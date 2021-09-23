加拿大提前大選，自由黨國會過半如意算盤落空，杜魯道「白忙一場」

文：吳宗宜

白忙一場，提前大選未改變加拿大政治版圖

加拿大現任總理杜魯道（Justin Trudeau）在8月孤注一擲解散國會，宣布將於36天後（法律允許的最短時間）提前改選，期望藉由成功處理疫情的高支持度，重率其領導的「自由黨」（Liberal Party）獲過半席次。

原定於2023年舉行的下議院選舉提前至今（2021）年9月20日舉行，然而杜魯道雖贏得了第三個任期，其領導的自由黨也獲得158席、蟬聯下議院第一大黨，卻依然未能掌握下議院過半數席次（170席），需與其他小黨共組聯合政府。

因選民不滿在疫情嚴峻當中提前改選，杜魯道民調穩定領先的優勢不再，提前大選以獲得國會過半的如意算盤落空，選舉結果和兩年前相當雷同。儘管未能順利完全掌握國會，杜魯道在其勝選演講中依然表示，選舉結果顯示加拿大人信賴他的領導、信賴他控制疫情的能力：「加拿大人明確授權我們繼續執政以度過疫情，走向更美好的未來。我聽到你說你只想回去做自己喜歡的事情，而不想擔心這場疫情或選舉，我的朋友們，這正是我們準備好要做的。」

依據官方公布的最新計票結果，在加拿大下議院338席中，杜魯道領導的自由黨拿下158席，較改選前增加3席，最大反對黨保守黨（Conservative Party）拿下119席，無增減席次，兩大黨席次與2019年的大選結果幾乎相同。左派的新民主黨（New Democrats）贏得25席，較上屆增加1席，推動魁北克省（Quebec）獨立的「魁北克集團」（Bloc Québécois）則有34席，較上屆增加2席，綠黨（Green Party）得同樣得到2席。

現年49歲、出身政治世家的杜魯道，在2015年在其父親老杜魯道（Pierre Trudeau）的影響力加持下，以進步作風和帥氣外型成為政壇的耀眼明星，帶領自由黨在前兩次選舉中獲勝。

杜魯道在這次選戰中主打防疫議題，強調加拿大是全球疫苗接種率最高的國家之一，相關政策也處理得宜，疫情封鎖影響全國經濟的情況下，政府祭出數千億元的紓困與振興計畫，然而原本聲勢看漲的杜魯道卻因在疫情中提前解散國會進行改選而引發民怨。

多倫多星報（Toronto Star）政治專欄作家赫伯特（Chantal Hébert）對選舉結果表示：「看起來沒有人想要選舉，也沒有人得到他們想要的東西。」

蒙特婁麥吉爾大學（McGill University）政治學教授貝朗（Daniel Bélan）也說：「杜魯道賭輸了，他沒有贏得過半席次，基本上，選後我們又回到了原點，沒有多數黨的新國會與舊國會差不多，杜魯道與自由黨逃過一劫，保住政權，然而對許多不想要在疫情期間選舉的加拿大人來說，他們恐怕不會太高興。」

最大反對黨、保守黨黨魁奧圖爾（Erin O’Toole）則抨擊杜魯道提前舉辦大選完全就是浪費公帑，稱這是加拿大歷史上最昂貴的選舉，卻創下有史以來最低的投票率58.44％：「五週前，杜魯道要求獲得多數席次，他說少數派議會行不通，但是今晚加拿大人沒有給杜魯道他想要的授權。事實上，大選的代價是6億加元和我們偉大國家更深的分裂，而且加拿大人依然只再給他另一次的少數派政府。」

現年47歲的奧圖爾是一名退伍軍人，曾擔任律師及9年的國會議員。一年前，奧圖爾宣稱自己是真正的保守派，誓言要奪回加拿大，但他的政策主要是向中間派靠攏，試圖獲取更多選票，其政策在氣候變遷、槍支管制和預算平衡等問題上，與保守黨的傳統皆相反。

在競選期間，奧圖爾以加拿大政壇罕見的方式攻擊杜魯道：「每個加拿大人在他們的生活中都遇過一個杜魯道，就是先天享有優勢、特權並且總是在尋求當第一。當他在疫情期間進行這次昂貴且不必要的選舉時，他就是在尋求當第一，這不是領導力，這是為了自己的利益，這就是徹頭徹尾的杜魯道。」

杜魯道也以同樣強硬的方式回擊：「我會讓他和他的代理人、反疫苗運動、槍支遊說團體和反墮胎者繼續攻擊我，無所謂，我只要繼續專注在加拿大人身上。」

此次選戰的關鍵依然是在於疫情，相較自由黨，保守黨的防疫政策過於消極，黨魁奧圖爾甚至不要求黨籍候選人必須接種疫苗，並將接種疫苗描述為個人健康決定，但已有越來越多已接種疫苗的加拿大人對拒絕接種疫苗的人感到不滿。

貝朗教授便指出：「關於疫苗接種的辯論幫助自由黨挽救了一場出師不利的選舉。」

杜魯道支持強制要求乘坐飛機或火車旅行加拿大人接種疫苗，保守黨則反對；然而保守黨執政的亞伯達省（Alberta）近來疫情升溫，病患讓醫院加護病房爆滿，省長康尼（Jason Kenney）被迫公開道歉並採取疫苗護照、強制在家工作等保守黨反對的防疫政策。

這也成為杜魯道抨擊對手的把柄，強調選民不能將抗疫重任託付給保守黨。

多倫多大學政治學教授懷斯曼（Nelson Wiseman）指出：「傲慢讓杜魯道提前舉辦選舉，雖然他和自由黨贏得了選舉，但失去了他們所尋求的終極大獎。對自由黨來說，這是一個美好的夜晚，因為兩週前，他們似乎會徹底失去執政權，這是他們在進行這場賭博之前無法想像的事情。」

他並指出，保守黨的選情受到亞伯達省疫情的衝擊：「過去10天亞伯達省疫情的爆發削弱了奧圖爾的論述，並加強了杜魯道強制人們接種疫苗的論點。」

保守黨敗選後，奧圖爾向支持者表示：「我們的支持度在全國都已經增長，但顯然我們還有更多工作要做，才能贏得加拿大人的信任。我和我的家人會繼續堅定地致力服務加拿大。」

綠黨黨魁保羅（Annamie Paul）則在最近幾個月面臨著無數對她領導力的挑戰，她在大本營多倫多的得票僅排名第四，這一結果顯示綠黨在全加拿大內支持度的崩潰。

加拿大人民黨的黨魁伯尼爾（Maxime Bernier）一直反對疫苗和口罩等防疫措施，批評者稱其仇外和種族主義，雖然該黨在這次選舉中依然沒有在議會中獲得席次，但其獲得的支持已遠高於2019年。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

自由黨承諾六大支柱，再度稍佔勝場

杜魯道領導的自由黨在此次國會大選中連續第三次執政，該黨在9月1日於自由平台（The Liberal platform）發布的報告中，承諾選民將在疫情中重建國家，其中包含六大層面：疫情、氣候變遷、住房、醫療保健、經濟和國家和解。

1. 疫情

自由黨承諾撥款90億加元，為工作者提供培訓和加薪，並承諾為聯邦政府工作的人員提供10天帶薪病假，資助學校改善通風，並為決定強制接種疫苗的企業提供法律保護。

此外，還承諾撥款1億美元用於研究COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）對健康的長期影響，包括留下後遺症者以及對不同人口的影響，並承諾為各省級疫苗護照提供10億美元的經費，現在幾乎每個省都採用了某種形式的疫苗護照。

2. 住房

為了解決加拿大的住房不足的危機，自由黨承諾在未來4年內建造、維護或修繕140萬套房屋，並承諾為國家住房共同投資基金（National Housing Co-investment fund）增加27億加元的資金。而為了幫助加拿大人買得起房，自由黨將禁止不揭露競爭對手出價的制度，並將提供10億加元的貸款和補貼，以協助民眾購屋。

3. 衛生保健

自由黨承諾確保所有加拿大人都能有家庭醫生、負擔得起處方藥，為此政府將在5年內提供30億加元補貼長期照護中心。

在心理健康方面，自由黨承諾為受疫情影響的人，提供1.5億加元的心理健康和PTSD項目，並承諾在五年內為加拿大心理健康項目提供45億加元，並開通心理健康熱線。

4. 經濟

自由黨承諾透過提供人們重返工作崗位的多項就業和商業補貼，恢復在疫情期間失去的100萬個工作，並計劃將大多數關鍵的COVID-19補貼延長至2021年秋季，包括對企業和因疫情而失業的補貼。

5. 和解

自由黨承諾在5年內提供180億加元，以改善生活品質並為原住民社區創造新機會，並解決原住民婦女失蹤和被謀殺的根本原因，包括難以獲得住房、貧困和喪失原住民文化，並讓原住民社區更容易獲得乾淨的飲用水。

6. 氣候變遷

自由黨承諾在十年內，將全國溫室氣體排放量減低到比2005年排放的水準低40％至45％，並承諾到2050年時，將使加拿大成為淨零排放國家。另一方面，加拿大將繼續提高碳定價，期望化石燃料工業減少排放。此外，自由黨還承諾為電動汽車提供15億加元的碳補貼。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航