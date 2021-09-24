候選人已殺紅眼，這場黨主席選舉正為國民黨帶來分裂危機

文：張浩（私人企業研究員）

「分裂」，似乎已是國民黨被詛咒的宿命，尤其進入民主時代，從主流非主流、新黨、親民黨，每次遇到重大選舉或是路線之爭，國民黨面對最好的下場是各自搞各自的小團體，袖手旁觀，最壞的便是分裂出走，再傷元氣。

今年國民黨主席選舉競爭至今，黨內互打再起，朱立倫與張亞中陣營之間，抹黑小動作不斷，越來越有殺紅眼的趨勢，尤其是雙方陣營支持者之間在各泛藍群組或媒體平台間的叫罵，彷彿是對方才是該死的寇讎，哪裡有任何黨內同志的情誼？

嘴上說「團結」，卻只想著「不支持自己理念就是敵人」

最常見到的情緒宣洩，便類似「朱立倫當選，我就退黨」、「張亞中當選，我就退黨」，特別是「張粉」普遍激動，不僅針對朱立倫，說其算計、小人、權貴，甚至對於江啟臣的抨擊也毫不留情，說其軟弱、無能，簡直把兩人都當成了「塔綠班」來攻擊，最終結論總是「張亞中不當選，我就退黨」、「張亞中當選，國民黨就要亡黨，唯朱立倫能救」。

這是非常典型的國民黨「救世主情結」，事實上護黨、救黨，黨能谷底反彈，靠的不是單一個人的努力，而是團隊的合作無間。

張亞中也好，朱立倫也罷，兩個陣營的支持者最愛談團結，希望看到一個團結的國民黨共同對抗民進黨。如今，雙方陣營眼中只剩對方的缺點，「團結」一詞早被拋棄於腦後，只剩下「不支持自己理念的就是敵人」，不支持自己陣營的便該抹除。這已經不是人與人之間的信任問題，而是相互敵視的仇恨危機，不僅可笑，更可悲！

無怪乎，江啟臣在9月20日發出聲明，呼籲不要再用選舉語言黨內互打，不要再讓國民黨重蹈覆轍，重演過去的悲劇。任何希望國民黨能重新站起來的藍營支持者，都會同意國民黨要務實、正向，才可能重新站起，如果內鬥不留情、互打不留餘力，這此選完之後，恐怕永遠失去重返執政的能力。

Photo Credit: 中央社

面對質疑或疑問，候選人有正面解釋清楚嗎？

國民黨主席選舉，應該是君子之爭，將各自的理念與改革、管理、領導等規劃，負責任地傳達給黨員，以爭取最大認同，而不是負面攻擊，或是貶低對手。一個領導者，面對質疑或疑問，應該正面解釋清楚，不是閃躲或是抨擊提出問題的人。

朱立倫參選以來，最受人質疑的便是2024選不選總統的問題。從頭到尾，朱立倫都沒有給予明確的回答，總是閃躲。朱立倫可能至今都未明白，部分選民之所以厭惡他的原因，很大一部分源於此。如果起心動念想選總統，為何不明確地說出來？提出好的理由與勝選方案，說服黨員支持，正大光明地直球對決，難道不是領袖該有的領導力？

朱立倫口中的「領導力」被部分網友揶揄成「領『倒』力」，有評論回顧其過往戰績，2016總統大選以300多萬票的差距慘敗給蔡英文；國民黨在朱立倫手上，立院席次從多數縮成「絕對少數」，現今的國民黨頹勢幾乎盡出其手，面對這些質疑，朱立倫總是閃躲，從未正直地處理這些疑問。

同樣地，張亞中所提出的主張，一直受到質疑，被認為將帶國民黨走向極化，特別是要國民黨與中共簽「和平備忘錄」。張亞中面對疑問，從來沒有提出解方，只是一再重複自己的主張，例如許多人擔心「和平備忘錄」會被民進黨在選舉中打上「紅統」標籤，而讓2022、2024，甚至年底公投再次失敗，或是沒有多數民意支持下，貿然行事，只會嚇跑中間選民對國民黨的支持等。

這些擔憂，張陣營也從未提出一個令人說服的解決方案，不斷重複昧於現實的理念，好似只要一再重複這些口號，就能獲得過半選民支持一樣。的確，政治需要理念，但是這個理念若被主流民意所厭惡，又沒有務實地看待現實環境，提出真正可行的方案，最終也只是空口說白話，甚至拖累國民黨，讓其永不翻身。

Photo Credit: 中央社

即便張亞中認為國民黨的優先目標先實踐張亞中所提的理念，而不是重返執政，也該清楚地對黨員說明，不要用類似「即便2022、2024國民黨勝選了又如何」這樣的言語含糊帶過。一個領導人其提出的主張，都應該清楚告知成員其中的優勝劣敗，各目標的優先次序，才是一個負責任的領袖。

當候選人殺紅了眼，心中可能只剩下「自己」

更令泛藍支持者擔憂的是，隨著選舉日逼近，雙方正在吹起集結號，相互攻擊力道成螺旋上升，而朱立倫與張亞中，仍未針對越來越擴大的黨員仇視，公開提出呼籲與譴責，也沒有承諾選後要回歸理性，團結為上。

有觀看國民黨近期政見說明會、辯論的讀者，應該都能看出朱立倫對張亞中的攻擊，是拋棄他那僅存一絲用以偽裝的溫文儒雅，真面目全攤在大眾面前，簡直是要將同黨同志置於死地，政治鬥爭到最後，心無核心價值、剩餘權力慾望者大概都是如此。至於張亞中，本就張牙舞爪，近期聲量「異常」驟起，氣焰更是凌人。

或許此時此刻，張朱雙方早已殺紅了眼，在雙方的心中，只剩個人勝負，國民黨的存亡，對他們而言已經無關緊要，更遑論理性、務實、團結。兩者無論誰當選，國民黨分裂概率已經無限增高。

柳暗花明，能不能見一村？撥雲能否真見日？是所有國民黨黨員該理性思考的問題，這次選舉選到現在這個地步，已經不是「路線」或「理念」之爭，而是在「包容壯大」與「互鬥分裂」的結果之間做出選擇，當朱立倫與張亞中都提不出解決方案，而各自的當選只會增加選後國民黨分裂危機，或許兩者都不是國民黨現階段最適當的選擇。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航