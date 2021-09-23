台灣正式申請以「台澎金馬個別關稅領域」名義加入CPTPP，中國已在16日提交申請

中國商務部16日宣布，已向紐西蘭提交申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的書面信函，讓同樣極力爭取加入的台灣備感壓力。經濟部今（23）日表示，台灣已正式遞出加入CPTPP的申請，是台灣繼加入WTO之後，於爭取加入國際經貿上的另一大步。

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國退出後現由日本主導，目前有墨西哥、日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南、秘魯、馬來西亞、智利、汶萊等11個會員國。中國也在本月16日正式提出書面申請，有望成為潛在會員國。

CPTPP成員國人口規模將近5億（占全球7%），總GDP超過11兆美元（占全球13%），貿易值占台灣貿易總值超過24%，對我參與區域經濟整合十分關鍵。

中國遞交申請後跟著加入？行政院：此時是最好的時機

行政院政務委員鄧振中說明，申請書已由駐紐西蘭代表陳克明親自送交到紐西蘭外交貿易部，紐西蘭是CPTPP的存放國，負責將申請書轉給其他的會員國。

台灣是沿用參加WTO時的名稱「台澎金馬個別關稅領域」申請加入CPTPP，為什麼不使用「台灣」的名稱來申請？鄧振中強調，台灣是一個主權獨立的國家，有自己的名字，但台灣過往是以「台澎金馬個別關稅領域」參加經貿協定，是爭議最少、最小的，與紐西蘭、新加坡簽訂自由貿易協定，也是使用這個名稱。

鄧振中表示，台灣申請加入CPTPP是加入WTO後更重要的作為，CPTPP比WTO涵蓋範圍還要廣，包括電子商務、勞工、環境保護、中小企業等政策，勢必未來是引導國際規範的重要力量。為了使台灣的經貿政策跟上世界潮流，強化產業鏈結，總統和院長在2017年CPTPP生效後宣示參加的決心，各部會已經做好相關修法工作，也透過個別場域爭取各國支持，國內工商業團體都清楚表達，希望台灣能儘速加入CPTPP，衡量後覺得現在是加入最好的時機點。

台灣是否因為中國申請加入，不是早一點加入？鄧振中坦承，選擇這個時間點申請，是因為美國在2017年退出CPTPP的前身TPP（跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議）後，有一段時間由日本帶頭主導，於2017年TPP轉換成CPTPP，台灣也自那時開始，開始密集的和各會員國做諮商。恰逢今年主席國是日本，台灣與日本一直來往密切，國內很多團體組織呼籲政府趕快提出申請，認為現在是個最合適的時機點。至於中國提出的時機點，鄧振中表示，中國有他的考慮，與台灣申請沒有直接關連。

中國如搶先台灣加入CPTPP，是否排擠台灣加入？鄧振中坦言，中國在國際上一直阻撓台灣的國際活動空間，如果中國先入會，台灣的入會案當然會有相當的風險，不過CPTPP談的是各國的體制、開放、是否遵守協定的內容，台灣與中國是兩個不同的體制，台灣是非常完整的市場經濟，有民主法治做基礎，法規一切透明，應就不同的案子審查各國實質條件是否符合要求，不該把不同案子有所牽連。

想加入CPTPP，台灣仍必須面對2大挑戰

外界指出，台灣如想拿加入CPTPP，仍必須面對日本核災區食品、農產品限制等2大挑戰，加上美國和歐盟近日相繼表態，將解除對日本福島食品的限制，台灣是否會為了加入CPTPP跟進解禁？如果解禁，是否違反公投決議？

鄧振中說明，日方對於這個問題相當關切，CPTPP下一個階段和個會員國談判，如果日方提出這個問題，當然需要面對，去處理。不過鄧振中也強調，處理過程會根據科學證據，國際規範，也會顧及人民安全，談判過程應該能妥善找出一個方法處理這個問題。也強調，福島食品不代表核污染食品。

至於台灣是否為了加入CPTPP，鬆綁農產品進出口限制？鄧振中則強調，台灣與各國交往良好，這是台灣的特色，台灣的產業絕大多數有很強的國際競爭力，也是台灣的優勢，將在後續談判過程中，了解各國的需求，做出好的方案。

申請流程方面，遞交書面申請後，將有入會前之諮商，處理雙方關切的議題事項持續進行協商，看每個國家對台灣有哪些關切的事項、逐一處理，接著將有部長會議同意入會申請，並成立談判之工作小組進入正式談判，提出各項開放措施，部長會議採認談判結果，申請國完成入會程序。不確定預計多少時間完成，像是今年2月2日提出申請的英國，也進行了好幾個月的談判。

對於台灣申請加入CPTPP，日本外務大臣茂木敏充也表達歡迎，強調台灣是日本「極為重要的夥伴」，擁有法治等基本價值觀，日本方面歡迎台灣提出入會申請。不過茂木敏充也表示，CPTPP在市場准入和法規都有相當高的標準與要求，對於已經申請加入的國家和台灣等經濟體是否做好準備，可以滿足CPTPP的要求，有必要確實地加以判斷。

台灣申請加入CPTPP的消息一出，當晚中國官媒《環球時報》即以「搗亂！」為標題報導，引述國台辦發言人朱鳳蓮的話，強調台灣參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提，堅決反對中國的邦交國與台灣商簽具主權意涵和官方性質的協議。

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核稿編輯：翁世航