亞泥礦權展延違法但「可繼續挖礦」，原民部落、自救會、環團要求立刻修《礦業法》

台灣第一件主張「原住民族諮商同意權」的「亞泥新城山礦業展延案」，在9月16日，最高行政法院駁回亞泥的上述，這個關鍵判決雖然在司法上對原住民族權益表達肯認，但實務上讓亞泥的礦業權回到「提出展延申請」狀態，依照《礦業法》展延只要提出申請就視為存續，亞泥可繼續挖礦。多個原住民及環保團體今（23）日前往立法院、行政院門口，對礦業法迫害山林及侵害原住民權益的霸王條款，要求立刻啟動《礦業法》修法。

原民團體：經濟部判決後不檢討還護航亞泥

長老教會原住民族宣教委員會幹事歐蜜・偉浪（Omi Wilang）牧師表示，最高行政法院及最高法院針對亞泥礦權的判決結果令族人相當振奮，族人也非常肯定司法還給原住民族遲來的土地正義。不過，經濟部在判決發布後，第一時間就表示「不影響亞泥採礦」，仍企圖採取無限制採礦展延的政策，讓原住民諮商同意權淪為「補程序」，有失行政部門中立立場。

處理此案多年的律師謝孟羽指出，亞泥案抗爭長達40年，相關長者都已過世或是老病，歸還土地刻不容緩；亞泥的「礦權展限處分」最終被「最高行政法院」撤銷，除了希望政府盡速通過土地返還計畫，並且呼籲亞泥進一步落實判決結果，讓族人們用部落所認同的方式、步調及意願進行各種原住民族土地上的諮商同意程序，完成部落的諮商。

原民團體也要求，應確保「事前」、「自由」、「知情」及「同意」等原則的諮商同意權行使，並依部落共識肯認緣故關係及習慣約定的土地權確認及爭議調解審議。

原民會前主委尤哈尼（Yohani Isqaqavut）則強調，土地返還原住民，絕對不是要將「非原住民」都趕走，族人只希望傳統領域，不要被有錢有勢的財團侵犯、被政府騷擾，相信所有關心台灣土地的人們目標都是一樣的。

除了亞泥案外，原民團體指出，民事法院大法庭也做出「借名登記買賣契約及所有權移轉登記均為無效」的裁定，2例判決已肯認原住民諮商同意權及原住民保留地所有以原住民為限，保障維護原住民族生存發展的基本精神。

民進黨立委伍麗華表示，司法判決已經往前邁進，希望行政機關也要積極提出修法版本，與立法院合作協調，盡快完成修法工程；除了要處理目前被擱置在一讀的《礦業法》外，也應該將原住民族保留地的法律位階提升。

反亞泥自救會長：儘速公佈土地歷史真相調查報告

另外包括反亞泥還我傳統領域自救會、長期關注此案的地球公民基金會等環保團體，也集結在行政院前，要求民進黨執政團隊，必須立即啟動《礦業法》的修法工作，終結這種荒謬不合理的現象，提出政院版草案送入立院，並於本會期完成《礦業法》的修法。

反亞泥還我傳統領域自救會會長田明正指出，判決雖然贏了，但亞泥可以繼續挖礦，礦下200多位居民仍然得生活在恐懼中，整個部落2000位族人的權益，也在亞泥持續挖礦的情境下持續遭受侵害。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

田明正也表示，除了長年土地遭侵佔的爭議未解，2018年蔡英文總統親自主持的原住民族歷史正義與轉型正義委員會、行政院林萬億政委、原住民族委員會、經濟部礦務局主導下的「三方會談」，決議要做的「過去土地流失的真相調查、攸關居住安全的礦區地質調查、攸關部落未來的礦場轉型與部落永續發展計畫」，都三年的過去了還沒有一個結果，政府應該盡快公佈土地歷史真相調查報告、礦區地質安全調查結果。

另外自救會也提出，亞泥則必須理解與正視部落提出的30項諮商同意條件，對土地歷史不正義的事項確認與道歉，才有機會真正的邁向和解。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭則指出，這次最高行的判決明確指出，礦業權展延這個程序是讓主管機關經濟部礦務局得以「定期檢視環境的變化、自然資源之耗竭、衡量社會變遷及公共利益等因素後，審慎衡量展限與否」，扎扎實實地打臉礦務局一直以來對於礦業權展延把關十分草率的作法，也彰顯《礦業法》第31條礦業權展延原則核准例外駁回的荒謬。

黃靖庭表示，亞泥新城山礦場不需停工的現狀，也凸顯《礦業法》第13條規定「採礦權者只要提出展限申請，礦業權就視為存續」是非常不合理的。目前礦務局手上有69個礦業權展延案正在申請中，加上亞泥新城山礦場總共70個，都能依此規定繼續不斷的「挖好挖滿」；如果《礦業法》的霸王條款要一直不修，這樣誇張離譜的情況還會持續侵害土地、居民生活環境及老百姓的權益。

另外雖然亞泥說有在和部落溝通，但實際上並沒有遵守國際上對諮商同意的「事先、自由、知情、同意」四大原則，黃靖庭表示，亞泥不能把諮商同意當成只是要補跑程序。

台灣人權促進會副秘書長王曦則表示，《礦業法》從2016年改革至今，曾有上萬人走上街頭，民進黨如今已經完全執政，但是行政院版的草案連影子都沒有，蘇貞昌應該在本會期將法案送入立法院完成修法。

最後行政院由經濟農業處的葉姓參議出面收下民間團體的陳情書，葉參議表示，團體和在地族人的聲音都有聽到，行政院會研議《礦業法》的相關修法，但並未承諾時程。

Photo Credit:地球公民基金會提供

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航