2021/09/23,
中國

【圖表】數據來說話：中國禁台灣蓮霧與釋迦，對哪一種水果影響比較大？

【圖表】數據來說話：中國禁台灣蓮霧與釋迦，對哪一種水果影響比較大？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中國在2021年突然宣布禁止輸入台灣鳳梨、蓮霧與釋迦等水果，到底會造成多大的影響？本文整理台灣過去的水果出口資料，讓我們了解，台灣這三項水果出口到底有多傾向中國。

2021年從台灣出口外銷到中國的鳳梨、蓮霧與釋迦，接連被中國以檢驗出有害生物（介殼蟲）為由，突然宣布禁止輸入中國。對於中國無預警暫停輸入的做法，農委會主委表示，中國未提出任何科學根據證明就片面宣布禁止，將會向WTO（世界貿易組織）爭端解決機制提出訴訟。

另外農委會也提到會投入10億元經費拓展內銷與外銷，降低市場衝擊。到底這場衝擊有多大呢？

對蓮霧的影響

根據農業貿易資料庫的數據，台灣蓮霧從2002年開始輸出至中國，初期每年輸出量都低於400公噸，而在2013年輸出量快速增加到1306.19公噸，2019年後又增多到4500公噸以上。

從比例來看，自2008年之後，每年台灣出口的蓮霧數量，90%以上都輸出到中國。甚至2016到2018這三年，輸出至中國的數量佔了99%的蓮霧出口量。

不過從台灣蓮霧總產量來看，輸出至中國的數量佔比不高，從2011年的0.43%上升到2020年的8.79%，也就是說目前大約十分之一的蓮霧產量會外銷中國。所以中國禁止輸入蓮霧，會對蓮霧出口影響巨大，但對總產量影響相對較小。

對釋迦的影響

台灣輸出到中國的釋迦數量，是在2013年開始快速增加，當年輸出量達8815.59公噸，近三年則都達1萬3000公噸以上。

從比例來看，在2013年後，外銷到中國的數量佔了台灣釋迦出口量90％以上。

而跟蓮霧不同，近兩年台灣的釋迦總產量，約四分之一會輸出到中國。台灣釋迦每年輸出中國的數量佔總產量的比例，從2011年的2.08%，到2020年已經倍增的24.43%。所以中國禁止台灣釋迦進口，對釋迦出口與總產量都有想當大的影響。

鳳梨轉銷其他國家

以蓮霧跟釋迦輸出中國的數量比例來看，中國禁止進口確實會衝擊，而農委會已提出將投入經費拓展內銷與外銷。而在2月時，中國禁止台灣鳳梨輸入後，農委會也提出會推廣行銷其他國家的措施，目前成效如何呢？

從過去的資料來看，每年3-5月是鳳梨出口最多的時期，以去年來看，同期每個月會外銷中國1萬公噸左右。

而今（2021）年三月開始，雖然中國禁止輸入，但日本與香港的輸入量則增加，每個月可達約7000公噸左右。雖然沒有達到去年同期輸入中國的量，但已經填補了六七成左右。

目前也有人認爲蓮霧與釋迦應該也可以循鳳梨的方式，可以改賣到日本。但是，由於因為台灣是東方果實蠅的疫區，而日本是非疫區，所以輸入的水果需要先除蟲。但目前的除蟲方式在蓮霧與釋迦上效果不佳，所以目前不容易改賣到日本。

另外從瑞士傳來消息，瑞士台灣商會正計畫進口台灣蓮霧到瑞士。不論如何，藉由現在被中國禁止輸入的機會，若能開發出其他國家的進口機會，對未來台灣水果出口仍是有幫助，而且能減低出口貿易過分傾向一個國家的危險。

延伸閱讀：

參考新聞：

資料來源：農產貿易統計資料庫

核稿編輯：楊士範


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