國民黨38位黨籍立委有29人出席挺朱立倫，江啟臣面臨棄保發酵、被邊緣化危機

國民黨主席選舉25日投票，前主席朱立倫今（23）日上午拜訪立院黨團爭取支持。國民黨38位黨籍立委，包含黨團三長在內，共有29人出席相挺；朱立倫也表示，希望38席立委、執政14個縣市長、16個縣市議會議長議員、鄉鎮市里長團結在一起，這也是他這次參選的主要原因。

熟悉國民黨的人士表示，多個縣市首長、立委在選前紛紛表態，甚至在今天齊聚高喊「朱立倫凍蒜」，都顯示出江啟臣已經張亞中風暴所導致的「棄江保朱效應」影響；而且黨公職在基層紛紛聽到張亞中支持者的聲音，確實非常擔憂張亞中較為激進的兩岸路線，假如真的當上黨主席，可能會導致國民黨走向極端並在2022年選戰慘敗，因此現在必須跳出來公開支持朱立倫。

黨團總召費鴻泰自嘲：甲級動員黨團大會都沒這麼多人

除了同時參選黨主席的江啟臣未到，另外還有林文瑞、孔文吉、翁重鈞、陳雪生、吳斯懷、林德福、羅明才、徐志榮以外，其餘29位藍委均到現場。黨團總召費鴻泰則自嘲，發甲級動員令開黨團大會，都不會有這麼多人出席，黨團會議朱立倫應該要參加。

朱立倫過去曾經是第4屆立委（1999至2001年），包含陳超明、楊瓊瓔、廖婉汝都是朱當年在立法院的「老同事」。現場林奕華也代向朱立倫介紹今天新出爐的藍委多位召委，朱立倫也講，他這次是「回娘家」，在場很多老朋友、老同事，自己也曾坐在下台質詢別人，也以行政院副院長身份在台上被質詢。

費鴻泰也提到，朱立倫以前在立院戰力很強，是財委會和預算委員會，對立院生態也很了解；費鴻泰也提到江啟臣是現任立委，希望眾人把戰力1+1大於2，才能應對在立院院會裡「鴨霸」的民進黨。

朱立倫強調，後天國民黨主席要投票，相信結果會圓滿，他出來參選的最大目標，是要讓國民黨越來越大、越來越強、越來越團結，國民黨基層實力雄厚，重心是怎麼把大家力量整合，在黨最需要的時候，他必須站出來。

朱立倫也說，兩岸關係非常重要，他會堅持國民黨的立場，重建兩岸交流平台，就可以代表農民主動協調，解決很多事件讓農民損失降到最低，不碰政治性談判，但對很多事務性的、民眾關心的議題可以做更好。另外國際關係也非常重要，絕對不能讓美國變成只有單一民進黨的聲音，國民黨要回到美國設駐美代表處，未來到美國去訪問，就有國民黨自己的代表，感覺完全不一樣。

在拜會結束前，朱立倫與所有出席的藍委一起合照並呼口號，喊出「國民黨加油」、「中華民國萬歲」、「朱立倫加油」和「朱立倫凍蒜」。

至於現任黨主席江啟臣，面臨「棄江保朱」發酵而有被邊緣化的情況；江啟臣今日接受廣播專訪時表示，黨內選舉要選到操作棄保，是操作者沒自信和太自私。他強調，不用太擔心棄保發酵，因為黨員討厭分裂、分化，大家可以接受良性競爭，但無法接受惡質選舉操作。

除了這些縣市受長，韓國瑜也挺朱？

除了立委，本來不參與的地方縣市首長們，也有多位陸續在這幾天表態，包括雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴都支持朱立倫。

這次國民黨主席改選中，首位表態的藍營縣市長就是張麗善，她在臉書以「與主流民意站在一起的國民黨，才是人民需要的國民黨」為題貼文。

張麗善指出，國民黨即將在9月25日產生新的黨主席，新任黨主席須體認到，究竟要提出哪些主張與做法，才能讓多數人民安心，而願意跟著國民黨一起往前走；但若在關鍵議題上擁抱極端，即便高亢言論能夠激起部分黨員熱情，但這樣人選依舊不會是支持的對象。

林明溱也透過臉書表示，國民黨需要改變，幫助社會、國家變得更好，需要一名熟悉民意、具備國際觀的黨主席，向大家推薦朱立倫；饒慶鈴則在臉書稱讚朱立倫關心台東、具備黨主席的高度，並表態說「一起為美好的未來努力，支持朱立倫，我＋1」。

而新北市長侯友宜，被媒體問及時，並沒有回應，後來由市府副發言人蔡畹鎣代答，表示市府團隊一直以來是以服務市民為優先考量，相信努力為國家、人民努力做事的人，都會給予祝福、支持。

而目前人在美國的韓國瑜，則一直沒有公開表態。不過朱立倫昨天與韓國瑜過去擔任高雄市長時的前副市長葉匡時同台受訪，朱立倫表示，前高雄市長韓國瑜的同事包括葉匡時、前副市長李四川都關心他、支持他，他非常感謝。也有媒體因此直接報導，韓國瑜表態挺朱立倫。

不過前高雄市新聞局長鄭照新，也是江啟臣團隊的發言人，今天則透過臉書澄清說，「所有韓市長在黨主席選舉支持特定候選人之新聞，皆為錯誤訊息。」鄭照新強調，「韓市長在黨主席選舉維持中立，一切以韓市長官方臉書為準，官方臉書未提及者皆為假訊息。」

另位前高雄市新聞局長、現任中廣新聞網「千秋萬事」節目主持人王淺秋也曾在節目中表示，韓國瑜之前曾表態支持趙少康，不會改來改去，這次黨主席選舉，韓國瑜就是當個普通黨員，尊重選舉，所以不會有任何表態：「韓國瑜將維持中立，一直到投票前，不會對任何一位候選人表達看法！」

江啟臣則表示，昨天他也和韓國瑜通了電話，韓國瑜特別澄清，無論什麼樣的訊息，一切都以他的臉書發表為主。韓國瑜團隊的成員和朋友都很多，「我的團隊裡也有」，選舉大家一定都是去爭取能夠爭取的人，不光是韓國瑜的好朋友或是韓團隊，他都不會放棄去爭取支持。

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核稿編輯：翁世航