2021/09/25,
生活

你們「沒那麼適合」不是過錯，偏執不放手才是

你們「沒那麼適合」不是過錯，偏執不放手才是

我們想讓你知道的是

我相信愛一個人可以沒有限度地去深愛，但也相信若不被愛就記得要愛自己，再喜歡一個人，也不能夠不要自己，因為最後會陪著自己的，只有自己。

後來你才終於肯承認，那些自己認真相信的話，他只是隨口說說而已。

但其實你不是笨，只是想要相信他。人會變得冷淡不是一天造成的，不被在乎的對待、虛假的笑容，還有敷衍的態度。許多事你都心裡有數，只是沒說而已。

「沒那麼適合」不是過錯，偏執不放手才是

看著他們美好相處的模樣，你忍不住這樣想，那些笑、那些柔軟祥和，你們在一起時，你從來都沒有擁有過。

那時候你問過自己許多次，是哪裡出了錯？或是哪個環節不對了？在這些反覆中你沒有得到解答，然而時至今日你也終於不再追究了。

因為你發現了，你犯的錯只是不肯承認你們其實沒那麼適合。你們「沒那麼適合」不是過錯，偏執不放手才是。而在那之中，忘了要對自己好，才是裡頭最大的錯誤。

珍惜別人的好，沒有一種好是理所當然

不要覺得現在對自己好的人，以後也會繼續對自己好。

對一個人好是因為珍惜彼此的緣分，而不是因為自己什麼都好。再善良也有底線，如同再喜歡也會有不想要的一天。人跟人之間沒有那麼多應該，也沒有理所當然。

世界上有許多東西無法重來，過去的昨天、沒說的那句再見，還有要忘了給的那個擁抱，不要等到失去了才想要珍惜。

以前一切都與你有關，現在再不去關切自己無能為力的事物

後來漸漸養成了不去詢問與你有關的一切。聊天氣與日子，但總會繞過你。

以前所有的一切都與你有關，但現在已學會了不去關切自己無能為力的事物。你去了哪？與誰一起？是否快樂傷心？無法讓你快樂的我，也治癒不了你的傷心，尤其是傷心。

不做多餘的提問，例如，你。
因為對你來說，我是多餘。

所以我離得遠遠的，但迂迴地能見到你的一抹影子，知道你安好，就好。這樣對我們都很好。

你還記得他，但也只剩下記得，不再是惦記

有時候你會以為自己已經忘了他了，他在過往了、他是生活的影子了，他終於只剩下回憶了。

但在偶爾你也會突然想起他，像是一陣風的突襲，打在你的身上。那時候你才明白自己其實從沒忘記過他，你只是把他藏起來而已。可是，也或許真正的遺忘並不是指再不復記憶了，而是當回憶跳出來時能夠和平相處了。

你還記得他，但也只剩下記得，不再是惦記。而這樣的你過得很好、也會很好。

也許不擁有你，才是擁有你的方式

人常問：「要怎麼捨得？」但其實許多時候，只是找不到一個不得不去捨得理由而已。多努力、多拚命都沒關係，但只要對方不要了，就該停止了。別去沒有自己位置的地方佔據，常常並不是別人讓自己傷心，而是自己替自己找來了傷心。

我相信愛一個人可以沒有限度地去深愛，但也相信若不被愛就記得要愛自己，再喜歡一個人，也不能夠不要自己，因為最後會陪著自己的，只有自己。

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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