府 （Pathum Thani）為民眾接種新冠肺炎疫情。

經濟受影響，無法再走「清零政策」

因著無法再承受疫情對經濟的影響，東南亞各國目前也正逐步取消封鎖政策，《彭博商業周刊》報導，不管是越南、馬來西亞的工廠，馬尼拉的理髮店或新加坡的辦公大樓，目前都正在重新開放，以尋求在遏制病毒與保持人員和資金流動之間取得平衡。

除了國內經濟難有起色，也影響著設廠在東南亞的全球企業，例如豐田汽車公司在內的汽車製造商大幅削減產量，服飾業Abercrombie & Fitch Co.也表示情況「超出了我們的控制」，而除了全球供應鏈受到波及，東南亞各國的旅遊業更是一片低迷。

一名在泰國普吉島開設潛水學校的Jean Garito就對《CNN》表示，中小企業迫切希望邊境重新開放，因為他實在不確定泰國的旅遊業還能撐多久，他說道：「如果政府無法在短期和長期內補償企業的損失，那麼是的，如果他們不完全重新開放，我們都注定要失敗。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年4月，泰國普吉島（Phuket） 在疫情中顯得冷清。

而在東南亞各國不得不放棄「清零政策」（zero-Covid policies）下，也有專家警告，在低疫苗覆蓋率和廣泛使用科興在內的低效疫苗前提下，開放封鎖可能也會導致一場災難。

美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃延中（Yanzhong Huang）就表示，如果高效COVID-19疫苗的接種率依舊低落，解除限制可能會讓東南亞的醫療體系不堪重負，「你會看到重症病患激增，接著加護病房額滿，病床、呼吸機都將面臨短缺的挑戰。」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 照片攝於9月15日，當時位於馬來西亞蘭卡威的免稅店仍舊關閉中。

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核稿編輯：杜晉軒