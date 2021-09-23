美國聯準會「不升息」、外傳北京將改組恆大並收歸國有，激勵美國ADR大漲超過三成

中國恆大（Evergrande Group）身陷破產邊緣，外界憂心引起金融危機。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）宣布，美國不會升息且恆大在美違係數低；同時傳北京將以國企銀行支撐恆大負債，並重組3個獨立實體後，漸進轉為國有企業，受到眾多消息激勵恒大於美國ADR昨（23）日收紅，盤中漲幅一度衝到46.4%，終場收在10美元，上漲2.5美元（約33.33%）。

美國不升息、外傳北京將改組恆大並轉為國企，激勵恆大股價飆

聯準會主席鮑爾於9月23日記者會上表示，美國央行官員普遍同意，逐步縮減資產購買、到明年中結束可能最妥當。

「升息想都沒想過，」聯準會主席鮑爾於記者會上強調，近日數據了核心通貨膨脹率，將從6月預測的3%上升到今年年底的3.7%；且目前預計今（2021）年美國國內生產總值（GDP）將從6月時預測的7%，下修至5.9%，均成為美國經濟隱憂。

針對外界質疑中國恆大問題將波及全球股市，鮑威爾指出，美國對恒大的債務幾乎沒有直接曝險，「恆大在美國的公司違約係數非常低，」鮑爾說要擔心的是它可能透過信心管道影響全球金融情勢。

根據《Asia Markets》引述中國政府高層指出：「這筆交易是為了要保障購買恆大集團相關產品的中國民眾，其中包含購屋地、理財商品的人，」他強調，更重要的是阻止恆大破產，進而對中國經濟造成影響。

《金融時報》引述恆大高層指出，集團業務將被地方政府或按照地域的國有開發接管，且協調銀行延長恆大的貸款期限。倘若銀行即刻終止雙方合作，集團就會馬上倒閉，屆時政府不一定有能力應付大量權益受損的投資者。

為了防範情況惡化，農民銀行已對恆大的部分貸款作出損失撥備；中國上市銀行：民生銀行及中信銀行（同為恆大債權人）已準備好對該公司短期借貸進行展期。

《路透社》報導指出，恆大若想挽回局面，必須先為其資產找到買家，但現況而言非常困難，因為潛在買家似乎想等恆大撐不下去時，再出手低價收購業務。

報導稱恆大目前有三條出路，分別是：1、集團直接倒閉；2、從集團子業務間歇倒閉；3、由政府出面對恆大貸款輸血。報導中認為第3種機率可能性不大。

野村分析師Iris Chen在一份客戶報告中稱，「我們不相信政府有救恆大的動力（這是一家民營企業）。」Iris Chen表示，「但在我們看來，他們（政府）也不會主動讓恆大倒閉，即便真出現倒閉，他們也希望是更為有序的倒閉。」

今日，恒大股價受到國家搶救傳聞和多家銀行作出損失撥備措施之激勵，在美國櫃買市場上市的恒大ADR周三也收紅，盤中漲幅一度衝到46.4%，終場收在10美元，上漲2.5美元（約33.33%）。

恆大集團轉為國企 中國政府當靠山

近年來「國進民退」政策似乎成為北京當局的主旋律。中國媒體《21經濟網》報導，中國地方國營企業入主民中國A股上市公司掌握控制權成為趨勢，2018年有16家、2019年34家，去（2020）年有40家從民企業變國企，佔易手民企的51.95%。

「習近平對中國的未來發展藍圖已和1980年代的鄧小平改革路線不太一致，過去經濟分權、政治集權的分界已逐漸模糊，未來無論是政治或是經濟，愈來愈集權的情況已無可避免。」中華經濟研究院第一研究所副研究員吳明澤指出。

他說明，幾年前中共中央辦公廳印發的《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》，已經警告中國的民營企業，必須要「聽黨話、跟黨走」。

吳明澤說，習近平上任以來，中國力推國企合併，包括南車與北車合併、寶鋼和武鋼合併，均使國企的競爭力大幅提升。

另外，民營企業長久以來與國企不公平競爭下，經營環境本不如國企，加上近年來大陸經濟下行與美中貿易戰的衝擊，民企經營更加困難。他強調，近年國企出手支援民企，亦相當程度助長了「國進民退」的結果。

「中共表面上是對民企雪中送炭，恐怕實為趁火打劫，」趨勢論壇創辦人吳介聲指出，過去賤價掌控民企，美其名為「紓困政策」，從國務院到地方政府，串連各級金融機構，落實國進民退。

美國加州大學聖地亞哥分校副教授史宗瀚（Victor Shih）曾對《美國之音》表示：「歷史上共產黨重視控制而非生產力或效率。近年看到的就是這種邏輯的一個典型例子」。

不過《美國之音》引述分析人士指出，其實中國打壓一些巨頭民營公司，進而替中、小企業開路，為中小企業發展創造良好環境，使中國進行經濟轉型。如今恆大債務違約危機暫時解除，未來國營企業入主中國最大的房地產集團後，能否擺脫高負債的問題，成為外界矚目焦點。

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核稿編輯：翁世航