什麼是「次世代」？看SSD如何塑造遊戲進化史

去年11月，Sony和微軟發佈其最新的家用遊戲主機，帶來一系列全新遊戲與功能，更象徵「次世代」一詞的回歸。以往「次世代」常用來量化不可數的事物，沒有固定標準規範遊戲畫面中需要有多少數量的多邊形，才可以使遊戲符合「次世代」的標準。「次世代」是在形容一種感覺，一種整合商業、藝術與程式而且無法比擬的虛擬體驗。

在過去，運算處理能力主宰「次世代」的定義。90年代是Blast Processing和位元數量決定何謂「次世代」，但到了21世紀，「次世代」的討論轉移到CPU和GPU上，晶片的時脈速度有多快？它有幾個核心？記憶體的儲存空間有多少？答案很明顯，越好的遊戲需要越快的運算處理速度，於是一場爭奪最快、最強大運算處理能力的遊戲主機競賽就此展開。

不過，隨著Sony PlayStation 5和微軟Xbox Series X/S的發佈，這場競賽可能到此為止，因為最受矚目的元件不再是任何類型的處理器，而是SSD。雖然運算處理能力對於渲染和模擬遊戲世界很重要，但隨著遊戲檔案大小的增加，運算處理能力的重要性反而下降。現代遊戲需要如閃電般的速度傳輸大量資料，而這正是SSD的用武之地。為此，現今開發人員正打造快速、一致的高品質產品，遊戲雜誌Eurogamer在最近的一項研究報告中也指出，SSD最多可減少62%遊戲載入時間。

SSD的快速普及使整個產業發生重大變化。SSD不只改變遊戲的製作方式，也影響人們玩遊戲的方法。

SSD如何改變遊戲開發？

首先，要先了解快閃記憶體如何改變遊戲產業的主機。2017年3月發佈的Nintendo Switch是第一款採用快閃記憶體的家用遊戲主機，Switch配備的快閃記憶體讓用戶能夠隨處搬移主機，或連接電視以享有傳統家用遊戲主機的體驗。SSD的小尺寸和便攜性解鎖了全新且彈性的遊戲體驗，推出至今Nintendo Switch在全球銷量已逾 7000 萬台。

Sony和微軟在其最新的遊戲主機中配備了SSD，這項決定對於遊戲主機有許多好處。Western Digital產品應用工程總監Jun Liu指出，由於SSD尺寸小，PS5和Xbox Series X/S能夠有更多的散熱空間，主機運轉也可以耗費更少的電力。SSD 所省下的空間和電力使兩家公司能夠安裝更好的運算元件，以維持運轉時的低溫並提高效能。

更不用說SSD如何改變遊戲的開發，Echtra Games軟體工程師兼聯合創辦人Justin Miller說明了改用SSD對他和團隊的影響，並強調從網路工程師到設計師都因此受惠。Miller在接受採訪時說道：「過去，人們一直在思考如何有效地在硬碟上組合其他元件，現在省下很多時間，意味著開發者無須在『讓遊戲正常運行』上多費心力，有更多的時間能夠專注開發對玩家來說是一件有趣的事。」

Miller也探討SSD如何使遊戲在視覺上更進階，就是在高傳真度中追求「更優質的圖像紋理與更浩大的場景」；高品質作品像是電影大作或是掃描現實生活中的文物早已存在，但問題始終在於如何將其整合至遊戲中。而SSD則能夠實現一切，Miller說道「一個SSD能夠載入任何你想要的東西」。

SSD提供的可能性實在太多，下一步將是開發精美細緻的遊戲和豐富多樣的角色動畫，同時縮短載入時間到玩家根本不會注意到的程度。當遊戲能夠越快反映和模擬現實世界，開發者就越能創造出引人入勝的故事和體驗。

SSD如何改變玩家體驗？

更大、更好、更快、更強，這些改變聽起來都很棒，但這對玩家有什麼影響？

首先，PS5和Xbox Series X/S兩款遊戲主機都有善用到SSD的新特點。微軟提供「快速恢復（Quick Resume）」功能，讓玩家可以在遊戲的過程中暫停，跳轉至另一個遊戲，並在重啟遊戲後從上次中斷的地方繼續遊玩。沒有載入畫面、也無須按開始按鈕，遊戲即可在幾秒鐘內重啟。GameSpot稱「快速恢復」功能為「真正改變遊戲規則的事物」，對其不到10秒的載入時間讚嘆不已。

「快速恢復」功能還可以改變遊戲的架構。想像一下，當你坐下來玩一場遊戲並載入你想玩的單人遊戲。45分鐘後，你的朋友加入並詢問你是否想玩幾場你最喜歡的第一人稱射擊遊戲。這時，你可以暫停原本單人遊戲，立即跳進遊戲的多人模式選單，用幾秒鐘的時間等候與朋友組隊比賽，之後，你又可以立刻回到單人遊戲，查看離開前的畫面。

Sony的「活動（Activities）」功能則採用不同的方法來重新建構遊玩方式和節省時間。在系統的UI中有一系列與遊戲相關的「卡片（Card）」，這些卡片包含活動、具有明確目標的任務、已完成任務百分比顯示以及完成指定任務的預計時間。一旦玩家選擇了一項「活動」，系統會直接載入到遊戲開始的確切時間，跳過載入和標題畫面，如同「快速恢復」功能。玩家能以更少的時間找回上次的進度，並擁有更多時間於繼續進行並享受遊戲。

Vice的記者Patrick Klepek強調「活動」功能是如何改變了他以Sony全新主機遊玩其旗艦產品Spiderman: Miles Morales 的方式。Klepek寫道:「你可以掃描地圖，找到你想要攻打的敵人基地，或是你可以抽出一張『卡片』後立刻加入『活動』中。」像Miles Morales等開放世界的遊戲，會在遊戲地圖中提供龐雜且大量的任務，有時很難判斷是否值得花時間完成某一任務，而「活動」功能可以解決這個問題。Klepek 說明：「尋找活動、進入活動、完成活動、結束！PS5官方表示這一項活動需要15分鐘來完成，但現在我只有10分鐘呢？ 好吧，那我去玩點別的。」

而「活動」功能所帶來的效率還不僅於此，Jun Liu也強調了新型遊戲主機中的智慧功能「可在背景程式中完成瑣碎的任務」，代表當用戶使用遊戲主機播放喜愛的節目時，他們可同時更新和安裝遊戲。

「次世代」引領遊戲變革SSD扮演關鍵角色

玩家每天平均花6小時20分鐘玩遊戲，或一年大約2305小時的時間。也許SSD一次只能省個幾秒鐘，但長期以來累積的時間，可使玩家花更少時間等待，並做更多他們所愛的事情。

事實證明，「次世代」指的不是遊戲主機的功能或規格，而是一種徹底且全面重塑遊戲融入生活的方式演變。如何從每場遊戲中擠出更多時間至關重要，尤其玩家們年齡逐步增長及生活也漸趨忙碌。若能花更少的時間排除隊伍邀約和排隊等待的問題，就能增加與朋友們分享寶貴愛好的時刻。而在背景程式中更新可減少長時間的下載和安裝，讓玩家拿起搖桿的同時，可以即刻開始遊戲。

Western Digital旗下產品系列WD_BLACK是專注提供遊戲玩家超快傳輸速度與頂級效能擁有完整且全面的儲存解決方案，致力滿足不論PC或遊戲主機玩家追求極致遊戲體驗的需求。WD_BLACK產品包含提供閃電般讀寫速度的內接式SSD、主打擴充容量與便攜性的外接儲存方案，與為筆記型電腦遊戲玩家所設計的外接式擴充Game Dock SSD。

WD_BLACK S850 NVMe SSD 採用PCIe® Gen4技術，配備散熱片與無散熱片版本，其中散熱片版本（500GB～2TB）滿足PlayStation 5遊戲安裝條件，可為PlayStation 5測試版玩家擴展遊戲主機儲存空間；專為次世代遊戲主機所設計的 WD_BLACK D30 Game Drive SSD，讀取速度最高達到900MB/s，外觀設計風格俐落出色，並具備可拆卸的支架，與遊戲主機相得益彰，提供玩家無與倫比的遊戲體驗。

當數據成為改變遊戲產業的主因，SSD便可以大放異彩。正如Miller所說，「我們發送給玩家的其實全都是數據，而當你所受的限制越少，你可以創造出的體驗就越多。」

總結來說，「次世代」不是指有個可以支援虛擬實境的超快CPU，也不是指可以產出無數個多邊形的強大GPU。它是種工具，可賦予遊戲產業在各個方面蓬勃發展並自我成長。從開發人員到玩家，SSD正改變我們將遊戲融入生活的方式。

本文由「Western Digital」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。