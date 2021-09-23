中國忽然抵制台灣蓮霧與釋迦當然是政治問題，跟鳳梨一樣走「魯梁亡國記」套路

文：農藝女孩看世界

太多人來問蓮霧跟釋迦的情況，本站在此快速點評：中國忽然在中秋節宣布抵制台灣的蓮霧與釋迦，造成農民恐慌。原本抽檢釋迦、蓮霧合格率將近百分百，不合格率僅有百分之零點多，依照國際貿易慣例，倘若驗出介殼蟲，經熏蒸處理依舊可通關，怎會在中秋節忽然宣布禁輸？

中國選在中秋節忽然宣布抵制台灣蓮霧與釋迦，當然屬於政治問題。

此次的「太平洋臀紋粉介殼蟲」分布在亞洲多國，包括台灣、中國、越南等地，在水果表面就能處理，並不是在果實當中。中國此舉完全不管國際貿易慣例也不管WTO規範。台灣當然該向WTO爭端解決機制提出訴訟。

就本站觀點，這與鳳梨一樣，依舊屬於「魯梁亡國記」的套路。

台灣水果外銷常年無法徹底的產業升級與國際規格完全接軌（運送溫度紙箱擺放規格等等各種細節）就是因為長期賺中國快錢的緣故。被中國抵制，有時反而因禍得福，鳳梨是如此，逐漸地走向國際化的運輸規格，其他水果也是。

Photo Credit: 中央社

原來中國抵制什麼，什麼就變成熱銷商品。

鳳梨今年因為外銷市況過熱，農民急著換現金，日本也實在太捧場，後來甚至賣日本賣到某些供應商找不到適當的鳳梨，就連太綠太酸的也出貨，或是運送溫度不對，造成果肉黑心的例子也是有。

這些零星案例都是警惕，表示台灣產業升級（品管SOP）趕不上國際支持。台灣水果外銷各面向還有進步的空間。國際支持我們，我們自己也要更爭氣，提供更好的品質與穩定的貨源，貿易信用才會長久。

此外，台灣鮮果外銷還面臨海運挑戰，今年航運塞港延遲情形頻傳，若銷往其他國家，勢必要克服船運問題，另釋迦外銷有冷凍案例，或許也是避免檢疫障礙的方法，若製成加工品可更加延長架上壽命。

蓮霧的案例，以屏東來講，也有精品等級外銷加拿大市場，中國以外的世界其實很大，台灣水果當然可以不仰賴單一市場，走向國際世界賺錢，就看我們自身的產業升級要做多少努力了。

今年大家可以多吃蓮霧來幫助自家農民，釋迦不管單吃還是做成冰淇淋都非常美味，自己的水果自己挺。中國不買我們買，一起幫台灣優秀的農民加油。

補充數據

台灣釋迦種植面積5500公頃，一年產值43億元，外銷1萬5000公噸，有1萬3000多公噸到中國，占台灣總產量兩成。

蓮霧種植面積3000公頃，產值33億元，外銷將近5000公噸，其中賣到中國4700多公噸，占台灣總產量一成。

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本文經農藝女孩看世界授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航