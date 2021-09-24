林智堅拋出「新竹縣市合併升格第七都」，背後有藏不住的政治算計

文：郭瓊俐

新竹市長林智堅日前提出新竹縣、市合併的主張，引發熱烈回響。大新竹經濟命脈所在的新竹科學園區許多企業表達支持；新竹縣長楊文科更加碼提出「新竹縣市合併升格直轄市」的「台灣第七都」主張。

這個話題也引起嘉義縣、市是否合併，以及人口已達直轄市規模的彰化縣是否申請升格改制的討論。不過，同樣涉及資源分配及區域經濟發展問題，嘉義縣、市和彰化縣的民代與地方首長，幾乎不分藍綠地反對合併或升格。

林智堅倡議引發廣大回響

9月6日的一篇媒體專訪，林智堅拋出「新竹縣市合併」議題。據了解，在此之前，林智堅並未和民進黨內部討論，他只是「倡議」，希望引起各界重視及討論，沒想到楊文科第一時間表示贊成並提出「新竹縣市合併升格為第七都」主張。林智堅請民進黨祕書長林錫耀向府院徵詢「推動新竹合併為直轄市」的說法是否可行，得到正面回覆；他立刻公開表示，同意並支持楊文科的主張。

接下來，林智堅馬不停蹄拜訪相關首長，也在民進黨線上中常會說明新竹縣、市合併計畫，蔡英文總統表態，「樂見對地方有益的思考，但仍須考量民意及法制配套措施。」

短短一星期，民進黨府院黨高層，從訝異到拍手叫好，咸認這是一步好棋，也是地方發展的契機。

黨內人士指出，新竹縣市在1982年分家，40年下來，大新竹的發展受到很大束縛，現在提出合併主張，算是還給新竹人一個歷史公道。

不過，林智堅的合併提議，不少人質疑是基於選舉考量。林智堅兩屆新竹市長任期即將屆滿，目前黨內沒有適當的接班人選，面臨2022縣市長選舉可能失去執政權的危機；如果新竹縣市合併升格，他可以繼續選大新竹市市長。

民進黨人士指出，新竹縣市若合併，的確可化解民進黨新竹市長人選僵局，也解除林智堅個人的發展瓶頸，選舉考量或政治算計並不是罪大惡極的事，而且這是一個好的政治訴求，所有的制度變革都需要政治行動，政治行動若有正當性，就應該支持。

馬英九政府時期將原台北縣、桃園縣、台中縣市、高雄縣市、台南縣市改制為直轄市，加上台北市成為「六都」，也被認為有選舉考量因素，因為時任台北縣長周錫瑋被勸退放棄競選連任，改由朱立倫參選並當選台北縣改制後的新北市長。原本不被認為有升格條件的台南市，在當時南北及藍綠平衡的考量下，最後一刻以「歷史文化優勢」升格直轄市，民進黨也樂見台南縣、市合併升格，化解當時立委李俊毅、前縣長陳唐山相爭不下的台南縣長選舉問題。

Photo Credit: 中央社 新竹市長林智堅

民進黨人士指出，馬英九政府做了行政區劃改革的開始，但沒有解決地方財政分配不均和國土規畫問題，民進黨執政後則一直沒有面對這些問題；賴清德擔任行政院長時曾宣示修改《財政收支劃分法》和《行政區劃法》，但他任期太短，尚未修法就下台了。

據了解，出身新竹的民進黨大老，對於新竹縣市合併議題，一開始相當猶豫，因為40年前新竹縣、市分治，原因之一就是要化解閩客矛盾。過去大新竹人口以客家人占多數，歷任新竹縣長都是客家人。

1982年分治後，閩南人也是無黨籍的施性忠當選首屆新竹市長，開創新竹市的政治新局；民進黨大老擔心合併後的大新竹市長，「又要還回去給客家人了」。

國民黨就怕斷了基層組織

不過，竹科發展帶來大量年輕化人口，新竹縣市的選民結構已經改變；即使合併後，客家人仍占大新竹的多數人口，民進黨仍有機會一搏；加上新竹人多認為家鄉已是科技城，應該成為直轄市的期待，讓大老由反對轉而鼎力支持。

相較於民進黨轉為積極推動，國民黨大肆批評林智堅「因人設事」，反對民進黨為了一人或一黨之私，草率推動。楊文科也從推動新竹縣市合併，立場大轉彎要求納入苗栗縣。

9月11日，楊文科邀集苗栗縣長徐耀昌及桃竹苗地區的在野黨民代，舉行「竹竹苗合併升格為第七都」研商會議，做出「支持竹竹苗三縣市合併升格」的共同結論。未出席會議的林智堅事後回應，對楊文科的主張轉彎「感到相當不解」。

知情人士分析，新竹縣市若合併升格，除了少一個縣長，縣區也不再有鄉鎮市長、鄉鎮代表選舉，等於斷了國民黨的傳統基層組織，國民黨應是評估對選舉不利，因而力倡把苗栗縣納進來，除了壯大國民黨固有地盤，更可以增加合併案的複雜度，因為苗栗也有反對合併聲浪，竹竹苗方案可能讓第七都的案子破局。

Photo Credit: 財訊 彰化縣長王惠美曾擔任過鹿港鎮長，她對於彰化縣是否升格直 轄市的態度相當低調

彰化縣目前人口126萬餘人，已過升格直轄市的門檻，卻沒有爭取升格為直轄市的意願，很大原因來自於現有的政治結構，藍綠與派系都不想廢除鄉鎮市公所與代表會。

新竹縣市合併升格引發熱議後，彰化縣各界對於升格的議題則相當「含蓄」，彰化縣長王惠美表示，資源平均比升格重要，民進黨籍前縣長魏明谷認為，制度要全國一致，不要有縣轄市、直轄市的區隔。

同樣被關注的嘉義縣市，反對合併的聲音更大。民進黨籍嘉義縣立委蔡易餘表示，嘉義縣、市合併起來人口只有70萬，距離升格人口門檻還很遠，合併也沒有用，因為餅做不大，而且一旦合併，縣區恐會被邊緣化；雲嘉嘉合併才能升格，但這個難度更高。

民進黨政府應面對國土規畫

2017年，即將卸任嘉義縣長的張花冠，也曾力推嘉義縣市合併，她以蛋黃、蛋白一起吃比較營養為比喻，強調合併能提升競爭力、爭取更多財源，但未獲地方與中央支持。

核心人士表示，縣市合併的問題必須由上而下，要中央採取行動才可能成功，但一旦中央修法促成新竹縣市合併，國土規畫和財政劃分的爭議會接踵而來；民進黨執政五年多，一直沒面對國土規畫的問題，或許可以從新竹縣市合併開始，踏出第一步，接下來再討論雲嘉嘉等整體區域發展問題。

更多《財訊》文章

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航