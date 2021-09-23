今日本土+0，鴻海子公司疑有員工染疫「暫不列確診」，指揮中心開放民眾自費驗血清抗體

中央流行疫情指揮中心今（23）日下午召開記者會，宣布國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土案例0確診與0死亡，境外移入新增9例。媒體報導鴻海子公司鴻騰精密科技股份有限公司傳出1名員工確診，發言人莊人祥表示目前檢驗結果並不一致暫不研判，明天會再度採檢送驗。

另外，指揮中心昨（22）日也邀集專家就民眾自費檢驗COVID-19血清抗體達成共識，開放民眾到經各地衛生局核可的醫事機構進行檢驗。

鴻海子公司傳有員工確診，莊人祥：檢驗結果有陽有陰，暫不研判

媒體報導鴻騰精密傳出有1名員工確診，該公司已安排員工隔離，並匡列6名密切接觸者。莊人祥表示，此名員工目前的檢驗結果並不一致，明天會再度採檢送驗，目前暫不研判。

莊人祥表示，該員工自行快篩的結果是陽性，到醫院後的快速PCR核酸檢測也是陽性，但傳統的核酸檢測檢驗結果是陰性。莊人祥表示，該員工的檢體在今日中午送到昆陽實驗室，經檢驗發現此個案都是單基因陽性（一般判定為確診個案需為雙基因陽性），Ct值為30幾，另外血清抗體則呈現陰性。

至於密切接觸者的匡列，莊人祥表示此為該公司自行匡列，而非指揮中心。

指揮中心表示，今日公布國內新增9例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增9例境外移入個案，為7例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自印尼（案16270、案16278）、阿拉伯聯合大公國（案16271）、越南（案16272、案16273）、菲律賓（案16274）、奧地利（案16275）、印度（案16276）及肯亞（案16277）入境，入境日介於9月8日至9月22日。

指揮中心開放民眾至經核可之醫事機構自費驗血清抗體

因應先前有民眾接種疫苗後到醫療院所自費檢驗抗體，指揮中心於昨日邀集專家召開會議，達成以下4點共識：

第一，民眾如有血清抗體檢驗需求，將可至經各地方衛生局審核通過之提供自費COVID-19血清抗體檢驗服務之醫事機構進行檢驗。

血清抗體檢驗主要適用時機為評估個人是否曾經遭受感染產生抗體，其檢測結果不完全等同於對COVID-19免疫力（或保護力）之高低或有無，醫事機構在接受民眾進行自費血清抗體檢驗前後，應詳細說明其檢測方式及結果代表之意義，以利正確解讀。

第二，民眾於自費抗體檢驗前，需經醫師評估，如具發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等疑似COVID-19 症狀、TOCC風險或有疑慮者，應先進行核酸檢驗等措施。若無上述相關症狀或評估無疑慮者，由醫師開立檢驗處方執行自費抗體檢驗。

第三，檢驗試劑以使用通過衛生福利部食品藥物管理署許可之SARS-CoV-2人類抗體檢測試劑抗體，並須於檢驗報告中載明檢驗抗原種類（如：S蛋白等）及抗體項目（如：IgG、Total Ig等）、使用之試劑廠牌及檢測方法（如：CLIA或ELISA）、檢驗結果（如檢測數值及判讀標準）等資訊。

最後，自費檢驗收費標準需依據《醫療法》第21條規定及《醫療法》第22條第2項規定辦理。

指揮中心提醒，不論血清抗體檢驗結果為陽性或陰性，仍應遵守防疫新生活原則，維持社交距離、落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施等，以降低感染風險，確保自身健康。

莊人祥說明，昨日疫苗接種數為17萬6799劑，其中AZ疫苗為14萬3429劑。在校園接種輝瑞BNT疫苗方面，昨日已有5縣市開始施打，數量為8822劑，今天則有12個縣市開始施打。疫苗的人口涵蓋率達50.16％，劑次人口比為57.95（劑/每百人）。

莊人祥說明，疫苗接種後不良事件昨日新增33件，當中非嚴重有18件、其他疑似嚴重不良事件有15件。

莊人祥另外說明目前已有800多位民眾提出預防接種受害救濟，各地衛生局會在收到民眾（或其家屬）的申請後，收集當事人相關的病歷以及就醫紀錄，較為費時。莊人祥表示，目前已有一部分的病例將在9月下旬進入審議。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航