萬一不幸染疫，以中醫的角度如何增強肺部功能、提升免疫力？

文：陳建宏主任（台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中西醫整合科）

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）主要傳染途徑可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸帶有病毒的口鼻分泌物或無呼吸道防護下與確診病人長時間相處於密閉空間裡傳染。如何增強肺部功能，提升免疫力（中醫衛氣的防禦功能），減少被感染風險，值得在疫情緊張期間好好增進。

依據中醫臟象學說，肺的功能是：肺主氣，司呼吸，有統屬一身之氣的功能；《素問・五藏生成篇》：「諸氣者，皆屬於肺。」氣是维持生命活動的基本物質，用於濡養功能的氣稱榮氣，用於防禦功能的氣稱衛氣。

預防COVID-19除了避免人多群聚、戴好口罩、勤洗手消毒之外，也可以服用一些中藥茶飲、如一般時期可用黃耆2錢、白朮1錢、防風1錢煮成300cc 茶飲放涼飲用以提升免疫功能，在疫情較緊張或需接觸較多人可加黃芩1錢、魚腥草1錢、板藍根1錢來服用，增強清熱減毒，減少被傳染機會。如果需長時間服藥，建議要經過中醫師實際診治為合適。或穴位按壓，如按壓迎香、合谷、氣海、關元穴、曲池、足三里穴都可提升免疫力。

Photo Credit: 癌症希望基金會提供 中醫強肺預防COVID19-穴位圖

以中醫的角度若確診如何改善身體狀況？萬一不幸染疫確診，快速減災及預防疾病轉變危重症是當先第一要務：之前國家中醫藥研究所發表清冠一號方，已經過衛生福利部緊急授權藥廠生產，對於確診者縮短病程、盡早康復及避免進入急重症，已有不錯的效果，另外可由中醫師依據病人的病情及疾病階段，辨證論治，開立中藥處方，減輕不適程度及加快復原。

另外可以練習拍打肺經來幫助恢復改善肺功能：練習時以站姿方式，雙腳打開與肩同寬，掌心圍成碗狀拍打對側肺經中府穴（鎖骨下方胸口處），這效果可以調理肺氣、改善咳喘、助肺祛痰等情形、拍打時可以配合均勻呼吸，一般呼吸時是一吸一呼，可能吸氣不易，也可以改為二吸一呼，達成更好的效果，如果拍打會疼痛，也可以按摩胸口的中府、雲門穴，也有不錯的效果。也要時時鼓勵自己，維持正向思考，能堅持克服疾病，回復健康人生。

癌友在這一波疫情需要注意的事情，最重要還是預防勝於治療。癌友因為癌症本身或正接受手術、化放療之後可能體能下降，免疫功能不足，比常人更容易進入危急重症，復原時間也會偏慢。如醫師評估沒有打疫苗的禁忌，仍應接受注射。避免人多群聚場所、戴好口罩、勤洗手消毒，減少被傳染的機會，同時注意提升免疫力，充足均衡的營養、維持適當的運動及體能、充足休息與睡眠、正向良好的心情調適。

同時可以練習太極拳運動、八段錦、易筋經，也可以如上述穴位按壓來提升免疫功能。一般而言配合中藥能改善癌友的疲倦，改善副作用與增強療效，同時對於免疫力提升也大有助益，建議癌友也可多加配合。

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文發表於此

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